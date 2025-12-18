Cântăreț din România, agresat de vecini! De la ce a izbucnit scandalul: a intrat Poliția pe fir

Un artist de la noi și-a dezvăluit povestea demnă de filme! Cântărețul are probleme grave cu vecinii lui din bloc, iar scandalul dintre ei a degenerat până la violență fizică. Toate detaliile în articol.

Artistul a mărturisit că este de-a dreptul terorizat de gălăgia pe care vecinii care locuiesc deasupra apartamentului său o fac, așa că a apelat la poliție. Atunci când s-a dus la ușa lor însă, atât femeia cât și bărbatul au reacționat agresiv.

Artistul care a fost agresat de vecini

Este vorba despre Florin Răduță, un nume cunoscut în industria muzicală de la noi, care a devenit celebru după ce a câștigat premiul X Factor.

Cântărețul a mărturisit că este nevoit să suporte o gălăgie infernală, iar acest lucru l-a determinat să ia măsuri.

„(…) Motivul: zgomote infernale noapte, scaune bușite, făcut curățenie. Poliția mi-a spus să înregistrez cu telefonul mobil, am făcut asta. A doua seară, un alt echipaj mi-a spus să înregistrez video, dar nu o să fac asta, pentru că este hărțuire.”, a spus el pentru un post TV.

El a mărturisit că nu se aștepta ca acest conflict să ajungă atât de departe, sperând că va ajunge la o înțelegere cu vecinii lui. Pe lângă faptul că aceștia au fost agresivi, nici oamenii legii nu l-au ajutat cu nimic pe artist.

„Acum două zile, am fost la ei la ușă să îi rog să nu mai facă gălăgie la ora 12 noaptea. Soția dânsului a avut pur și simplu o criză de isterie. Nu credeam că în 2025 este posibil așa ceva. Ea a sărit la bătaie, a venit soțul dânsei și a sărit și el la bătaie. Existau niște camere de luat vederi pe casa scării, am chemat poliția. Nici acum administrația nu vrea să ofere imaginile de pe camerele de supraveghere. Am depus plângeri la poliție”, a adăugat artistul.

