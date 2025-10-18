Cum a plănuit Mircea Bravo și ”brigada de locatari” să scape de doamna Doina, vecina care i-a terorizat ani la rând: „Trebuia să îi luăm nişte ADN, aşa că am luat un borcan şi…”

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Mircea Bravo vorbeşte despre noul film inspirat din viaţa sa, prima întâlnire cu soţia, statutul de tătic şi provocările întâmpinate în mediul online. Actorul povesteşte cum vecina sa l-a terorizat ani de-a rândul şi cum a plănuit să scape de femeia cu pricina. Alături de restul locatarilor, influencerul a pus un plan la cale, însă, din fericire, acesta nu s-a concretizat! De ce din fericire? Citiţi mai jos!

Mircea Bravo a trecut prin clipe de teroare mai mulţi ani, din cauza unei vecine care nu îi dădea pace zi de zi şi cu care are chiar li 12 procese pe rol. Acum, actorul face haz de necaz, iar povestea enervantă l-a inspirat în cazul noului său film, denumit fix „Vecina”.

Deşi acum vede totul ca pe o serie de întâmplări hazlii, în trecut, Mircea nu ştia ce să mai facă pentru a scăpa de vecina cu care se certa de mai multe ori pe săptămână. Aşadar, alături de alţi locatari, şi ei sătuli de femeia în cauză, a pus un plan la punct. Şi ce mai plan!

Este foarte greu să o declari nebună. Ne-am documentat. Aşa că am vrut să îi inscenăm ceva. Trebuia să îi luăm nişte ADN, aşa că am luat un borcan şi l-am pus în faţa uşii ei. Ea l-a luat, l-a atins şi l-a pus la mine la uşă. Am luat eu borcanul cu mănuşi apoi. Ea teroriza toţi copiii, nimeni nu avea voie să se joace în faţa blocului sau să facă gălăgie. Ne-am gândit să vină toţi copiii, să facă gălăgie, să iasă vecina Doina să urle la ei, apoi să dispară şi, când dispare, copiii să se retragă, iar eu să arunc cu borcanul care avea ADN-ul ei. Trebuia să vină Poliţia, să vadă ADN-ul ei şi să o bage la închisoare pentru tentativă de omor, a explicat actorul. https://www.youtube.com/watch?v=BHqsWOmBORw

„Ar putea veni un procuror să ne audieze…”

Din fericire pentru ei, planul prin care doreau să o înlăture pe vecina Doina a eşuat pe ultima sută de metri. Şi ce bine că a eşuat!

Au venit copiii, au făcut zgomot, doar că vecina nu mai ieşea. Am realizat după două ore că, de fapt, nu era acasă! În seara respectivă, am vorbit cu un avocat şi mi-a zis că e foarte grav ce facem, că ar putea veni un procuror să ne audieze pe fiecare în parte, iar unul dintre vecini clachează şi ne bagă pe toţi. Mi-a zis că mărturia mincinoasă se pedepseşte între trei luni şi trei ani de închisoare, aşa că ne-am liniştit şi am zis că trebuie să supravieţuim cu vecina Doina, a povestit Mircea Bravo la CANCAN EXCLUSIV.

În plus, actorul dezvăluie modul uluitor prin care şi-a cunoscut actuala soţie, cum a fost copilăria sa, dar şi cum a depăşit sindromul impostorului care l-a urmărit mult timp. Toate detaliile şi multe altele, AICI.

