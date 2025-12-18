Regele Charles i-a cerut lui Kate Middleton să își schimbe numele. Motivul incredibil din spatele deciziei

Un episod mai puțin cunoscut din interiorul Familiei Regale Britanice, în care este implicată Prințesa de Wales, Kate Middleton, a revenit recent în atenția publicului, generând numeroase reacții.

La începutul mariajului său cu Prințul William, Prințesei Kate i s-ar fi sugerat să își modifice numele, un detaliu aparent minor, dar care scoate la iveală regulile nescrise și presiunile ce însoțesc intrarea într-una dintre cele mai vechi instituții din lume.

Kate Middleton, nevoită să îşi schimbe numele

După ceremonia din 2011, Catherine Middleton a devenit oficial membru al Casei Regale, asumându-și rolul public de Prințesă. Numele său complet, Catherine, a fost păstrat în forma originală.

Totuși, potrivit unor relatări apărute ulterior, această decizie nu ar fi fost pe deplin agreată de regele Charles și de regina consoartă Camilla. Sursele menționează că problema nu era legată de persoana lui Kate, ci de simbolistica asociată cu inițiala „C”.

Existența mai multor membri importanți ai familiei cu aceeași literă la începutul numelui ar fi fost considerată problematică, mai ales în contextul monogramelor regale, al documentelor oficiale și al sigiliilor personale.

Motivul din spatele deciziei

Charles și Camilla, ambii folosind deja „C” în semnăturile lor regale, ar fi dorit să evite eventuale confuzii sau suprapuneri simbolice. Din acest motiv, ar fi apărut ideea ca numele lui Catherine să fie scris „Katherine”, cu „K”.

Propunerea, deși neobișnuită pentru publicul larg, reflectă modul în care monarhia britanică tratează fiecare detaliu de imagine. În interiorul instituției, chiar și ortografia unui nume poate genera discuții, întrucât fiecare element vizual sau simbolic este atent analizat. Totuși, sugestia nu a fost primită cu entuziasm de toți membrii familiei.

Conform relatărilor apărute ulterior, inclusiv în mărturii din interiorul Palatului, Prințul William ar fi fost surprins de această idee, iar Kate nu a fost dispusă să renunțe la forma numelui său.

În cele din urmă, Catherine a rămas Catherine, iar dorința i-a fost respectată. Alegerea ei a fost interpretată de mulți ca un gest de discreție, dar și de fermitate, într-un context în care membrii Familiei Regale sunt adesea nevoiți să facă compromisuri.

CITEŞTE ŞI: Degetele «ca niște cârnați» ale Regelui Charles au devenit virale! Ce probleme de sănătate ascund

Prințul Harry, întâlnire de urgență cu Regele Charles? Anunțul despre sănătatea monarhului a făcut înconjurul lumii