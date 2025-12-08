Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Tradițiile pe care Prințul William vrea să le schimbe la Casa Regală! „Nu i-au plăcut niciodată aceste obiceiuri!”

Tradițiile pe care Prințul William vrea să le schimbe la Casa Regală! „Nu i-au plăcut niciodată aceste obiceiuri!”

De: David Ioan 08/12/2025 | 11:28
Tradițiile pe care Prințul William vrea să le schimbe la Casa Regală! „Nu i-au plăcut niciodată aceste obiceiuri!"
Tradițiile pe care Prințul William vrea să le schimbe la Casa Regală. Sursa foto: Profimedia

În fiecare an, Familia Regală a Marii Britanii se reunește la reședința Sandringham pentru a celebra Crăciunul, respectând o tradiție veche de generații. Obiceiul presupune ca membrii familiei să primească daruri simbolice, cu o valoare modestă de aproximativ șase dolari, oferite într-o ordine strict ierarhică.

Cei aflați pe poziții superioare în cadrul monarhiei sunt primii care primesc cadourile, în timp ce cei mai tineri trebuie să aștepte până le vine rândul.

Prinţul William va deveni gazdă la Sandringham

Regele Charles al III-lea, în vârstă de 77 de ani, este cel care distribuie aceste daruri, așezate pe o masă special pregătită pentru momentul festiv. Conform relatărilor din presa britanică, conținutul cadourilor nu are o importanță majoră, accentul fiind pus pe respectarea tradiției și pe simbolistica ordinii în familie.

Prințul William într-o apariție publică din trecut. Sursa: Shutterstock
Prințul William într-o apariție publică din trecut. Sursa: Shutterstock

Surse apropiate Casei Regale au dezvăluit că Prințul William, moștenitorul tronului, intenționează să renunțe la această regulă odată ce va deveni rege și va organiza el însuși Crăciunul la Sandringham.

„Deși William are în minte schimbări mult mai ample decât detalii minore de organizare, este bine cunoscut faptul că anumite tradiții vechi de la Sandringham nu i-au plăcut niciodată. Se crede că tocmai astfel de obiceiuri vor fi primele la care va renunța atunci când va găzdui pentru prima dată Crăciunul la Sandringham”, a declarat o sursă regală.

Ce schimbări aduce prinţul asupra mesei festive

În prezent, masa de Crăciun nu urmează un protocol strict de așezare, însă modul în care membrii familiei ajung la masă reflectă tot ierarhia. Camerele de odihnă sunt repartizate în funcție de statut: cei cu rang inferior sunt cazați în fostele camere ale personalului, mai îndepărtate de sala de mese, în timp ce membrii de rang înalt sunt găzduiți mai aproape.

Această regulă face ca persoane îndrăgite, precum Zara Phillips, care nu a primit un titlu princiar la naștere, să ajungă inevitabil ultimele la masă. Acest detaliu nu se potrivește deloc cu stilul mai relaxat preferat de Prințul William și de soția sa, Prințesa Catherine.

Spre deosebire de tradițiile rigide ale monarhiei, William apreciază atmosfera familială mai degajată, inspirată de obiceiurile familiei Middleton. În cadrul acestora, cadourile sunt deschise într-un mod informal, fără ca cei mai tineri să fie obligați să aștepte.

Prințul William consideră că tradițiile care impun respectarea strictă a poziției în familie nu se potrivesc cu modul său de a organiza sărbătorile. Tocmai de aceea, schimbarea acestei reguli va fi una dintre primele măsuri pe care le va introduce odată ce va prelua rolul de gazdă la Sandringham.

