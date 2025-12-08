Noi probleme pentru Ramona Corduneanu, după ce Adrian Corduneanu a fost arestat! Bruneta va fi chemată iar la tribunal

Viața aparent luxoasă a familiei Corduneanu pare să fie departe de liniștea pe care o afișează în mediul online. Recent, tensiunile din sânul familiei și conflictele cu terți au readus în atenția publicului numele lui Adrian Corduneanu, cunoscut sub porecla de “Beleaua”, și al soției sale, Ramona Corduneanu, care se confruntă cu probleme legale și financiare multiple.

Deși imaginile cu mașini scumpe, case impresionante și vacanțe exotice sugerează o viață lipsită de griji, realitatea pare mult mai complicată. Membrii familiei Corduneanu se confruntă constant cu proceduri legale, litigii civile și conflicte interpersonale, iar aceste aspecte subliniază discrepanța dintre imaginea publică și situația reală.

Cu ce probleme de confruntă familia Corduneanu

În ultimele săptămâni, cei doi soți au fost implicați într-un incident violent care a început ca un conflict în mediul online și s-a soldat cu agresiuni fizice. Autoritățile au intervenit, iar Ramona a fost reținută pentru implicarea sa, în timp ce Adrian, care inițial a evitat contactul cu oamenii legii, s-a predat câteva zile mai târziu. Această situație a scos în evidență fragilitatea aparenței de viață fără griji, pe care familia o afișează frecvent prin fotografii și filmări cu proprietăți și vehicule de lux.

Problemele familiei Corduneanu nu sunt însă noi. În trecut, cei doi soți au fost aproape de a fi executați silit din cauza unui credit neachitat. După ani de procese, instanțele au anulat executarea, însă dificultățile financiare nu par să fi dispărut. În prezent, Ramona Corduneanu este implicată într-un nou proces civil, inițiat de o firmă de recuperări, care solicită recuperarea unei sume de bani. Dosarul, depus recent la Judecătoria Iași, se află încă în faza de fond și nu a fost stabilit primul termen de judecată.

Conflictele nu se limitează doar la aspectele financiare. Relațiile tensionate din cadrul familiei extinse au generat dispute și cu alți membri ai clanului Corduneanu. În trecut, Adrian și Ramona au avut divergențe cu Petronel Corduneanu și soția acestuia, Alina Filip, legate de o proprietate imobiliară situată în centrul Iașiului. Aceste tensiuni au culminat cu acuzații de șantaj și conflicte în instanță, însă în cele din urmă cazul a fost închis fără condamnări, după ce plângerile au fost retrase.

CITEŞTE ŞI: Adrian Corduneanu s-a predat la Poliție, după zile întregi de căutări! A fost arestat preventiv pentru 30 de zile: ce acuzații i se aduc

Asta e ultima: se înființează ”Clubul femeilor interlope din România”. Cine și cum se poate înscrie