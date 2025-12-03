Adrian Corduneanu s-a predat la Poliție, după zile întregi de căutări! A fost arestat preventiv pentru 30 de zile: ce acuzații i se aduc

Adrian Corduneanu va petrece sărbătorile de iarnă în spatele gratiilor. Liderul interlopilor ieșeni s-a predat singur la poliție, pe data de 28 noiembrie, după ce a fost acuzat că a bătut crunt un bărbat din Iași.

Incidentul a avut loc la finalul lunii noiembrie. Un schimb de replici pe TikTok – între Corduneanu și Marius Mantu, un bărbat de 37 de ani – s-a lăsat cu geamuri sparte și picioare rupte.

După ce s-au certat online, tiktokerul a vrut să-i dea o lecție interlopului ieșean așa că a mers la el acasă și i-a spart un geam de la locuință. Nu a durat mult până când a fost prins de Adrian Corduneanu – care era însoțit de fiul și Ramona, soția sa. Interlopul l-a bătut pe rivalul său până i-a rupt picioare, apoi s-a făcut nevăzut.

După mai multe zile în care a stat ascuns, interlopul ieșean s-a predat singur la poliție. Corduneanu a fost arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile, ceea ce înseamnă că va petrece sărbătorile de iarnă în spatele gratiilor.

„Admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași, în dosarul de urmărire penală, în ceea ce îl privește pe inculpatul Corduneanu Adrian și, în consecință: În baza dispozițiilor art. 226 Cod de procedură penală, rap. la art. 202 Cod de procedură penală și art. 223 alin. (2) Cod de procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatului Corduneanu Adrian, pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 28.11.2025 și până la data de 27.12.2025, inclusiv”, au stabilit judecătorii de la Judecătoria Iași.

