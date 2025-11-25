Soția lui Adrian Corduneanu, reținută pentru 24 de ore! Oamenii legii îl caută și pe liderul clanului din Iași

Lumea interlopă din Iași este în alertă! Ramona, soția lui Adrian Corduneanu, a fost reținută marți de polițiști, iar autoritățile îl caută acum și pe liderul clanului pentru a-l pune sub acuzare. De ce au ajuns cei doi pe mâinile autorităților – vedeți în articol!

Ramona Corduneanu a fost reținută pentru 24 de ore, fiind bănuită că ar fi agresat o persoană pe stradă. Cei doi au ajuns în atenția oamenilor legii după un scandal petrecut în oraș. Polițiștii îl caută și pe Adrian Corduneanu. Conform comunicatului emis de IPJ Iași, un bărbat de 37 de ani ar fi fost agresat fizic de trei persoane în timp ce se afla pe stradă, incidentul având loc în noaptea de 23 noiembrie 2025.

Soția lui Adrian Corduneanu, reținută pentru 24 de ore

Înainte de acest incident, individul ar fi mers acasă la una dintre persoanele suspectate și i-ar fi spart geamul casei. În acest caz, polițiștii au reținut-o pe Ramona Corduneanu și îl caută și pe Adrian Corduneanu, liderul clanului interlop. Astăzi, Ramona Corduneanu a ajuns în fața instanței din Iași cu propuneri legale.

În paralel, polițiștii îi caută pe Adrian Corduneanu și pe o a treia persoană implicată în incident, a cărei identitate nu a fost făcută publică. Mai mult, celui care ar fi fost agresat i s-ar fi pus la dispoziție posibilitatea de a solicita un ordin de protecție, însă acesta ar fi refuzat.

”La data de 24 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Iași au efectuat o percheziție domiciliară, în municipiul Iași, în cadrul unui dosar penal în care se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Din investigațiile efectuate până în prezent, a rezultat faptul că, la data de 23 noiembrie a.c., un bărbat, de 37 de ani, în timp ce acesta se afla pe o stradă din municipiul Iași, ar fi fost agresat fizic, de către trei persoane.

Anterior agresiunii fizice, acesta s-ar fi deplasat la domiciliul uneia dintre persoanele bănuite de comiterea faptei și i-ar fi spart un geam de la locuință.

Bărbatul de 37 de ani a declarat faptul că nu dorește emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

În urma probatoriului administrat în cauză, la data de 24 noiembrie a.c., o persoană, respectiv o femeie, de 43 de ani, a fost reținută de către polițiști, pentru 24 de ore.

La data de 25 noiembrie a.c., aceasta urmează să fie prezentată instanței de judecată, cu propuneri legale.

Totodată, față de celelalte două persoane bănuite de săvârșirea faptelor au fost emise mandate de aducere, fiind efectuate verificări în vederea depistării acestora”, a transmis IPJ Iași.

