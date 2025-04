Mesajul sfâșietor transmis de văduva lui Costel Corduneanu, la un an de la moartea ”Stăpânului Moldovei”. Ți se rupe sufletul!

Văduva lui Costel Corduneanu a transmis un mesaj sfâșietor în ziua în care se împlinește un an de la moartea celui cunoscut drept „Stăpânul Moldovei”. Femeia este în continuare afectată de pierderea suferită, iar rândurile scrise sunt de-a dreptul emoționante. De asemenea, aceasta a publicat și o imagine de la mormântul regretatului ei soț.

Costel Corduneanu s-a stins din viață la vârsta de 54 de ani, în data de 15 aprilie 2024. În ultimii ani, s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate. Fostul luptător suferea de o boală gravă și chiar se afla pe lista de așteptare pentru un transplant de cord.

Înainte să moară, fostul sportiv a ajuns în stare critică la spitalul din Târgul Mureș, iar medicii au încercat să-l stabilizeze cu medicamente și cu ajutorul unei inimi artificiale. Din păcate, nu a răspuns tratamentelor și a fost declarat decedat. Costel Corduneanu a lăsat multă durere în urma sa. Familia nu își revine nici acum după pierderea suferită.

Marți, 15 aprilie 2025, se împlinește un an de la moartea lui Costel Corduneanu. Soția sa, Grațiela, a mers la mormântul fostului luptător. De asemenea, ea a făcut și o fotografie pe care a publicat-o în mediul online.

Imaginea a fost însoțită și de un mesaj emoționant. Grațiela Corduneanu a subliniat că fostul sportiv se află în continuare în inima ei, iar ultimul an a fost marcat de întrebări fără răspuns și un dor profund.

„Astăzi se împlineşte un an de când ai plecat din această lume, dar nu şi din inima mea. A fost un an plin de dor, de întrebări fără răspuns, şi de momente în care am simţit că timpul s-a oprit în loc. Încă îţi aud vocea, încă îţi simt prezenţa şi încă mă gândesc la tine în fiecare zi.

Am fost doi oameni care s-au iubit din suflet, care au construit amintiri, visuri şi o viaţă împreună. lar dragostea noastră nu s-a sfârşit odată cu plecarea ta- trăieşte prin mine, prin ceea ce am fost şi prin ceea ce rămânem”, a scris văduva lui Costel Corduneanu pe Instagram.