Ce program are Kaufland de Crăciun 2025. Cum funcționează magazinele pe 24-25-26 decembrie?

Kaufland România a transmis programul special de funcționare al magazinelor din București și din restul țării pentru perioada Crăciunului 2025.

La fel ca în fiecare an, orarul va fi adaptat în preajma sărbătorilor, iar în ziua de Crăciun toate supermarketurile din rețea vor fi închise.

Ce program are Kaufland de Crăciun 2025

Între 20 și 23 decembrie 2025, magazinele Kaufland vor fi deschise de la ora 07:00, cu excepția hipermarketului din Sibiu Mall, care va începe activitatea la ora 09:00. Închiderea va fi programată între orele 22:00 și 23:00, în funcție de locație.

În Ajunul Crăciunului, 24 decembrie, majoritatea unităților vor funcționa între 07:00 și 18:00, iar magazinul din Sibiu Mall va respecta orarul centrului comercial. Pe 25 decembrie, toate magazinele Kaufland vor fi închise, iar pe 26 decembrie vor fi deschise între 09:00 și 18:00, cu excepția Sibiu Mall, unde programul va fi stabilit de administrația mall-ului.

Totodată, Mega Image și rețeaua Shop & Go au anunțat, de asemenea, modificări ale programului în perioada sărbătorilor. Pe 23 decembrie magazinele vor funcționa normal, iar pe 24 decembrie majoritatea vor fi deschise până la ora 21:00. Există însă excepții: locațiile Ion Mihalache, Charles de Gaulle și Dorobanți vor fi deschise între 08:00 și 21:00, iar Campus și Sema Parc vor funcționa între 07:00 și 14:00.

Pe 25 decembrie toate magazinele Mega Image vor fi închise. În a doua zi de Crăciun, 26 decembrie, programul standard va fi 09:00 – 19:00, dar unele locații vor fi închise, precum Preciziei, Mercur Mall, Carpați sau Moldova Center, iar cele non-stop vor reveni la programul obișnuit.

Ce magazine sunt deschise în perioada Crăciunului

Lidl a anunțat la rândul său modificări importante. Între 15 și 23 decembrie, programul va fi 07:00 – 22:00. În Ajunul Crăciunului, magazinele vor fi deschise până la ora 18:00, iar pe 25 și 26 decembrie vor fi închise. Începând cu data de 27 decembrie, orarul revine la 07:00 – 22:00.

Retailerii subliniază că programul poate varia ușor în funcție de locație și recomandă clienților să verifice orarul magazinului din zona lor. În contextul aglomerației din preajma sărbătorilor, planificarea cumpărăturilor devine esențială pentru a evita cozile și pentru a asigura mesele festive de Crăciun și Revelion.

