Asta e ultima: se înființează ”Clubul femeilor interlope din România”. Cine și cum se poate înscrie

De: Anca Chihaie 05/11/2025 | 10:30
Costel Corduneanu și Grațiela/foto: social media
La Iași, o inițiativă neașteptată a atras atenția. Grațiela Corduneanu, văduva cunoscutului Costel Corduneanu, anunță formarea unui club dedicat femeilor care vor să se afirme dincolo de stereotipuri și etichete. Denumit provocator „Clubul Femeilor Interlope din România”, proiectul propune o viziune diferită asupra forței feminine și a rolului femeii în societate, încercând să rescrie imaginea termenului „interlop”, asociat de obicei cu lumea infracțională.

Ideea a fost făcută publică prin intermediul rețelelor de socializare, unde Grațiela Corduneanu a transmis că înscrierile sunt deja deschise. Deși denumirea clubului a stârnit controverse, fondatoarea spune că intenția nu este una negativă, ci o reinterpretare a noțiunii de putere, demnitate și independență. În viziunea ei, „interlopă” nu ar desemna o femeie implicată în fapte ilegale, ci o femeie puternică, care își cunoaște valoarea și nu se lasă influențată de lumea din jur.

Se înființează ”Clubul femeilor interlope din România”

Proiectul pare să fi apărut ca o reacție la imaginea tot mai prezentă în mediul online a așa-numiților „șmecheri” sau „bombardieri” care se promovează prin atitudini ostentative. În contrast, Grațiela vorbește despre o altă formă de forță, cea a femeilor care susțin familii, muncesc, se ridică din greutăți și aleg să meargă înainte cu demnitate. Prin clubul pe care îl inițiază, aceasta dorește să creeze o comunitate de femei care împărtășesc aceleași principii: loialitate, respect, caracter și curaj.

„În ultimul an, stau și privesc mediul online și văd cum, zi de zi, mai apare câte un «șmecher», «interlop» sau «bombardier» care se filmează pe TikTok, cere tap-tap-uri și cadouri, și înjură copii, familii și chiar morți, crezând că așa se face valoarea. Ei se cred sus, se cred tari, se cred nume. Dar realitatea e alta. Femeia e producătoarea. Femeia e baza. Femeia ridică, muncește, ține casa, ține familia, luptă, iubește și renaște din orice. Atunci de ce să produci tu pentru el? De ce să-i dai lui valoare? De ce să-l ridici tu pe el, când puterea și strălucirea ești TU, femeie, nu el. Tu ești frumusețe, inteligență, caracter, loialitate și forță. Tu ești cea care duce totul. Tu ești valoarea, nu etichetele lor. Pentru că adevărul este simplu: Femeia nu se afirmă prin bărbat. Bărbatul se ridică prin femeia pe care o are lângă el. Și dacă nu știe să respecte această valoare? Regina nu se ceartă cu pionii. Se ridică și pleacă.

De aceea am decis să înființez primul Club al Femeilor Interlope din România. Nu în sensul murdar al lumii, ci în sensul femeilor cu coloană, cu demnitate, cu verticalitate, cu clasă și cu atitudine. Pentru că noi, femeile, suntem peste bărbați cu 10 etaje – în minte, în curaj, în caracter și în puterea de a crea. Dacă ești femeie cu personalitate, loialitate, respect și știi cine ești și cât valorezi. Dă-mi mesaj în privat pentru înscriere. Noi nu urmăm lumea. Noi o schimbăm”, a transmis Grațiela Corduneanu.

După moartea soțului ei, Costel Corduneanu, considerat ani la rând o figură centrală în lumea interlopă din Moldova, Grațiela a rămas în atenția publică prin discreție, dar și prin schimbările vizibile din viața sa. Într-un timp relativ scurt, a reușit să își ridice o vilă impunătoare într-o zonă exclusivistă a Iașului, acolo unde locuiește alături de copiii săi. În cercurile apropiate familiei se vorbește că aceasta ar fi preluat o parte din responsabilitățile și afacerile lăsate de soțul ei.

Citește și: ȚI SE RUPE SUFLETUL! CE SE AFLA LÂNGĂ MORMÂNTUL LUI COSTEL CORDUNEANU, LA 3 ZILE DUPĂ CE A FOST CONDUS PE ULTIMUL DRUM. ADRIAN ”BELEAUA” CORDUNEANU A FĂCUT PUBLICĂ FILMAREA

Citește și: GESTUL FĂCUT DE FLORIN SALAM ÎN MEMORIA LUI COSTEL CORDUNEANU. ADRIAN ”BELEAUA” CORDUNEANU A FĂCUT PUBLICĂ FILMAREA, DUPĂ CE ȘI-A ÎNMORMÂNTAT FRATELE

 

