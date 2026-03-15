1,8 milioane de pensionari vor primi mai puțini bani în 2026. Deciziile greșite pot fi contestate

Anul 2026 se anunță unul destul de dificil pentru numeroși pensionari din România. După procesul cunoscut drept „mica recalculare”, există situații în care pensiile ar putea fi diminuate, iar scăderile pot ajunge chiar și la câteva sute de lei.

Casa Națională de Pensii analizează adeverințele depuse de pensionari și recalculează punctajul în funcție de veniturile declarate. Aproximativ 1,8 milioane de pensionari sunt incluși în acest proces de verificare și recalculare, după cum relatează Newsweek.

În anumite cazuri, punctajul recalculat poate fi mai mic decât cel utilizat anterior. Ceea ce poate duce la scăderea pensiei sau la menținerea acesteia la același nivel. Potrivit sursei menționate, există situații în care pensionarii ar fi pierdut chiar și 500 sau 600 de lei în urma recalculării.

Specialiștii susțin că problemele apar frecvent din cauza unor diferențe între documentele depuse și datele existente în evidențele Casei de Pensii. Există mai multe situații frecvente în care pot apărea diferențe în urma recalculării pensiei.

De exemplu, veniturile menționate în adeverințe pot să nu coincidă cu cele înscrise în carnetul de muncă. În alte cazuri, anumite sporuri sau gărzi nu sunt trecute corect ori lipsesc din documente. Probleme pot apărea și atunci când actele depuse sunt incomplete sau conțin erori.

Totodată, pensionarii care au lucrat în grupa I sau grupa a II-a de muncă pot fi afectați de modul în care sunt aplicate noile prevederi din legea pensiilor.

Pensionarii pot face contestații în cazul deciziilor greșite

În cazul în care pensia scade după recalculare, pensionarii pot solicita lămuriri de la Casa de Pensii și au posibilitatea de a depune o contestație. Specialiștii recomandă ca aceștia să verifice cu atenție adeverințele depuse, să compare veniturile menționate cu cele din carnetul de muncă și, dacă este nevoie, să ceară sfatul unui specialist înainte de a depune documentele.

Dacă sunt identificate erori de calcul, pensionarii pot prezenta documente suplimentare pentru a corecta punctajul stabilit.

CITEȘTE ȘI: Vești proaste pentru pensionari. Banii nu ajung pentru indexare și nici pentru eliminarea CASS

480 de lei în plus la pensie pentru acești pensionari. Ce condiții trebuie să îndeplinească