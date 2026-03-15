1,8 milioane de pensionari vor primi mai puțini bani în 2026. Deciziile greșite pot fi contestate

De: Elisa Tîrgovățu 15/03/2026 | 21:42
Anul 2026 se anunță unul destul de dificil pentru numeroși pensionari din România. După procesul cunoscut drept „mica recalculare”, există situații în care pensiile ar putea fi diminuate, iar scăderile pot ajunge chiar și la câteva sute de lei.

Casa Națională de Pensii analizează adeverințele depuse de pensionari și recalculează punctajul în funcție de veniturile declarate. Aproximativ 1,8 milioane de pensionari sunt incluși în acest proces de verificare și recalculare, după cum relatează Newsweek.

În anumite cazuri, punctajul recalculat poate fi mai mic decât cel utilizat anterior. Ceea ce poate duce la scăderea pensiei sau la menținerea acesteia la același nivel. Potrivit sursei menționate, există situații în care pensionarii ar fi pierdut chiar și 500 sau 600 de lei în urma recalculării.

Specialiștii susțin că problemele apar frecvent din cauza unor diferențe între documentele depuse și datele existente în evidențele Casei de Pensii. Există mai multe situații frecvente în care pot apărea diferențe în urma recalculării pensiei.

De exemplu, veniturile menționate în adeverințe pot să nu coincidă cu cele înscrise în carnetul de muncă. În alte cazuri, anumite sporuri sau gărzi nu sunt trecute corect ori lipsesc din documente. Probleme pot apărea și atunci când actele depuse sunt incomplete sau conțin erori.

Totodată, pensionarii care au lucrat în grupa I sau grupa a II-a de muncă pot fi afectați de modul în care sunt aplicate noile prevederi din legea pensiilor.

Pensionarii pot face contestații în cazul deciziilor greșite

În cazul în care pensia scade după recalculare, pensionarii pot solicita lămuriri de la Casa de Pensii și au posibilitatea de a depune o contestație. Specialiștii recomandă ca aceștia să verifice cu atenție adeverințele depuse, să compare veniturile menționate cu cele din carnetul de muncă și, dacă este nevoie, să ceară sfatul unui specialist înainte de a depune documentele.

Dacă sunt identificate erori de calcul, pensionarii pot prezenta documente suplimentare pentru a corecta punctajul stabilit.

CITEȘTE ȘI: Vești proaste pentru pensionari. Banii nu ajung pentru indexare și nici pentru eliminarea CASS

480 de lei în plus la pensie pentru acești pensionari. Ce condiții trebuie să îndeplinească

Recomandarea video

Iți recomandăm
Metoda prin economisești bani în fiecare lună. Specialiștii o recomandă
Știri
Metoda prin economisești bani în fiecare lună. Specialiștii o recomandă
Trendul cu apă fierbinte de pe TikTok: ajută cu adevărat digestia?
Știri
Trendul cu apă fierbinte de pe TikTok: ajută cu adevărat digestia?
„Trebuie să conducem mai puțin” Avertismentele directorului general OMV despre criza de combustibil. Nicușor Dan și Ilie Bolojan se întâlnesc mâine cu Alfred Stern
Mediafax
„Trebuie să conducem mai puțin” Avertismentele directorului general OMV despre criza de combustibil....
Câți lei a plătit un timișorean, pentru o ciorbă de pui a la grec, la „împinge tava” din Auchan
Gandul.ro
Câți lei a plătit un timișorean, pentru o ciorbă de pui a la...
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Putin și Xi jubilează privindu-i pe americani cum se chinuie în Iran? Expert de la Casa Albă: „Suntem blocați într-o capcană creată de noi înșine”
Adevarul
Putin și Xi jubilează privindu-i pe americani cum se chinuie în Iran? Expert...
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul Mojtaba Khamenei
Digi24
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există...
Președintele Parlamentului iranian îl ia peste picior pe Donald Trump: „ne-a „înfrânt” de 9 ori în ultimele două săptămâni. Amuzant!”
Mediafax
Președintele Parlamentului iranian îl ia peste picior pe Donald Trump: „ne-a „înfrânt” de...
Parteneri
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste 60 de kg
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
„Îi plăcea să mănânce simplu” Rețeta de post cu spanac pe care Nicolae Ceaușescu o consuma pe săturate. Leguma pe care o evita cu desăvârșire
Click.ro
„Îi plăcea să mănânce simplu” Rețeta de post cu spanac pe care Nicolae Ceaușescu o...
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va ajunge ținta lui Trump sau a Rusiei
Digi 24
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va...
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp ce staționau la o bază aeriană saudită
Digi24
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp ce...
Un jurnalist britanic a găsit ceva neașteptat pe bancheta unei mașini abandonate: „Nu ai fost mulțumit și vrei mai mult?”
Promotor.ro
Un jurnalist britanic a găsit ceva neașteptat pe bancheta unei mașini abandonate: „Nu ai fost...
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Rosamund Pike, despre filmul cu The Rock care aproape i-a distrus cariera: „O catastrofă”
go4it.ro
Rosamund Pike, despre filmul cu The Rock care aproape i-a distrus cariera: „O catastrofă”
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
World of Warships colaborează cu populara trupă de heavy metal Sabaton
Go4Games
World of Warships colaborează cu populara trupă de heavy metal Sabaton
Câți lei a plătit un timișorean, pentru o ciorbă de pui a la grec, la „împinge tava” din Auchan
Gandul.ro
Câți lei a plătit un timișorean, pentru o ciorbă de pui a la grec, la...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Metoda prin economisești bani în fiecare lună. Specialiștii o recomandă
Metoda prin economisești bani în fiecare lună. Specialiștii o recomandă
Trendul cu apă fierbinte de pe TikTok: ajută cu adevărat digestia?
Trendul cu apă fierbinte de pe TikTok: ajută cu adevărat digestia?
Denise Rifai, surprinsă în ipostaze inedite în trafic. Ce planuri are vedeta, după schimbările din ...
Denise Rifai, surprinsă în ipostaze inedite în trafic. Ce planuri are vedeta, după schimbările din viața ei
Mihaela Bilic a ieșit cu un domn misterios! Cum a fost surprinsă fosta parteneră a medicului Constantin ...
Mihaela Bilic a ieșit cu un domn misterios! Cum a fost surprinsă fosta parteneră a medicului Constantin Stan
Cum ne fac marile companii tech dependenți de aplicațiile de dating – De ce ajungem să dăm ...
Cum ne fac marile companii tech dependenți de aplicațiile de dating – De ce ajungem să dăm „swipe” la nesfârșit?
Internaționalul Bogdan „Motanul” Stancu, de mână cu o prezentatoare TV! Imagini incendiare cu ...
Internaționalul Bogdan „Motanul” Stancu, de mână cu o prezentatoare TV! Imagini incendiare cu noul cuplu!
Vezi toate știrile