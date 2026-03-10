Acasă » Știri » 480 de lei în plus la pensie pentru acești pensionari. Ce condiții trebuie să îndeplinească

480 de lei în plus la pensie pentru acești pensionari. Ce condiții trebuie să îndeplinească

De: Redacția CANCAN 10/03/2026 | 08:04
480 de lei în plus la pensie pentru acești pensionari. Ce condiții trebuie să îndeplinească
480 de lei în plus la pensie pentru acești pensionari. Ce condiții trebuie să îndeplinească

O parte dintre pensionarii din România primesc lunar bani în plus la pensie pentru a ajunge la nivelul pensiei minime garantate de stat. În anumite județe, aceste suplimente sunt consistente și pot ajunge la câteva sute de lei pe lună.

Acești bani sunt acordați pentru a completa pensiile foarte mici rezultate din contribuțiile la sistemul public. Astfel, statul intervine pentru ca venitul final al pensionarilor să ajungă la nivelul minim stabilit prin lege.

În România există numeroși pensionari care, după calcularea pensiei pe baza contribuțiilor din perioada activă, ar primi sume foarte mici. Pentru a evita situațiile în care venitul ar fi insuficient pentru traiul zilnic, statul acordă indemnizația socială pentru pensionari.

VEZI AICI CINE PRIMESTE 480 DE LEI IN PLUS

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cele 3 zodii care primesc un ajutor divin nesperat, la finalul lunii martie. Li se schimbă destinul!
Știri
Cele 3 zodii care primesc un ajutor divin nesperat, la finalul lunii martie. Li se schimbă destinul!
Neymar și Bruna Biancardi s-au căsătorit în secret?! Cum s-a dat influencerița de gol: „Doi tineri îndrăgostiți”
Știri
Neymar și Bruna Biancardi s-au căsătorit în secret?! Cum s-a dat influencerița de gol: „Doi tineri îndrăgostiți”
Trump l-a sunat pe Putin ca să discute de Iran. Președintele SUA spune că războiul este „aproape terminat”
Mediafax
Trump l-a sunat pe Putin ca să discute de Iran. Președintele SUA spune...
Mobilizare generală la Parlament după dezvăluirile Gândul despre perdelele murdare. Camera Deputaților le-a scos și le-a dus la spălat
Gandul.ro
Mobilizare generală la Parlament după dezvăluirile Gândul despre perdelele murdare. Camera Deputaților le-a...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
De ce Orientul Mijlociu are atât de mult petrol – și de ce acesta rămâne blocat acolo
Adevarul
De ce Orientul Mijlociu are atât de mult petrol – și de ce...
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
Digi24
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
Bărbați de vârstă mijlocie: Aceste două chimicale comune vă accelerează îmbătrânirea
Mediafax
Bărbați de vârstă mijlocie: Aceste două chimicale comune vă accelerează îmbătrânirea
Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K. Nici nu o mai recunoști!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K....
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
„Dacă ți-aș arăta fluturașul de salariu, cred că ai leșina”. Cât de ușor se câștigă 7.000 de lei pe lună în România, de fapt?
Click.ro
„Dacă ți-aș arăta fluturașul de salariu, cred că ai leșina”. Cât de ușor se câștigă...
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
Digi 24
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să...
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar...
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta?
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
O alternativă la Netflix, iubită de mulți români, se închide anul viitor - analist
go4it.ro
O alternativă la Netflix, iubită de mulți români, se închide anul viitor - analist
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Mobilizare generală la Parlament după dezvăluirile Gândul despre perdelele murdare. Camera Deputaților le-a scos și le-a dus la spălat
Gandul.ro
Mobilizare generală la Parlament după dezvăluirile Gândul despre perdelele murdare. Camera Deputaților le-a scos și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cele 3 zodii care primesc un ajutor divin nesperat, la finalul lunii martie. Li se schimbă destinul!
Cele 3 zodii care primesc un ajutor divin nesperat, la finalul lunii martie. Li se schimbă destinul!
Neymar și Bruna Biancardi s-au căsătorit în secret?! Cum s-a dat influencerița de gol: „Doi tineri ...
Neymar și Bruna Biancardi s-au căsătorit în secret?! Cum s-a dat influencerița de gol: „Doi tineri îndrăgostiți”
TEST IQ | Găsiți singurele două numere diferite de 917
TEST IQ | Găsiți singurele două numere diferite de 917
Marele Zid Chinezesc și primul telefon din lume: două momente istorice separate de doar doi ani
Marele Zid Chinezesc și primul telefon din lume: două momente istorice separate de doar doi ani
După ce a prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19, „Profetul Apocalipsei” ...
După ce a prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19, „Profetul Apocalipsei” anunță o mare catastrofă în august 2026
Zboruri suspendate pe 12 martie 2026. Informații importante pentru românii din Belgia
Zboruri suspendate pe 12 martie 2026. Informații importante pentru românii din Belgia
Vezi toate știrile
×