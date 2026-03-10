480 de lei în plus la pensie pentru acești pensionari. Ce condiții trebuie să îndeplinească

O parte dintre pensionarii din România primesc lunar bani în plus la pensie pentru a ajunge la nivelul pensiei minime garantate de stat. În anumite județe, aceste suplimente sunt consistente și pot ajunge la câteva sute de lei pe lună.

Acești bani sunt acordați pentru a completa pensiile foarte mici rezultate din contribuțiile la sistemul public. Astfel, statul intervine pentru ca venitul final al pensionarilor să ajungă la nivelul minim stabilit prin lege.

În România există numeroși pensionari care, după calcularea pensiei pe baza contribuțiilor din perioada activă, ar primi sume foarte mici. Pentru a evita situațiile în care venitul ar fi insuficient pentru traiul zilnic, statul acordă indemnizația socială pentru pensionari.

