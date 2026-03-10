Neymar și Bruna Biancardi s-au căsătorit în secret?! Cum s-a dat influencerița de gol: „Doi tineri îndrăgostiți”

Atacantul brazilian Neymar se află într-un moment important al carierei sale. La 34 de ani, starul care joacă în prezent pentru Santos spune că trăiește „de la un an la altul” și nu exclude varianta retragerii în viitorul apropiat. În spatele uneia dintre cele mai spectaculoase cariere din fotbal se află însă și o poveste de familie, iar în centrul ei se află Bruna Biancardi, modelul și influencerul brazilian care i-a devenit parteneră de viață și mama celor doi copii ai săi.

Neymar, unul dintre cei mai mari fotbaliști ai generației sale, evoluează în prezent la clubul brazilian Santos, echipa la care s-a lansat în fotbalul mare. Revenirea sa la formația din copilărie a venit după perioada petrecută la Al Hilal în Arabia Saudită și după mai multe probleme medicale.

Neymar, între visul Cupei Mondiale și gândul retragerii

Fotbalistul a recunoscut recent că viitorul său este incert.

„Nu știu ce se va întâmpla de acum înainte. Nu știu nici măcar ce va fi anul viitor. Trăiesc de la un an la altul”, a declarat el într-un interviu pentru presa braziliană.

Totuși, 2026 rămâne un an crucial pentru el. Neymar speră să fie apt pentru Cupa Mondială și să își reprezinte din nou țara. Cu 79 de goluri în 128 de selecții, el este cel mai bun marcator din istoria naționalei Braziliei și a participat deja la trei ediții ale turneului final.

Cine este Bruna Biancardi

În viața personală a lui Neymar, un rol important îl are Bruna Biancardi, model și influencer brazilian care a devenit una dintre cele mai cunoscute partenere ale unui fotbalist din lume.

Născută pe 15 aprilie 1994, Bruna a studiat business și marketing în modă și a lucrat, inițial, în compania familiei sale. Ulterior, și-a construit o carieră în mediul online, devenind influencer în domeniul fashion și lifestyle.

Pe Instagram are milioane de urmăritori și publică imagini din viața de familie, călătorii și colaborări cu branduri de lux. De curând și-a deschis un canal oficial de YouTube, unde postează diverse podcasturi, dar și o emisiune de gătit în care invită vedete din Brazilia.

Povestea de dragoste dintre Neymar și Bruna Biancardi

Relația dintre Neymar și Bruna Biancardi a început în jurul anului 2021, când cei doi s-au cunoscut prin intermediul prietenilor comuni din lumea modei și a divertismentului, probabil la una din petrecerile exclusiviste din Barcelona sau Paris.

La început, au preferat să își țină povestea departe de ochii publicului, însă în 2022 au confirmat oficial relația pe Instagram.

De atunci, povestea lor a fost intens urmărită de presa internațională. Cuplul a trecut prin despărțiri și împăcări, unele generate de controverse și diverse escapade din viața personală a fotbalistului, dar a reușit să rămână unit.

Câți copii au Neymar și Bruna Biancardi

Relația lor s-a consolidat odată cu venirea pe lume a copiilor. Cei doi au împreună două fiice: Mavie, născută în octombrie 2023, și Mel, născută în 2025. Nașterile au fost anunțate public pe rețelele sociale, iar fotografiile cu familia lor au devenit rapid virale.

Pentru Neymar, familia a devenit un punct de echilibru într-o perioadă de final de carieră marcată de accidentări și presiune mediatică.

Neymar și Bruna Biancardi s-au căsătorit?

La începutul lui februarie 2026, Bruna Biancardi a atras din nou atenția publicului când i-a dedicat lui Neymar un mesaj emoționant de ziua lui.

Influencerul brazilian a publicat pe Instagram o serie de fotografii intime cu familia lor și l-a numit pe fotbalist „soțul meu”, lucru care a alimentat speculațiile despre o posibilă căsătorie secretă.

În mesajul său, Bruna a vorbit despre drumul parcurs împreună: de la „doi tineri îndrăgostiți” la o familie cu doi copii. Postarea a fost apreciată de milioane de fani, confirmând încă o dată că relația lor a devenit mult mai stabilă în ultimii ani, dar a și alimentat curiozitatea publică.

Femeia care îi va fi alături după retragere

Pe măsură ce Neymar se apropie de finalul carierei, unul mai rapid poate decât și l-ar fi dorit, Bruna Biancardi pare să fie persoana care îl va sprijini în următoarea etapă a vieții sale.

Rămâne de văzut ce decizie va lua Neymar în privința retragerii, însă un lucru pare cert: viața lui nu se mai rezumă doar la fotbal. Alături de Bruna Biancardi și de cele două fiice ale lor, starul brazilian pare să fi găsit stabilitatea pe care o căuta de ani de zile și de care mulți fotbaliști au nevoie atunci când aplauzele din tribune încetează. Iar dacă finalul carierei se apropie, el ar putea însemna începutul unei etape complet noi pentru familia lor.

