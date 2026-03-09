Acasă » Știri » Alina Onea, soția fotbalistului Răzvan Onea, este însărcinată. Povestea lor de dragoste

Alina Onea, soția fotbalistului Răzvan Onea, este însărcinată. Povestea lor de dragoste

De: Paul Hangerli 09/03/2026 | 08:30
Alina Onea, soția fotbalistului Răzvan Onea, este însărcinată. Povestea lor de dragoste
Răzvan Onea, sursa-captură social media Răzvan Onea
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
21 poze
Vezi galeria foto

Alina Onea, soția fundașului Rapidului Răzvan Onea, traversează una dintre cele mai emoționante perioade din viața sa. Cei doi s-au căsătorit în 2025, iar la câteva luni după nuntă au anunțat că vor deveni părinți. Discretă, dar mereu prezentă în viața sportivului, Alina îl susține pe fotbalist atât în viața personală, cât și din tribunele stadionului Rapid.

 Răzvan Onea, fundașul atomic al  Rapidului

Răzvan Ovidiu Onea s-a născut pe 19 martie 1998, la Târgu Secuiesc, în județul Covasna. Fotbalistul are aproximativ 1,76 metri înălțime și evoluează pe postul de fundaș dreapta, fiind considerat unul dintre jucătorii importanți din lotul Rapidului.

Cariera sa profesionistă a început la Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, club pentru care a evoluat mai multe sezoane în Liga I. Evoluțiile sale constante l-au transformat într-un jucător apreciat, iar în 2022 a făcut pasul către Rapid București.

La clubul giuleștean, Onea s-a remarcat prin viteza pe bandă, capacitatea mare de efort, urcările frecvente în atac și implicarea în fazele ofensive ale echipei. Stilul său de joc modern, specific fundașilor laterali din fotbalul actual, i-a adus și convocări la echipa națională a României, unde a fost utilizat ca variantă pentru postul de fundaș dreapta.

Crescut într-o zonă a țării cu o puternică tradiție multiculturală, în județul Covasna, Onea este considerat un jucător disciplinat și muncitor, iar transferul la Rapid a reprezentat unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale.

În ultima perioadă, fundașul Rapidului a fost implicat constant în actualitatea fotbalului românesc.

De asemenea, după o înfrângere dură suferită de Rapid în fața celor de la CFR Cluj, scor 3-0, Onea și-a cerut scuze suporterilor pentru prestația echipei și a recunoscut că fanii merită mai mult.

Pe parcursul sezonului trecut, fundașul a avut și mici probleme medicale, după ce s-a accidentat într-un meci câștigat de Rapid cu FC Botoșani, însă situația sa a fost ulterior monitorizată de stafful medical al clubului.

Cine este Alina Onea

Alina Onea s-a născut pe 3 iunie 1999, în Buzău, iar în prezent are 26 de ani. Tânăra are o pregătire academică solidă și a ales să urmeze studii universitare la București.

Ea este absolventă a Facultății de Litere din cadrul Universității din București, iar ulterior și-a continuat studiile la Facultatea de Administrație și Afaceri din cadrul aceleiași universități.

Acolo a urmat programul de master din cadrul Școlii de Afaceri și Administrație a Universității din București, specializarea „Administrarea Resurselor și Politicilor Administrative și Manageriale”.

Din punct de vedere profesional, Alina lucrează în domeniul imobiliar, activând din 2021 la o companie din București. Activitatea sa este legată de piața proprietăților și de managementul tranzacțiilor imobiliare.

Deși nu este o persoană publică, Alina apare uneori în fotografii alături de soțul său și este cunoscută printre apropiați drept o persoană discretă, elegantă și foarte apropiată de familie.

Cererea în căsătorie și nunta din 2025

În prima parte a anului 2025, Răzvan Onea a decis să facă pasul cel mare și a organizat un moment special pentru a-și cere iubita în căsătorie.

Fotbalistul a îngenuncheat în fața Alinei și i-a oferit un superb inel de logodnă, iar răspunsul ei a fost unul emoționant: „Da”.

Câteva luni mai târziu, în iunie 2025, cei doi și-au unit destinele într-o ceremonie la care au participat familia și prietenii apropiați. Nașii cuplului au fost membri ai familiei Săpunaru, apropiați ai fotbalistului.

Evenimentul a fost unul elegant și discret, potrivit stilului cuplului.

Anunțul emoționant: vor deveni părinți

La doar câteva luni după nuntă, cuplul a avut un nou motiv de bucurie. În noiembrie 2025, Răzvan și Alina Onea au organizat un moment special pentru a afla sexul copilului.

Au realizat un gender reveal cu un tort, în care au introdus două pahare. În momentul în care au tăiat desertul, surpriza a fost dezvăluită: umplutura tortului era albastră, ceea ce înseamnă că cei doi vor avea un băiat.

Momentul a fost unul emoționant pentru cuplu, care se pregătește acum pentru venirea pe lume a primului copil.

Alina Onea, o prezență constantă la meciurile Rapidului

Alina își susține soțul și în cariera sportivă, ea fiind adesea văzută în tribunele stadionului Rapid, unde îl încurajează pe Răzvan la meciurile echipei giuleștene.

Relația celor doi este una foarte apropiată, iar fotbalistul nu ratează ocazia de a-și arăta afecțiunea. De-a lungul timpului, el și-a surprins soția de mai multe ori cu buchete impresionante de trandafiri, gesturi romantice care arată legătura puternică dintre ei.

Pentru Răzvan Onea, familia reprezintă un punct de echilibru important, iar venirea pe lume a primului copil va marca, fără îndoială, un nou capitol în viața lor.

CITEȘTE ȘI:  Vinícius Júnior și-a regăsit zâmbetul. Cu cine s-a consolat starul lui Real Madrid în perioada dificilă

 Oriana Sabatini, soția lui Paulo Dybala, a devenit mamă pentru prima dată. Povestea artistei argentiniene care i-a cucerit inima starului de la AS Roma

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Clipe de groază pentru Rihanna! Au fost trase focuri de armă spre reședința artistei din Los Angeles
Știri
Clipe de groază pentru Rihanna! Au fost trase focuri de armă spre reședința artistei din Los Angeles
Greșeala pentru care șoferii pot primi amendă 1.620 de lei. Mulți nu sunt atenți la asta
Știri
Greșeala pentru care șoferii pot primi amendă 1.620 de lei. Mulți nu sunt atenți la asta
Liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, cere Rusiei să se abțină de la interferența în alegeri
Mediafax
Liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, cere Rusiei să se abțină de la...
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
Gandul.ro
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se...
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Vacanțele în Egipt, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În ce condiții își pot primi banii înapoi românii care decid să renunțe la concediu
Adevarul
Vacanțele în Egipt, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În ce condiții își...
Într-o luptă solitară cu Donald Trump: De ce este Pedro Sanchez singurul lider din Europa care i se opune vehement președintelui SUA
Digi24
Într-o luptă solitară cu Donald Trump: De ce este Pedro Sanchez singurul lider...
Ivan: Guvernul are cinci scenarii pe masă pentru a ține prețul carburanților sub 10 lei litrul
Mediafax
Ivan: Guvernul are cinci scenarii pe masă pentru a ține prețul carburanților sub...
Parteneri
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei,...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Provocările anului 2026 în funcție de ziua nașterii. Numerolog și psiholog Alexandra Rusu: „Energia colectivă a anului face ca oamenii să iasă din ceea ce nu îi mai reprezintă”
Click.ro
Provocările anului 2026 în funcție de ziua nașterii. Numerolog și psiholog Alexandra Rusu: „Energia colectivă...
Amenințarea Iranului: „Dacă puteți suporta un preț al petrolului de peste 200 de dolari pe baril, continuați cu acest joc”
Digi 24
Amenințarea Iranului: „Dacă puteți suporta un preț al petrolului de peste 200 de dolari pe...
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Digi24
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Titi Aur: șoferii de mașini electrice ar trebui să urmeze cursuri de pregătire la achiziție
Promotor.ro
Titi Aur: șoferii de mașini electrice ar trebui să urmeze cursuri de pregătire la achiziție
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele...
Scut aerian peste Bulgaria: Cine preia apărarea cerului bulgăresc?
go4it.ro
Scut aerian peste Bulgaria: Cine preia apărarea cerului bulgăresc?
Dragostea cimpanzeilor pentru cristale ne-ar putea ajuta să înțelegem fascinația propriilor noștri strămoși pentru aceste pietre
Descopera.ro
Dragostea cimpanzeilor pentru cristale ne-ar putea ajuta să înțelegem fascinația propriilor noștri strămoși pentru aceste...
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
Gandul.ro
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Clipe de groază pentru Rihanna! Au fost trase focuri de armă spre reședința artistei din Los Angeles
Clipe de groază pentru Rihanna! Au fost trase focuri de armă spre reședința artistei din Los Angeles
Greșeala pentru care șoferii pot primi amendă 1.620 de lei. Mulți nu sunt atenți la asta
Greșeala pentru care șoferii pot primi amendă 1.620 de lei. Mulți nu sunt atenți la asta
Domeniul din Germania în care se caută 200.000 de angajați. Tinerii refuză să facă asta
Domeniul din Germania în care se caută 200.000 de angajați. Tinerii refuză să facă asta
Două alimente de post preferate de români care accelerează subtil procesul de îmbătrânire. Le găsești ...
Două alimente de post preferate de români care accelerează subtil procesul de îmbătrânire. Le găsești în orice supermarket
Motivul real pentru care a fost descalificat Nicu Grigore de la Survivor 2026. Ce s-a întâmplat, de ...
Motivul real pentru care a fost descalificat Nicu Grigore de la Survivor 2026. Ce s-a întâmplat, de fapt
Doliu la Hollywood! O actriță din celebra serie „Vânătorii de fantome” a murit la 65 de ani
Doliu la Hollywood! O actriță din celebra serie „Vânătorii de fantome” a murit la 65 de ani
Vezi toate știrile
×