TEST IQ | Găsiți singurele două numere diferite de 917

De: Iancu Tatiana 10/03/2026 | 08:13
Dacă te consideri un bun observator înseamnă că acest test vizual este special pentru tine! Provocarea principală este să recunoști cele două caractere intruse în poza de mai jos, dar nu numai să îți dai seama care sunt acestea, ci să te și încadrezi într-un timp dat. Deci, dacă te numeri printre entuziaștii jocurilor cu iluzii optice, acest experiment îți va fi pe plac! Trebuie să să recunoști elementele străine în doar 19 secunde. Totuși, să nu fii dezamăgit dacă durează mai mult, pentru că aceste puzzle-uri nu definesc gradul de inteligență, ci rapiditatea cu care ochii percep altceva decât realitatea fizică.

Aceste jocuri de tip iluzii optice evidențiază modul în care creierul tău clasifică informațiile vizuale, dar și viteza cu care le identifică. Numerele și modelele dintr-un șir par regulate, iar de obicei trecem cu vederea atunci când, de fapt, ceva e schimbat în imaginile pe care le avem în față. Totuși, nu trebuie să te demoralizezi dacă nu te încadrezi în cele 19 secunde, deoarece mulți au impresia că reușesc, și când colo, acest puzzle vizual este mai greu decât vă puteți imagina! Când ești pregătit, setează cronometrul pentru timpul dat și dă-i bătaie!

Ai reușit? Dacă nu, mai încearcă o dată și spune-ne cum te-ai descurcat. Așa cum am mai menționat anterior, nu este o rușine să depășești cele 19 secunde, pentru că aceste exerciții joacă feste creierului! El vede cifre asemănătoare și nu percepe o realitate diferită de cea fizică. Aceste jocuri nu trebuie să îți dea de înțeles că ai afecțiuni oftalmologice! Aici este vorba doar despre felul în care creierul poate prioritiza viteza în momentul în care apar componente similare. Rezultatul testului este următorul:

Cifrele 719 și 911 erau intruzive! Nu este de judecat dacă nu te-ai încadrat în timp. În momentul în care te uiți la fotografie totul pare să fie identic. Potrivit oamenilor de știință, lumina care intră în ochi este transformată în semnale, iar mai apoi creierul le modifică în imagini în funcție de informațiile prezente deja, dar și de context.

Citește și:

Test de inteligență | În această imagine de iarnă s-a strecurat o mare greșeală. O puteți identifica?

st IQ pentru genii | Dacă 2+3=8, 3+3=27 și 4+3=64, cât este 5+3=?

