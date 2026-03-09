Acasă » Știri » Test de inteligență | În această imagine de iarnă s-a strecurat o mare greșeală. O puteți identifica?

De: Elisa Tîrgovățu 09/03/2026 | 07:44
Sursa foto:themindsjournal

Dragă cititorule, CANCAN.RO revine cu o nouă „misiune”! Testează-ți spiritul de observație cu această provocare distractivă de iluzie optică de pe patinoar! În această scenă veselă de iarnă se ascunde o greșeală surprinzătoare pe care doar cei cu ochi foarte ageri o pot descoperi în mai puțin de 17 secunde. Crezi că poți să o găsești înainte să expire timpul? Hai să îți pui mintea la încercare!

Iluziile optice sunt o modalitate excelentă de a ne testa atenția și capacitatea de observație. Ele ne păcălesc percepția vizuală și pot face creierul să interpreteze imaginile într-un mod diferit de realitate. De multe ori, astfel de imagini conțin culori, modele sau detalii special aranjate pentru a ascunde obiecte, erori sau elemente neașteptate. Tocmai de aceea, pentru a descoperi ceea ce este ascuns, trebuie să ne folosim atenția, logica și abilitățile cognitive.

În ultimii ani, provocările de acest tip au devenit foarte populare pe internet. Deși există multe jocuri și activități virale, iluziile optice rămân unele dintre cele mai interesante. Ele ne stimulează mintea și ne ajută să ne concentrăm. În plus, sunt o modalitate perfectă de a ne relaxa în timpul liber, făcând ceva mai util decât simpla derulare a ecranului telefonului.

În imaginea acestei provocări vedem un băiat vesel care patinează pe gheață. El se află pe un patinoar și pare să se distreze de minune, alunecând pe gheață în timp ce ține într-o mână un baston de hochei. La prima vedere, totul pare perfect normal: atmosfera este plăcută, scena este dinamică, iar băiatul pare să se bucure de activitatea sa preferată de iarnă. Totuși, există un detaliu care nu este deloc corect în această imagine.

Privește cu mare atenție scena și încearcă să descoperi care este greșeala ascunsă

Această idee se leagă și de observațiile făcute de celebra artistă britanică Bridget Riley, una dintre cele mai cunoscute creatoare de iluzii optice din secolul al XX-lea. Ea spunea că a existat o perioadă în care oamenii credeau că realitatea este fixă și clară, însă, odată ce această convingere a dispărut, lucrurile au devenit mai incerte și deschise interpretării.

Cu alte cuvinte, ceea ce vedem nu reprezintă întotdeauna realitatea absolută. Două persoane pot privi aceeași imagine și pot observa lucruri complet diferite. Creierul nostru procesează informațiile vizuale în moduri complexe, iar percepția poate fi influențată de experiențe, atenție și context.

Așadar, ai reușit să găsești greșeala?

Dacă nu ai descoperit-o încă, mai aruncă o privire atentă asupra imaginii. Concentrează-te asupra detaliilor și încearcă să observi ce element nu se potrivește cu scena de pe patinoar.

Mai sunt doar câteva secunde…

3… 2… 1… Stop!

Timpul a expirat!

Cum ți s-a părut provocarea? Sperăm că ți-a plăcut și că ți-a pus la încercare atenția. Dacă ai reușit să identifici greșeala în timpul stabilit, atunci felicitări! Ai o capacitate de observație excelentă și poți fi considerat un adevărat maestru al puzzle-urilor vizuale.

Dacă nu ai reușit să o găsești, nu te descuraja. Chiar și persoanele foarte atente pot avea dificultăți atunci când vine vorba de iluzii optice, deoarece acestea sunt special create pentru a ne induce în eroare.

Care este, de fapt, greșeala din imagine?

Dacă privești cu atenție picioarele băiatului, vei observa că el nu poartă patine de gheață, așa cum ar fi normal pe un patinoar. În schimb, are role cu roți, lucru evidențiat în imagine printr-un cerc roșu. Evident, acest lucru este imposibil, deoarece rolele nu pot aluneca pe gheață în același mod ca patinele. Aceasta este greșeala ascunsă în scena de pe patinoar.

Sperăm că ți-a plăcut această provocare! Continuă să încerci astfel de iluzii optice și jocuri de observație. Pe lângă faptul că sunt distractive, ele te ajută să îți antrenezi atenția și gândirea, iar cu timpul poți deveni un adevărat expert în rezolvarea puzzle-urilor vizuale.

×