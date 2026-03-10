Acasă » Știri » Marele Zid Chinezesc și primul telefon din lume: două momente istorice separate de doar doi ani

Marele Zid Chinezesc și primul telefon din lume: două momente istorice separate de doar doi ani

De: Paul Hangerli 10/03/2026 | 08:10
Great Chinese Wall, sursa-pexels.com

Istoria are uneori moduri surprinzătoare de a ne arăta cât de repede se schimbă lumea. Un exemplu fascinant este comparația dintre două realizări complet diferite ale umanității: Marele Zid Chinezesc, una dintre cele mai vechi și impresionante construcții create de om, și telefonul, invenția care a schimbat pentru totdeauna comunicarea.

Deși par să aparțină unor epoci complet diferite, unele dintre ultimele lucrări la zid au avut loc la doar doi ani după primul apel telefonic din istorie.

Marele Zid Chinezesc: când a fost construit

Marele Zid Chinezesc este una dintre cele mai impresionante structuri construite vreodată de oameni. Sistemul defensiv al zidului se întinde pe aproximativ 21.196 de kilometri și a fost ridicat treptat, de-a lungul a mai bine de două milenii.

Construcția a început în jurul secolului al III-lea î.Hr., în timpul împăratului Qin Shi Huang, când mai multe fortificații existente au fost unite pentru a proteja imperiul de invaziile triburilor nomade din nord.

De-a lungul secolelor, diferite dinastii chineze au extins, reparat și consolidat zidul. Cele mai spectaculoase porțiuni ale Marelui Zid, cele pe care le vedem astăzi în fotografii sau în documentare, au fost construite în perioada dinastiei Ming (1368–1644).

Ultimele lucrări la Marele Zid Chinezesc

Deși originile Marelui Zid sunt antice, unele lucrări de întreținere sau reparații au fost realizate mult mai târziu, în timpul dinastiei Qing.

Unele documente istorice menționează anul 1878 ca fiind ultima perioadă în care au fost făcute intervenții la anumite secțiuni ale zidului. În acel moment, rolul militar al fortificației dispăruse aproape complet, iar zidul devenise mai degrabă un simbol istoric decât o linie de apărare activă.

În mod surprinzător, aceste lucrări târzii la Marele Zid Chinezesc au avut loc într-o perioadă în care lumea intra deja într-o nouă eră tehnologică.

Telefonul care a schimbat lumea

La 10 martie 1876, inventatorul Alexander Graham Bell a realizat primul apel telefonic din istorie. Mesajul transmis asistentului său, Thomas Watson, a devenit celebru și este considerat momentul care a inaugurat epoca comunicațiilor moderne.

„Mr. Watson, come here. I want to see you.” (n.r. Mr. Watson, vino aici. Vreau să te văd.)

Această frază simplă a marcat începutul unei revoluții tehnologice care avea să transforme complet modul în care oamenii comunică.

Două simboluri ale umanității

Compararea acestor două momente istorice evidențiază un contrast remarcabil. Marele Zid Chinezesc simbolizează efortul uman de a construi bariere și de a proteja un imperiu de invazii. Telefonul, în schimb, a devenit simbolul conectării globale și al comunicării instantanee.

În timp ce zidul a fost construit pentru a separa și a apăra, telefonul a fost creat pentru a aduce oamenii mai aproape unii de alții.

Coincidența dintre Marele Zid Chinezesc și primul apel

Faptul că ultimele lucrări la una dintre cele mai vechi structuri create de om au avut loc la doar câțiva ani după apariția telefonului este o coincidență fascinantă. Ea arată cât de rapid poate trece omenirea de la proiecte monumentale, care durează secole, la invenții care schimbă lumea în doar câțiva ani.

Astfel, Marele Zid Chinezesc și telefonul  sunt două realizări istorice importante, dar și două simboluri ale modului în care civilizația umană a evoluat – de la apărare și izolare, la comunicare și conexiune globală.

