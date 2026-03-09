De ce se nasc bebelușii cu peste 300 de oase, dar adulții au doar 206. Explicația surprinzătoare a medicilor

La naștere, corpul uman are mult mai multe oase decât la maturitate. Deși pare un paradox, pe măsură ce creștem nu pierdem oase, ci dimpotrivă: multe dintre ele se unesc între ele. Procesul face parte din dezvoltarea normală a scheletului și continuă până la vârsta adultă.

Câte oase avem la naștere vs. la maturitate

Un nou-născut are, în medie, între 275 și 300 de oase, iar unele estimări indică chiar aproximativ 305 structuri osoase separate.

În schimb, un adult are 206 oase.

Diferența nu apare pentru că pierdem oase, ci pentru că, în timpul creșterii, mai multe oase mici se unesc și formează structuri mai mari și mai rezistente. Astfel, numărul total scade, însă scheletul devine mai solid și mai stabil.

De ce au bebelușii mai multe oase

La naștere, scheletul nu este complet osificat. Multe dintre elementele sale sunt segmente osoase separate, structuri formate din cartilaj flexibil sau piese mici care urmează să se unească ulterior.

Această flexibilitate are un rol esențial în dezvoltarea copilului. Ea permite adaptarea fătului în uter, trecerea mai ușoară prin canalul de naștere, dar și creșterea rapidă a corpului și a creierului în primii ani de viață.

Cum se transformă cartilajul în os

Pe parcursul copilăriei și adolescenței are loc procesul numit osificare.

Acesta presupune transformări progresive: cartilajul este înlocuit treptat de țesut osos, segmentele osoase mici se sudează între ele, iar scheletul devine mai mare, mai rigid și mai rezistent.

Creșterea oaselor are loc în zone speciale numite plăci epifizare, situate la capetele oaselor lungi. Aceste zone de creștere rămân active până la sfârșitul adolescenței.

În general, dezvoltarea completă a scheletului se finalizează între 20 și 25 de ani.

Craniul bebelușului: plăci osoase care se unesc

Un exemplu foarte cunoscut este craniul unui nou-născut.

Acesta este alcătuit din mai multe plăci osoase separate, între care există zone moi numite fontanele, cunoscute popular drept „soft spots”.

Aceste zone au mai multe roluri importante: permit compresia craniului în timpul nașterii, oferă spațiu pentru creșterea rapidă a creierului, dar și permit ajustarea formei capului în primele luni de viață.

Fontanelele se închid treptat, astfel că fontanela posterioară dispare în jurul vârstei de 2–3 luni, iar fontanela anterioară se închide între 12 și 18 luni. Ulterior, plăcile craniului se unesc prin suturi craniene.

Fuziunea oaselor în coloană și bazin

Pe măsură ce corpul crește, mai multe oase separate se transformă în structuri unice.

Un exemplu este partea inferioară a coloanei vertebrale. La copil, aceasta este alcătuită din mai multe vertebre distincte, care ulterior se unesc. Cinci vertebre sacrale se contopesc și formează sacrul, iar trei până la cinci vertebre mici se unesc și formează coccisul.

Un proces similar are loc și la nivelul bazinului. Fiecare os al șoldului este inițial format din ilium, ischium și pubis, trei oase separate care se unesc în adolescență pentru a forma osul coxal. De regulă, această fuziune are loc între 16 și 18 ani.

Cum este împărțit scheletul uman

Scheletul adult, care cuprinde 206 oase, este împărțit în două componente principale.

Scheletul axial, alcătuit din craniu – 22 oase, os hioid – 1, oscioarele urechii – 6, coloana vertebrală – 26, coaste – 24, stern – 1, include structurile centrale ale corpului.

Scheletul apendicular, format din centura scapulară – 4 oase, brațe și mâini – 60, centura pelviană – 2, picioare – 60, include oasele membrelor și structurile care le conectează la trunchi.

Curiozități despre oasele corpului

Scheletul uman ascunde câteva lucruri surprinzătoare. Cel mai mic os din corp este scărița (stapes) din urechea medie, care măsoară aproximativ 3 milimetri, în timp ce cel mai mare și mai puternic os este femurul, osul coapsei.

În același timp, aproximativ jumătate din toate oasele corpului se află în mâini și picioare, iar unele persoane pot avea oase accesorii, adică oase suplimentare mici rezultate din variații de dezvoltare, cum este cazul osului os trigonum din zona gleznei.

Pe scurt, bebelușii par să aibă mai multe oase deoarece scheletul lor este alcătuit din mai multe piese mici și cartilaj flexibil. Pe măsură ce corpul crește, aceste structuri se unesc și se transformă în oase mai mari și mai puternice.

