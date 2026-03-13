Vești proaste pentru pensionari. Banii nu ajung pentru indexare și nici pentru eliminarea CASS

Ilie Bolojan a anunțat că s-a alocat suma de 158 de miliarde de lei pentru pensii. Chiar și așa, banii nu ajung pentru indexarea pensiilor și nici pentru eliminarea CASS la pensiile peste 3.000 de lei.

Bugetul pentru anul 2025, elaborat de Guvern, a fost trimis vineri în Parlament. Suma alocată pentru pensii este de 158 de miliarde de lei, aceeași ca anul trecut. Totuși, bugetul total este mai mare cu 4 miliarde de lei față de cel din 2024.

În aceste condiții, bugetul nu permite indexarea pensiilor cu 7%, majorare care ar fi trebuit aplicată de la 1 ianuarie 2026.

Suma de 158 de miliarde de lei nu acoperă indexarea și nici eliminarea CASS

În acest moment, bugetul nu permite eliminarea CASS la pensiile peste 3.000 de lei. Potrivit newsweek.ro, statul colectează jumătate de miliard de lei din plata asigurărilor de sănătate de către pensionari în fiecare lună.

Pe de altă parte, ajutorul la pensie va fi oferit astfel: în cuantum de 1.000 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei inclusiv. În cazul veniturilor lunare între 1.501 lei și 2.000 inclusiv, cuantumul va fi de 800 de lei. În același timp, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv, atunci ajutorul va fi în cuantum de 600 de lei.

Bugetul asigurărilor sociale pe anul 2026 este construit cu venituri totale de până la 159 de miliarde de lei, din care 158 miliarde lei sunt aferente sistemului public de pensii (99,8%) și 386,5 milioane lei aferente sistemului asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale (0,2%).

Subvenția primită de la bugetul asigurărilor sociale de stat de la bugetul de stat este în valoare de 31 ed miliarde de lei.

