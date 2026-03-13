Acasă » Știri » Vești proaste pentru pensionari. Banii nu ajung pentru indexare și nici pentru eliminarea CASS

Vești proaste pentru pensionari. Banii nu ajung pentru indexare și nici pentru eliminarea CASS

De: Elisa Tîrgovățu 13/03/2026 | 10:51
Vești proaste pentru pensionari. Banii nu ajung pentru indexare și nici pentru eliminarea CASS
Sursa foto: Pixabay

Ilie Bolojan a anunțat că s-a alocat suma de 158 de miliarde de lei pentru pensii. Chiar și așa, banii nu ajung pentru indexarea pensiilor și nici pentru eliminarea CASS la pensiile peste 3.000 de lei.

Bugetul pentru anul 2025, elaborat de Guvern, a fost trimis vineri în Parlament. Suma alocată pentru pensii este de 158 de miliarde de lei, aceeași ca anul trecut. Totuși, bugetul total este mai mare cu 4 miliarde de lei față de cel din 2024.

În aceste condiții, bugetul nu permite indexarea pensiilor cu 7%, majorare care ar fi trebuit aplicată de la 1 ianuarie 2026.

Suma de 158 de miliarde de lei nu acoperă indexarea și nici eliminarea CASS

În acest moment, bugetul nu permite eliminarea CASS la pensiile peste 3.000 de lei. Potrivit newsweek.ro, statul colectează jumătate de miliard de lei din plata asigurărilor de sănătate de către pensionari în fiecare lună.

Pe de altă parte, ajutorul la pensie va fi oferit astfel: în cuantum de 1.000 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei inclusiv. În cazul veniturilor lunare între 1.501 lei și 2.000 inclusiv, cuantumul va fi de 800 de lei. În același timp, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv, atunci ajutorul va fi în cuantum de 600 de lei.

Bugetul asigurărilor sociale pe anul 2026 este construit cu venituri totale de până la 159 de miliarde de lei, din care 158 miliarde lei sunt aferente sistemului public de pensii (99,8%) și 386,5 milioane lei aferente sistemului asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale (0,2%).

Subvenția primită de la bugetul asigurărilor sociale de stat de la bugetul de stat este în valoare de 31 ed miliarde de lei.

CITEȘTE ȘI: 480 de lei în plus la pensie pentru acești pensionari. Ce condiții trebuie să îndeplinească

Ce pensie trebuie să aibă pensionarii români, pentru o reducere de 90% la medicamente, din martie 2026

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Alertă la granița României. Mesaj RO-Alert în Tulcea după detectarea unei drone în apropiere
Știri
Alertă la granița României. Mesaj RO-Alert în Tulcea după detectarea unei drone în apropiere
Românii care primesc mai mulți bani de la 1 iulie. Ilie Bolojan a făcut anunțul
Știri
Românii care primesc mai mulți bani de la 1 iulie. Ilie Bolojan a făcut anunțul
SUA le permite temporar țărilor să cumpere petrol rusesc. Decizia ar putea stârni tensiuni
Mediafax
SUA le permite temporar țărilor să cumpere petrol rusesc. Decizia ar putea stârni...
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza...
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
O cântăreață și-ar fi băgat coada în familia unui mare sportiv. Starul, pus să plătească milioane de dolari
Adevarul
O cântăreață și-ar fi băgat coada în familia unui mare sportiv. Starul, pus...
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Digi24
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Noul mesaj al lui Donald Trump despre Iran: „În calitate de al 47-lea președinte al SUA, îi ucid. Ce mare onoare este să fac asta”
Mediafax
Noul mesaj al lui Donald Trump despre Iran: „În calitate de al 47-lea...
Parteneri
Cristina Șișcanu, imagini incendiare după ce a slăbit enorm! Soția lui Mădălin Ionescu arată mai bine ca niciodată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cristina Șișcanu, imagini incendiare după ce a slăbit enorm! Soția lui Mădălin Ionescu arată mai...
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Aventura ascunsă a lui Mugurel Vrabete. S-a iubit cu o solistă mai tânără cu 32 de ani decât el
Click.ro
Aventura ascunsă a lui Mugurel Vrabete. S-a iubit cu o solistă mai tânără cu 32...
Ce caută un sistem rus de apărare aeriană Buk-M3 în Alabama, SUA
Digi 24
Ce caută un sistem rus de apărare aeriană Buk-M3 în Alabama, SUA
Misterul dispariției avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului
Digi24
Misterul dispariției avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește 4.300 de lei
Promotor.ro
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește...
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Iranul a făcut „franjuri” apărarea aeriană a SUA. Implicații pentru România
go4it.ro
Iranul a făcut „franjuri” apărarea aeriană a SUA. Implicații pentru România
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Descopera.ro
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Go4Games
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alertă la granița României. Mesaj RO-Alert în Tulcea după detectarea unei drone în apropiere
Alertă la granița României. Mesaj RO-Alert în Tulcea după detectarea unei drone în apropiere
Românii care primesc mai mulți bani de la 1 iulie. Ilie Bolojan a făcut anunțul
Românii care primesc mai mulți bani de la 1 iulie. Ilie Bolojan a făcut anunțul
A devenit un lux pentru români. Leguma din piețe care costă cât două kilograme de carne
A devenit un lux pentru români. Leguma din piețe care costă cât două kilograme de carne
Trei zodii care dau lovitura în acest weekend. Apar schimbări importante
Trei zodii care dau lovitura în acest weekend. Apar schimbări importante
Donald Trump, criticat din nou pentru relația cu Epstein. Unde a fost amplasată statuia care recreează ...
Donald Trump, criticat din nou pentru relația cu Epstein. Unde a fost amplasată statuia care recreează celebra scenă din Titanic
KPop Demon Hunters revine pe Netflix? Anunțul oficial pe care fanii îl așteptau
KPop Demon Hunters revine pe Netflix? Anunțul oficial pe care fanii îl așteptau
Vezi toate știrile