Ce pensie trebuie să aibă pensionarii români, pentru o reducere de 90% la medicamente, din martie 2026

Pensionarii își pot cumpăra medicamentele de care au nevoie compensate cu 90%. Noi medicamente au fost introduse în această categorie. Nu toți pensionarii vor beneficia de compensare, totul depinde de pensia pe care o au.

Ministrul Sănătății este cel care a făcut anunțul cu privire la acest aspect. El a scris pe pagina de Facebook că propunerea a fost aprobată și că urmează să intre în vigoare.

La propunerea Ministerului Sănătăţii, Guvernul a aprobat astăzi o nouă actualizare a listei de medicamente gratuite şi compensate. 33 de medicamente noi intră pe lista de gratuite şi compensate. Pentru alte 19 medicamente extindem indicaţiile terapeutice. Este una dintre cele mai ample actualizări ale listei din ultimii ani. În doar 7 luni am extins lista medicamentelor compensate cu peste 90 de medicamente şi indicaţii terapeutice noi. Înseamnă terapii moderne care ajung mai repede la pacienţi. Pentru unele dintre aceste tratamente, oamenii ajungeau să plătească zeci de mii de euro din propriul buzunar pentru a avea o şansă la tratament, a scris ministrul pe rețeaua de socializare.

Cine va primi compensație de 90%

Pensionarii pot beneficia de această compensație dacă veniturile lor sunt mai mici de 2.020 lei pe lună. În prezent peste 2.000.000 de români își iau medicamentele la preț redus. Totuși, suma maximă care poate fi decontată pentru medicamente este de 330 de lei. Totodată, pensia nu este singurul criteriu. Compensarea se aplică la pastilele de pe Sublista B.

Lista de medicamente care se compensează în România

Compensarea de 90% se acordă în funcție de lista de medicamente. În țara noastră, Guvernul a pus la dispoziție praguri de compensare. Acestea sunt de la 20% și până la 100%, adică sunt cumpărate gratuit. Iată mai jos care este lista:

A- Sublista A presupune o compensare de 90% a medicamentelor și sunt corespunzătoare denumirilor comune internaționale.

B- Aici procentul este mai mic și este de 50%, adică pensionarii vor plăti doar jumătate din prețul integral al medicamentelor.

C- Sublista C înseamnă că oamenii nu plătesc nimic pentru tratamentele de care au nevoie pentru că statul compensează 100% în acest caz.

D- Medicamentele care se încadrează în această categorie au o reducere de 20%.

