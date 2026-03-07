Acasă » Știri » Motorina s-a scumpit din nou sâmbătă, 7 martie 2026. Localitatea din România unde șoferii pot găsi cel mai mic preț la pompă

Motorina s-a scumpit din nou sâmbătă, 7 martie 2026. Localitatea din România unde șoferii pot găsi cel mai mic preț la pompă

De: roxana tudorescu 07/03/2026 | 14:50
Motorina s-a scumpit din nou sâmbătă, 7 martie 2026. Localitatea din România unde șoferii pot găsi cel mai mic preț la pompă
Sursă foto: Pixabay

Valul de scumpiri care a acaparat prețurile din România stârnește tot mai multă revoltă în rândul românilor. Printre majorările care golesc buzunarele oamenilor se numără cele la carburanți. Mașina este nelipsită din viața multora, iar acest lucru se resimte serios în economiile celor care sunt nevoiți să se deplaseze zilnic cu un autovehicul. Pentru a mai reuși să scadă din cheltuieli, românii au apelat la diferite alternative, precum un full făcut la bulgari sau căutarea unor benzinării mai ieftine. Tu știi unde se găsește cel mai ieftin carburant din țară? Toate detaliile, în articol.

Prețurile la motorină sunt într-o continuă creștere: cu până la 0.10 lei/l astăzi, 7 martie 2026, în București, Cluj, Timișoara, Iași și Constanța. Carburantul este în jur de 8.6 lei/l, iar cel premium ajunge și la 9.29 lei/l.

Unde găsești cel mai ieftin carburant din țară

Cu toate astea, există o stație de alimentare unde se găsește cea mai ieftină benzină din țară. Este vorba despre stația VhExtraOil din Eforie Nord, Constanța, acolo unde prețul este de 8,07 lei/l. Chiar dacă în urmă cu o zi era de 7.92 lei/l, nici după ce s-a scumpit cu 0.15 lei, prețul nu le depășește pe cele din toată țara, fiind astfel cel mai scăzut.

Benzinărie
Benzinărie

În restul orașelor din țară, prețurile la benzină și motorină, astăzi – 7 martie, sunt următoarele:

  • București – benzină: 8,16 lei/l (+0,0), motorină: 8,57 de lei/l (+0,07)  
  • Cluj-Napoca – benzină: 8,19 lei/l (+0,0), motorină: 8,59 de lei/l (+0,10) 
  • Timișoara – benzină: 8,17 lei/l (+0,0), motorină: 8,59 de lei/l (+0,09)  
  • Iași – benzină: 8,18 lei/l (+0,0), motorină: 8,59 de lei/l (+0,09)  
  • Constanța – benzină: 8,19 lei/l (+0,0), motorină: 8,58 de lei/l (+0,10). 

În Capitală, cea mai ieftină benzină (8.16 lei/l) se găsește în stațiile Lukoil. În Cluj-Napoca, cea mai ieftină benzină (8.19/l) se găsește în stațiile DHR. În Timișoara, cea mai ieftină benzină (8.17 lei/l) se găseșe la Lukoil și Socar. În Iași, cea mai ieftină benzină se găsește la stația Socar și costă 8.18 lei/l. În Constanța, pentru a găsi cea mai ieftină benzină trebuie să mergeți în stațiile Lukoil, acolo unde prețul este de 8.19 lei/l.

VEZI ȘI:

Suma pe care trebuie să o scoată șoferii în plus din buzunar pentru benzină și motorină. Cu cât s-au scumpit în două zile

Motorina s-a scumpit din nou în România și a trecut de 8,30 lei/litru în unele benzinării. Cât costă azi benzina, motorina și GPL

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ministrul Finanțelor, implicat într-un accident rutier în Capitală! Două persoane au ajuns la spital
Știri
Ministrul Finanțelor, implicat într-un accident rutier în Capitală! Două persoane au ajuns la spital
Emisiunea ”Visuri la Cheie” de la Pro TV le-a îndeplinit visul. Cum arată acum casa renovată a familiei Niculae încercată de soartă
Știri
Emisiunea ”Visuri la Cheie” de la Pro TV le-a îndeplinit visul. Cum arată acum casa renovată a familiei…
Cum a reacționat Trump la rapoartele că Rusia oferă Iranului informații pentru a ținti forțele SUA
Mediafax
Cum a reacționat Trump la rapoartele că Rusia oferă Iranului informații pentru a...
Cea mai norocoasă zodie în luna martie 2026, potrivit lui Neti Sandu: Acești nativi dau lovitura și în dragoste, și pe plan profesional și financiar!
Gandul.ro
Cea mai norocoasă zodie în luna martie 2026, potrivit lui Neti Sandu: Acești...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Un profesor le-a cerut elevilor să deseneze un pătrat cu trei linii. Un singur copil a rezolvat problema în mod fascinant
Adevarul
Un profesor le-a cerut elevilor să deseneze un pătrat cu trei linii. Un...
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
Digi24
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
Poliția Capitalei, după cazul de la „Marius Nasta”: indicii că urma să pună în aplicare amenințările
Mediafax
Poliția Capitalei, după cazul de la „Marius Nasta”: indicii că urma să pună...
Parteneri
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din showbiz-ul românesc
Ciao.ro
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din...
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Click.ro
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători,...
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
Digi 24
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui...
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranului cum să-și modifice armamentul
Digi24
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranului cum...
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele...
Trei filme pe care să le vezi pentru a înțelege viața din Iran
go4it.ro
Trei filme pe care să le vezi pentru a înțelege viața din Iran
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Cea mai norocoasă zodie în luna martie 2026, potrivit lui Neti Sandu: Acești nativi dau lovitura și în dragoste, și pe plan profesional și financiar!
Gandul.ro
Cea mai norocoasă zodie în luna martie 2026, potrivit lui Neti Sandu: Acești nativi dau...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ministrul Finanțelor, implicat într-un accident rutier în Capitală! Două persoane au ajuns la spital
Ministrul Finanțelor, implicat într-un accident rutier în Capitală! Două persoane au ajuns la spital
Emisiunea ”Visuri la Cheie” de la Pro TV le-a îndeplinit visul. Cum arată acum casa renovată a ...
Emisiunea ”Visuri la Cheie” de la Pro TV le-a îndeplinit visul. Cum arată acum casa renovată a familiei Niculae încercată de soartă
Ce pensie trebuie să aibă pensionarii români, pentru o reducere de 90% la medicamente, din martie ...
Ce pensie trebuie să aibă pensionarii români, pentru o reducere de 90% la medicamente, din martie 2026
Carmen Harra, avertisment pentru români! Prețurile care vor exploda după atacurile din Orientul Mijlociu
Carmen Harra, avertisment pentru români! Prețurile care vor exploda după atacurile din Orientul Mijlociu
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit ...
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
BANCUL ZILEI | Ce are fiecare femeie
BANCUL ZILEI | Ce are fiecare femeie
Vezi toate știrile
×