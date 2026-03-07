Motorina s-a scumpit din nou sâmbătă, 7 martie 2026. Localitatea din România unde șoferii pot găsi cel mai mic preț la pompă

Valul de scumpiri care a acaparat prețurile din România stârnește tot mai multă revoltă în rândul românilor. Printre majorările care golesc buzunarele oamenilor se numără cele la carburanți. Mașina este nelipsită din viața multora, iar acest lucru se resimte serios în economiile celor care sunt nevoiți să se deplaseze zilnic cu un autovehicul. Pentru a mai reuși să scadă din cheltuieli, românii au apelat la diferite alternative, precum un full făcut la bulgari sau căutarea unor benzinării mai ieftine. Tu știi unde se găsește cel mai ieftin carburant din țară? Toate detaliile, în articol.

Prețurile la motorină sunt într-o continuă creștere: cu până la 0.10 lei/l astăzi, 7 martie 2026, în București, Cluj, Timișoara, Iași și Constanța. Carburantul este în jur de 8.6 lei/l, iar cel premium ajunge și la 9.29 lei/l.

Unde găsești cel mai ieftin carburant din țară

Cu toate astea, există o stație de alimentare unde se găsește cea mai ieftină benzină din țară. Este vorba despre stația VhExtraOil din Eforie Nord, Constanța, acolo unde prețul este de 8,07 lei/l. Chiar dacă în urmă cu o zi era de 7.92 lei/l, nici după ce s-a scumpit cu 0.15 lei, prețul nu le depășește pe cele din toată țara, fiind astfel cel mai scăzut.

În restul orașelor din țară, prețurile la benzină și motorină, astăzi – 7 martie, sunt următoarele:

București – benzină: 8,16 lei/l (+0,0), motorină: 8,57 de lei/l (+0,07)

Cluj-Napoca – benzină: 8,19 lei/l (+0,0), motorină: 8,59 de lei/l (+0,10)

Timișoara – benzină: 8,17 lei/l (+0,0), motorină: 8,59 de lei/l (+0,09)

Iași – benzină: 8,18 lei/l (+0,0), motorină: 8,59 de lei/l (+0,09)

Constanța – benzină: 8,19 lei/l (+0,0), motorină: 8,58 de lei/l (+0,10).

În Capitală, cea mai ieftină benzină (8.16 lei/l) se găsește în stațiile Lukoil. În Cluj-Napoca, cea mai ieftină benzină (8.19/l) se găsește în stațiile DHR. În Timișoara, cea mai ieftină benzină (8.17 lei/l) se găseșe la Lukoil și Socar. În Iași, cea mai ieftină benzină se găsește la stația Socar și costă 8.18 lei/l. În Constanța, pentru a găsi cea mai ieftină benzină trebuie să mergeți în stațiile Lukoil, acolo unde prețul este de 8.19 lei/l.

