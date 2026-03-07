Emisiunea ”Visuri la Cheie” de la Pro TV le-a îndeplinit visul. Cum arată acum casa renovată a familiei Niculae încercată de soartă

Emisiunea Visuri la Cheie a revenit pe micile ecrane cu sezonul 12. Dragoș Bucur și colegii săi continuă seria faptelor bune, iar în prima ediție a noului sezon au ajuns la familia Niculae din comuna Tărtășești. Echipa de la Pro TV a transformat căsuța de paiantă a bunicii Maria într-o casă de care toată familia se poate bucura acum. Visul de ani de zile a celor din familia Niculae a fost îndeplinit.

Adriana și Florin au pornit în viață fără niciun ajutor, provin din familii destrămate și au fost nevoiți să muncească de mici. Iar când pe lume au venit Darius și Denis, care astăzi au 11 și 6 ani, cei doi părinți au decis să facă tot ce pot pentru a ridica o căsuță potrivită pentru întreaga familie. Însă, au întâmpinat numeroase greutăți și nu au reușit să își împlinească visul.

„Știți ce este deosebit la ei? Adriana și Florin nici măcar nu visează că cineva ar putea să-i ajute. Sunt doi oameni care nu se gândesc că pot fi ajutați. Nu ne-ar fi scris, dacă o colegă de-a Adrianei, pe care noi o știm de anul trecut, nu-i încuraja”, le-a povestit Dragoș Bucur colegilor de la Visuri la Cheie.

Visul familiei Niculae a devenit realitate

Adriana și Florin s-au cunoscut pe vreme când erau adolescenți, iar poveștile lor de viață sunt asemănătoare. Ambii provin din familii destrămate și nu au avut parte de prea mult ajutor. După doi ani de relație s-au mutat împreună și au decis să se căsătorească, în ciuda neajunsurilor.

„Căram lemne și crengi uscate cu căruța bunicului pentru a avea cu ce să ne încălzim și săpam grădinile vecinilor pentru bani de lumină”, spune Adriana.

Timp de 5 ani au locuit împreună cu bunica lui Florin, într-o casă veche din paiantă, fără dușumele, formată din doua camere și o mică bucătărioară, o casă în care iarna intra zăpadă pe la colțuri și geamuri.

În anul 2012 pe lume a venit primul lor fiu, iar atunci au decis că au nevoie de mai mult spațiu, așa că au făcut credit la bancă și au început construcția unei case, în aceeași curte, în spatele casei vechi. Până în 2017, când pe lume a venit și cel de-al doilea fiu, au reușit să termine prima cameră, unde au locuit cu toții timp de 4 ani.

În decurs de 11 ani au tot făcut împrumuturi și refinanțări pentru a reuși să termine casa, însă visul lor nu s-a îndeplinit. Între timp, casa bunicii, cea în care au locuit în trecut, s-a dărâmat parțial, iar ea a venit să locuiască împreună cu ei.

„Nu mă plâng și încerc să fiu puternică. Am oricum mult mai mult decât aveam când am început acest drum alături de soț. Tot ce avem acum este muncit din greu. Fiecare colțisor are o poveste, pentru că este făcut de mâinile noastre, cu multă trudă. Mobila este primită de la vecini, cunostințe, nu ne permiteam nimic nou”, a povestit Adriana.

Ei bine, datorită echipei Visuri la Cheie, acum Adriana și Florin și-au văzut visul îndeplinit. Casa lor este gata, iar rezultatul i-a uimit pe toți cei din familia Niculae. După ani de muncă grea și multe împrumuturi, Adriana și Florin le pot oferi acum un cămin cu toate utilitățile celor doi copii ai lor, Darius și Denis, dar și bunicii Maria.

Foto: Captură Pro TV