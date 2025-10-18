Dragoș Bucur s-a răzgândit după ce a spus că renunță la televiziune! A plecat de la Românii au Talent, dar fanii îl pot vedea într-un alt proiect

În urmă cu ceva timp, Dragoș Bucur făcea un anunț care lua prin surprindere multă lume. După trei ani consecutivi, acesta a anunțat că părăsește echipa Românii au Talent. Decizia a pus-o pe seama faptului că își dorește să ia o pauză de la televiziune, însă pare că s-a răzgândit. Fanii îl vor putea revedea curând pe micile ecrane.

Vreme de trei sezoane, Dragoș Bucur a făcut parte din juriul Românii au Talent. Însă, acesta a luat decizia de a renunța la proiect și a fost înlocuit cu actrița Carmen Tănase. Soțul Danei Nălbaru și-a motivat hotărârea prin faptul că își dorește o pauză de la televiziune.

„Acum trei ani am intrat în echipa Românii au Talent. Andra, Bobo, Andi, Pavel și Smiley sunt niște colegi plin de umor și înțelegere și le mulțumesc pentru zilele pline pe care le-am petrecut împreună. De anul acesta Românii au Talent merge mai departe fără mine. Eu fac o pauză de televiziune, însă ne revedem curând în cinema”, a transmis Dragoș Bucur.

Însă, între timp pare că Dragoș Bucur s-a răzgândit și s-a întors pe platourile de filmare de la Pro TV, dar nu la emisiunea Românii au Talent.

Unde îl pot vedea fanii pe Dragoș Bucur?

Ei bine, se pare că deși a plecat de la Românii au Talent, Dragoș Bucur nu a putut renunța la proiectul lui de suflet. Mai exact, partenerul Danei Nălbaru a început filmările pentru un nou sezon Visuri la Cheie. Iar fanii vor putea urmări în curând emisiunea.

„Pentru mine, Visuri la cheie e dincolo de o emisiune. Nu neg aspectul ăsta al televiziunii, însă este un proiect care aduce sprijin unor oameni ce sunt, de cele mai multe ori, adevărate exemple pentru cei din jur. De la copii olimpici, la bunici care ar face orice sacrificiu pentru nepoții lor. Noi ne-am pus pe treabă – sper să fie și vremea de partea noastră. O să vedeți că anul ăsta se întâmplă ceva într-una dintre emisiune ce nu s-a mai întâmplat niciodată. Vremea ne-a dat peste cap rău, rău de tot”, a declarat Dragoș Bucur.

Filmările pentru sezonul 12 Visuri la Cheie au început. În acest an din echipa emisiunii fac parte, pe lângă Dragoș Bucur, arhitecții: Cristina Joia și Omid Ghannadi, cărora li se alătură o nouă colegă, Ștefana Delia Costraș.

Foto: Instagram