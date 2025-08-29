Acasă » Exclusiv » Culisele debutului actriței Carmen Tănase la ”Românii au talent”! Nimic nu a fost întâmplător: ”Acum mă tem!”

Culisele debutului actriței Carmen Tănase la ”Românii au talent”! Nimic nu a fost întâmplător: ”Acum mă tem!”

De: Andreea Archip 29/08/2025 | 14:11
Carmen Tănase începe în această toamnă proiectul la care mulți ani a visat. A fost cooptată la masa juriului de la “Românii au talent”, după retragerea lui Dragoș Bucur. Dincolo de bucuria și entuziamul cu care a primit vestea, actrița are și o teamă: să nu dezamăgească, recunoscând că, în general, are o doză mare de autocritică. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Carmen Tănase ne-a dezvăluit faptul că debutul ei în show-ul de talente de la Pro TV nu e întâmplător, ci e legat de o cifră…norocoasă.

Carmen Tănase și-a întâlnit trei dintre colegii de la “Românii au talent” la evenimentul Pro TV de lansare a grilei. Fie că s-au văzut față în față sau au făcut schimb de mesaje, actrița a avut parte de o primire călduroasă, Smiley felicitând-o chiar în timpul interviului acordat pentru CANCAN.RO. Ce strategie va avea Carmen Tănase din postura de jurat, dar și ce face pentru a se relaxa, ne-a povestit în detaliu.

Carmen Tănase: “Doar fiul meu a știut, pentru că n-am avut voie să spun până acum”

CANCAN.RO: Felicitări pentru rolul de jurat la Românii au talent! Cum a venit propunerea?

Carmen Tănase: A venit după mulți ani de așteptare și dorință. Mi-am dorit foarte mult și într-o zi a venit. Nu există cuvinte să descriu cum am reacționat.

Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România: „Cu banii de aici îmi iau o casă în țara mea”
Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România:...
Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh
Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a...

CANCAN.RO: Ați plâns de bucurie?

Carmen Tănase: Nu, am țipat și m-am lipit de tavan.

CANCAN.RO: Ați pus mâna pe telefon și l-ați sunat pe fiul dumneavoastră să-i dați vestea?

Carmen Tănase: Doar el a știut, pentru că n-am avut voie să spun până acum. Cred că așteptările sunt foarte mari și acum mă tem. Sper să nu dezamăgesc.

CANCAN.RO: Nu cred că se gândește cineva la așa ceva.

Carmen Tănase: Mă gândesc eu, e suficient.

Carmen Tănase: “E sezonul 16. 7 e o cifră bună”

CANCAN.RO: Sunteți critică, în general, cu dumneavoastră?

Carmen Tănase: Da, foarte critică. Dar ceva experiență am adunat și sper să nu dezamăgesc. Oricum o să reacționez cum o să simt, că acolo așa este. Nu poți să regizezi nimic. E sezonul 16. E bine, 1 cu 6 fac 7. E o cifră bună.

Andi Moisescu și Carmen Tănase sunt jurați la „Românii au talent”

CANCAN.RO: V-ați întâlnit cu colegii de pupitru, cu ceilalți jurați?

Carmen Tănase: M-am întâlnit cu Andi, acum cu Smiley, cu Pavel, bineînțeles, frățiorul. Bobo mi-a dat mesaj, cu Andra am vorbit. Și Pavel mi-a dat mesaj înainte de a mă vedea cu el. Adică m-au primit foarte frumos și cu bucurie. Sunt onorată de-a dreptul.

CANCAN.RO: Cum vă împărțiți acum cu proiectul acesta, cu filmările la Tătuțu’ și cu teatrul?

Carmen Tănase: N-am probleme, sunt obișnuită. E ok.

CANCAN.RO: Până la urmă, mai plecați sau nu în vacanță?

Carmen Tănase: Nu am plecat nicăieri, că am renovat. Sper să plec în septembrie, dacă voi apuca vreo trei zile. Unde? La Atena, unde îmi place mie cel mai mult.

Carmen Tănase: “Cel mai bine este să nu spui, pentru că atunci risipești energia și nu se mai adună unde trebuie”

CANCAN.RO: Care ar fi top 3 dorințe pentru toamna asta? O începeți în forță.

Carmen Tănase: Da. Am văzut că cel mai bine este să nu spui, pentru că atunci risipești energia și nu se mai adună unde trebuie. O dorință s-a împlinit, o dorință mare numai pentru toamna asta. O dorință a mea mare, asta a fost. Mai am una, dar nu o spun. Și probabil că nu anul ăsta o să fie, dar la anul sigur o să fie.

CANCAN.RO: La finalul unei zile, cum vă relaxați?

Carmen Tănase: Nu știu ce să răspund, deoarece nu mă relaxez niciodată. Adică eu n-am momente în care să vin acasă, să fac un duș, să găsesc totul perfect, cum am lăsat, și să mă așez pe canapea să mă uit la televizor. Așa ceva la mine nu există! Nu mai țin minte de când nu există, nici nu știu dacă a fost vreodată. Așa încât eu nu mă prea relaxez, doar când dorm. Și e adevărat că atunci când prind un pat gol, că în general la mine patul e plin, și nu mă contorsionez printre diverse chestii, atunci le dorm la greu. Dar așa sunt foarte fericită când am un pic de răgaz să mă întâlnesc cu prietenii sau când merg cu ei în turneu și 2 – 3 zile și atunci suntem și noi mult timp împreună. Altfel n-am, eu n-am momente de relaxare.

Foto: CANCAN.RO/ Instagram

CITEȘTE ȘI: Carmen Tănase, dezvăluiri de pe platourile de filmare de la ProTV! Actriţa se pregăteşte pentru un nou sezon din „Tătuţu”: “Dacă la alte seriale ne mai permitem să mai râdem, aici…”

