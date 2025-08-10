Carmen Tănase, dezvăluiri de pe platourile de filmare de la ProTV! Actriţa se pregăteşte pentru un nou sezon din „Tătuţu”: “Dacă la alte seriale ne mai permitem să mai râdem, aici…”

Carmen Tănase nu mai are nevoie de nicio prezentare. Rolurile memorabile din spectacole de teatru sau din seriale TV atestă profesionalismul, talentul și pasiunea cu care își face meseria. Luna august este, teoreric, un respiro pentru ea, întrucât proiectele în care este implicată au luat pauză. Însă simpatica actriță nu își pregătește bagajele pentru o călătorie la malul mării, ci și-a rezervat zilele libere pentru anumite treburi de rezolvat. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Carmen Tănase ne-a povestit ce o reține acasă, dar și cum s-a legat prietenia cu Lia Bugnar, colega sa de breaslă. În fiecare vineri, pe platforma Voyo, apare un nou episod din serialul din serialul “Tătuțu’ „, în care o puteți vedea pe celebra actriță.

Zilele trecute, Carmen Tănase s-a numărat printre invitații Vip de la clinica medicului estetician Dana Miricioiu, unde s-a lansat un tratament revoluționar inspirat de conceptul sud-coreean de „skin glass”. Actriței îi place să se informeze despre ultimele tendințe în materie de îngrijire, dar mărturisește că nu are timp pentru proceduri non invazive.

Carmen Tănase: “Teoretic e relaxare. Practic sunt în treburi gospodărești, renovări și așa mai departe”

CANCAN.RO: Ați terminat reprezentațiile la teatru în iulie și aveți o pauză până la începerea filmărilor pentru un nou sezon al serialului “Tătuțu’”. Cum arată vara pentru dumneavoastră?

Carmen Tănase: Teoretic e relaxare. Practic sunt în treburi gospodărești, renovări și așa mai departe, deci nu am absolut deloc timp de mine. Am venit acum la Dana Miricioiu, parcă chiar am plecat în vacanță. Nu e vacanță propriu-zis, adică nu mă odihnesc, nu mă relaxez, nu plec nicăieri, nu am când să le fac și atunci profit de așa zisul concediu ca să le fac acum.

CANCAN.RO: Ce schimbări faceți acasă?

Carmen Tănase: Eu nu mai suport, mă plictisesc repede. Fac schimbări și acum, fac schimbări și la anul, fac schimbări.

Carmen Tănase: “Sunt secvențe grele, care necesită concentrare”

CANCAN.RO: Care sunt activitățile legate de casă sau de grădină care vă încarcă de energie, care vă relaxează?

Carmen Tănase: De energie m-ar încărca să plec într-o vacanță de o lună în Grecia. Nicio treabă nu mă încarcă de energie. Mă ține în priză, asta e adevărat. Probabil că nu mă lasă să mă văicăresc, să mă ofulesc, să nu știu ce, dar alminteri nicio treabă nu mă încarcă de energie.

CANCAN.RO: Cu sănătatea acum sunteți?

Carmen Tănase: Foarte bine.

CANCAN.RO: Din toamnă ce pregătiți?

Carmen Tănase: Probabil că încep filmările la sezonul 3 la “Tătuțu’”, spectacole de teatru. Se mai arată un spectacol nou la orizont. La mine teatrul e baza. Și mai e ceva, dar nu pot să spun.

CANCAN.RO: Cum e atmosfera pe platourile de filmare la serial, având în vedere că sunteți cam în aceeași formulă de ani buni?

Carmen Tănase: Atmosfera e de lucru, realmente. Dacă la alte seriale ne mai permitem să mai râdem, mai glumim, aici mai puțin, pentru că e multă concentrare. Și sunt secvențe grele, care necesită concentrare. Nu poți să ieși din asta și să spui bancuri și după aceea să intri la loc. Adică e atmosferă serioasă, de muncă. Și se muncește mult.

Carmen Tănase despre Lia Bugnar: “Avem principii foarte solide peste care nu trecem”

CANCAN.RO: Aveți vreun ritual de pregătire înainte de vreo filmare?

Carmen Tănase: Întotdeauna înainte de filmări și de spectacole, am rugăciunea pe care o spun.

CANCAN.RO: Cum s-a legat prietenia cu Lia Bugner? Lucrați împreuna atât la teatru, cât și la serialul de la Pro TV.

Carmen Tănase: S-a legat acum vreo câțiva ani, când mi s-a propus un spectacol cu care să facem un turneu în Bruxelles și în Germania, care să aibă premiera la Düsseldorf. Spectacolul se joacă și acum. Se numește “Ce avem noi aici?”. E un mare succes, un spectacol excepțional. Și așa ne-am împrietenit. Ne-am cunoscut mai bine.

Ne știam, dar nu ne cunoșteam așa de bine. Și am realizat că semănăm în foarte multe privințe. Suntem capricorni amândouă. Suntem încăpățănate amândouă. Avem principii foarte solide peste care nu trecem amândouă. Avem lucruri în comun și avem multe de vorbit. Și așa ne-am împrietenit, ca și când ne-am cunoaște de o viață. Noi ne cunoaștem de câțiva ani bine. Dar Lia în viața mea e ca și când ar fi dintotdeauna.

CANCAN.RO: Calitatea pe care o apreciați cel mai mult la Lia Bugnar care este?

Carmen Tănase: Calitatea este că spune lucrurilor pe nume. Ce are în gușă și în căpușă. Nu o dă pe după vișini. E mare lucru în ziua de azi să spui ce gândești.

CANCAN.RO: Ce defect are?

Carmen Tănase: Chiar nu știu niciun defect. Nici nu i le-am căutat, pentru că mă înțeleg foarte bine cu ea.

CANCAN.RO: Cum vă raportați la ultimele tehnologii în ceea ce privește frumusețea, îngrijirea?

Carmen Tănase: Nu mă raportez în niciun fel că nu am timp să merg. Dar, da, mă tentează tot ce nu doare (n.r. râde). Dacă doare, avem o problemă. În orice caz am foarte mare încredere și văd ce face Dana Miricioiu. Pe doamna doctor o urmăresc pe Instagram și ne și cunoaștem și văd că face niște lucruri extraordinare care nu necesită neapărat bisturiu. Chiar niște lucruri extraordinare și de mult bun simț și bun gust și asta sigur că-mi place. Uite, asta aș vrea să fac, nu să fac treabă! Nu mă încarcă nimic de energie. Uite, să am o vacanță, să vin în fiecare zi la Dana Miricioiu și să plec – după o lună – de aici o zână. Uite, asta m-ar încărca de energie. (râde)

