Cum a ajuns fiul lui Carmen Tănase model pentru noua colecția a Cerei Mihăilescu. Tudor Parhon, dezvăluiri despre relația cu mama sa: „Marea ei calitate este de…”

Fiul lui Carmen Tănase a lăsat șevaletul și pânza pentru a petrece, ieri, ore bune în fața obiectivului camerei foto. Pictorul Tudor Parhon s-a transformat într-un adevărat model, fiind protagonistul unei ședințe foto pentru noua colecție semnată de Cera Mihăilescu. “Unu plus” este prima linie masculină lansată de designer, iar printre modele s-au numărat bărbați putenici din diverse domenii, precum Rică Răducanu, Bebe Cotimanis, Alin Gălățescu sau Tavi Colen. În interviul exclusiv CANCAN.RO; fiul celebre actrițe ne-a vorbit despre modă, schimbarea radicală de profesie realizată în urmă cu mai mulți ani, dar și relația cu mama sa.

Cera Mihăilescu și-a lansat noua colecție pentru bărbați la crama Budureasca, unde a fost realizată ședința foto.

Cera Mihăilescu: “Tudor este un băiat minunat. Cred că sunt prima persoană pentru care a pozat”

Creatoarea de modă este încântată de colaborarea cu fiul lui Carmen Tănase. “Sunt extrem de fericită! La capitolul inspirație sunt ok . Partea cu probele a fost interesantă, pentru că a fost prima dată când am măsurat oameni puternici, oameni de legendă le spun eu, care au ceva de spus. Sunt din zone complet diferite. Tudor este un băiat minunat. Are o ținută fantastică, are un vibe al lui, e foarte profund ca om. Pentru mine este o onoare că-mi pozează. Cred că sunt prima persoană pentru care a pozat. Culmea, l-am convins ușor. Chiar Carmen Tănase îmi spunea: “Cera, cum ai reușit să-l convingi?” Natural, ne place moda. Cred că este subiectul principal”, a declarat, pentru CANCAN.RO, designerul. De altfel, pe Cera Mihăilescu și pe Carmen Tănase le leagă o frumoasă prietenie.

Tudor Parhon: “: Și dacă nu mă consult, ea tot îmi dă sfaturi”

CANCAN.RO: Povesteți-mi despre această colaborare cu Cera Mihăilescu. Vă regăsim în ipostaza de model pentru noua ei colecție.

Tudor Parhon: Da. Ce pot să vă povestesc!? Nu știu, m-a văzut și a spus că sunt bun pentru noua colecție de haine. Și am zis ok, hai să încercăm și pe asta.

CANCAN.RO: V-a pasionat de-a lungul timpului acest aspect legat de haine, de tendințe?

Tudor Parhon: Nu, mai nou sunt cumva atent la aspectul ăsta de fashion, dar sunt începător.

CANCAN.RO: Vă consultați cu doamna Carmen Tănase? Este foarte atentă la imaginea ei.

Tudor Parhon: Și dacă nu mă consult, ea tot îmi dă sfaturi. Deci n-am cum să scap de sfaturile ei. Le mai iau în calcul uneori, uneori nu.

Tudor Parhon: “Arta se face pentru artă, nu pentru câștiguri”

CANCAN.RO: Ați făcut o schimbare radicală de carieră. Ați renunțat la jobul de regizor pentru pictură.

Tudor Parhon: Mi-am dat seama că n-am cum să fac filmele pe care vreau eu să le fac. Din motive, nu neapărat de bani, cât de cum a ajuns cinematografia în momentul ăsta, în general, în lume. Și gravitația către imagine m-a dus la pictură, până la urmă.

CANCAN.RO: Dar pictura era printre hobby-uri din copilărie?

Tudor Parhon: Nu. N-am desenat când eram mic, n-am pictat. Nu, pur și simplu fascinația pentru imagine m-a atras mult mai mult către imaginea statică. Și, da, de la poze la pictură.

CANCAN.RO: Cum a fost din punct de vedere financiar schimbarea asta? Câștigați mai bine ca regizor sau ca pictor?

Tudor Parhon: Arta se face pentru artă, nu pentru câștiguri. În ambele cazuri.

CANCAN.RO: Mama cum a privit această dorință?

Tudor Parhon: Nu m-a contrazis.

CANCAN.RO: Adică ați avut susținere de la început?

Tudor Parhon: Absolut.

CANCAN.RO: Cum a fost perioada când ați lucrat împreună în același domeniu?

Tudor Parhon: Eu cu maică-mea? Nu prea am lucrat împreună. Am colaborat la niște proiecte de-ale mele, din studenție și a fost foarte bine, n-am avut probleme.

Tudor Parhon: “Am o bază de colecționari care mă susțin”

CANCAN.RO: Cum vă găsiți inspirația ca pictor? Cum merge piața cu vânzările de tablouri, cu expozițiile?

Tudor Parhon: Merge pentru mine. În momentul ăsta, în punctul ăsta al carierii mele, merge mai mult printr-o bază de colecționari. Am o bază de colecționari care mă susțin, ca să zic așa. La nivel de industrie, e o piață mică în România, sunt locuri puține.

CANCAN.RO: Ați avut până acum dorința de a mai face și altceva pentru a vă susține acest hobby, această pasiune?

Tudor Parhon: Am norocul să am câțiva colecționari care mă ajută să trăiesc din asta în măsura în care se poate trăi. Iar în rest, susținerea familiei și așa mai departe.

CANCAN.RO: Care sunt cele mai importante sfaturi pe care vi le-a dat doamna Carmen Tănase despre viață, în general? Ce v-a sfătuit?

Tudor Parhon: Marea ei calitate nu e aceea de a da sfaturi, ci de a te lăsa liber să-ți găsești tu drumul. Și cred că asta a fost libertatea de a-mi da singur sfaturi, cum ar veni. Pot să spun că n-am avut aceste îngrădiri.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.