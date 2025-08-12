Ce susține Dragoș Bucur că știe să facă Betty, purceaua lui: „Animale foarte iubitoare. Știu că pare greu de crezut, dar știe să…”

De o bună perioadă, Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au dat viața de oraș pe cea de la țară și sunt cât se poate de mulțumiți de alegerea lor. Traiul departe de agitația urbană le priește, iar fanii lor sunt încântați de toate poveștile și activitățile rulare ale acestora. Recent, Dragoș Bucuru le-a prezenta-o urmăritorilor din mediul online pe Betty, noua purcelușă a familiei. Se pare că aceasta are și un talent special.

În urmă cu doi ani, Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au luat o decizie care i-a surprins pe mulți. Au renunțat la viața agitată din oraș și s-au mutat la țară, într-un colț liniștit din satul Moșeni – Greci. Au cumpărat o casă cu livadă, și-au suflecat mânecile și au început un nou capitol, departe vacarmul Capitalei. De atunci, viața lor s-a transformat complet, iar cei doi își povestesc aventurile rurale în mediul online, pe canalul lor de YouTube: Bucurii la țară.

„Știu că pare greu de crezut, dar știe să…”

Așa cum spuneam, Dragoș Bucur este cât se poate de entuziasmat de viața la țară și s-a dovedit un adevărată gospodar. Acum este as la munca pământului, dar a devenit specialist și în animale. Cel mai recent membru al familie este Batty, purceaua care l-a surprins complet pe Dragoș Bucur.

Vedeta Pro TV le-a prezentat-o și fanilor din mediul online pe Betty și le-a mărturisit că a fost complet cucerit de purcea. Ei bine, se pare că aceasta nu este un purcel obișnuit și chiar are câteva talente speciale. Betty se comportă mai degrabă ca un câine, nu ca un porc.

Mai exact, Dragoș Bucur le-a mărturisit fanilor că nu credea că o purcea poate să fie atât de jucăușă și atât de dornică să stea pe lângă oameni. Cât despre talentul special al lui Betty, se pare că aceasta știe să și latre.

„Mănânc carne și mănânc și carne de porc, dar de când o avem pe Betty am descoperit că porcii sunt niște animale foarte, foarte drăguțe și foarte iubitoare. Îi place să stea lângă noi, îi place să vorbească cu noi și de multe ori se joacă de ai senzația că e un câine. Știu că e greu de crezut, dar Betty știe și să latre. Ia latre, Betty! Ia latre, hai! Arată-le! Nu vrei? Nu vrea. O prind eu odată când latră și o filmez”, a spus Dragoș Bucur, în mediul online.

Puțin timidă, Betty nu a vrut să își arate „talentul” din prima, dar Dragoș Bucur le-a promis fanilor săi că o să o filmez și atunci când latră și o să prezinte dovada și în mediul online.

