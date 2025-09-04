Motivul REAL pentru care Dragoș Bucur a renunțat la Românii au talent: ”Am fost întrebat de foarte mulți oameni”

Dragoș Bucur i-a luat prin surprindere pe fanii Românii au Talent, după ce a anunțat că se retrage de la masa juriului. La scurt timp, Pro TV a anunțat că actorul va fi înlocuit de Carmen Tănase. Inițial, fostul jurat nu a oferit prea multe detalii, însă acum a vorbit despre planurile sale. Află, în articol, de ce a ales acesta să renunțe la televiziune!

În urmă cu aproape două săptămâni, Dragoș Bucur a dezvăluit că nu va mai face parte din echipa Românii au Talent. Acesta se afla la masa juriului din 2022, iar timp de trei sezoane s-a remarcat ca una dintre prezențele apreciate și carismatice ale show-ului.

„Acum trei ani am intrat în echipa Românii au talent’. Andra, Bobo, Andi, Pavel și Smiley, sunt niște colegi plin de umor și înțelegere și le mulțumesc pentru zilele pline pe care le-am petrecut împreună. De anul acesta Românii au talent’ merge mai departe fără mine. Eu fac o pauză de televiziune, însă ne revedem curând în cinema”, a transmis Dragoș Bucur, în urmă cu două săptămâni.

De ce s-a retras Dragoș Bucur de la Românii au Talent

Dragoș Bucur nu va mai face parte din juriul Românii au Talent, acesta fiind înlocuit de Carmen Tănase. De asemenea, actorul a transmis că nu va mai fi un sezon nou al emisiunii Visuri la Cheie în această toamnă.

Fanii au fost surprinși de „dispariția” acestuia de la Pro TV și au fost curioși să afle motivele care stau în spatele acestei decizii. Inițial, Dragoș Bucur a declarat că va face parte din juriul concursului anual „Cea mai bună țuică”. Competiția s-a desfășurat pe 31 august.

„Am fost întrebat de foarte mulți oameni, am primit multe mesaje, de ce nu mai sunt în juriul Românii au Talent. Ei bine, ăsta este momentul adevărului. Duminică, 31 august 2025, pot fi urmărit live, în noua ipostază de jurat, pentru concursul Cea mai bună țuică”, a comunicat, amuzat, Dragoș Bucur, în urmă cu câteva zile.

Soțul Danei Nălbaru are și alte proiecte importante care îi ocupă timpul. Actorul s-a implicat organizat Zilele Comunei Boțești. În același timp, el se concentrează în continuare pe filmarea reality show-ului Bucurii la țară. Mai mult decât atât, Dragoș Bucur va apărea într-un film american și este în discuții pentru un serial românesc ce se va filma în această toamnă.

„Am un proiect filmat anul trecut, care ar trebui să iasă în toamnă. E un film american în care am un rol destul de frumos. Și sunt în discuții acum pentru un proiect care s-ar filma în toamnă, românesc. Destul de mare, un serial. E ceva, nu știu dacă… S-ar putea să sune puțin arogant așa, din partea mea… Eu am făcut Facultatea de Teatru și ulterior am început să fac filme cu niște regizori și niște producții care acordau timp procesului ăsta de filmare, de pregătire… Televiziunea nu prea îți oferă în seriale chestia asta. E pe repede înainte. Și eu nu mă pot acomoda”, a spus actorul pentru Libertatea.

Citește și: Culisele debutului actriței Carmen Tănase la ”Românii au talent”! Nimic nu a fost întâmplător: ”Acum mă tem!”