Dragoș Bucur, OUT de la Românii au Talent! De ce a plecat din Pro TV

Dragoș Bucur, unul dintre cei mai apreciați prezentatori și actori de televiziune din România, a luat o decizie neașteptată: și-a încheiat colaborarea cu PRO TV și a anunțat că se retrage temporar din lumina reflectoarelor. Mesajul său, postat pe rețelele de socializare, i-a luat prin surprindere pe fani, mai ales că vine după mai multe sezoane de succes în calitate de jurat la „Românii au talent”.

Dragoș Bucur, OUT de la Românii au Talent

Actorul intrase în echipa juriului în 2022, iar timp de trei sezoane s-a remarcat ca una dintre prezențele apreciate și carismatice ale show-ului de la PRO TV. Retragerea sa i-a luat prin surprindere pe mulți, mai ales că, în ultimii ani, devenise o prezență constantă pe micile ecrane.

Anunțul retragerii lui Dragoș Bucur de la „Românii au talent” a fost făcut chiar de actor, printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Cu sinceritate și recunoștință, acesta și-a exprimat aprecierea față de colegii alături de care a împărțit scena timp de trei sezoane, menționându-i pe Andra, Andi Moisescu, Mihai Bobonete, Pavel Bartoș și Smiley. Bucur le-a mulțumit pentru momentele petrecute împreună în culisele unuia dintre cele mai iubite formate TV din România.

Totuși, Dragoș Bucur le-a dat de înțeles fanilor că nu va lipsi prea mult din spațiul public. El a anunțat că urmează să revină pe marele ecran și a invitat publicul să îl urmărească în continuare în proiectul de suflet realizat alături de familia sa, „Bucurii la țară’, un vlog popular în mediul online, care se pregătește pentru un nou sezon plin de surprize.

„Acum trei ani am intrat în echipa Românii au talent’. Andra, Bobo, Andi, Pavel și Smiley, sunt niște colegi plin de umor și înțelegere și le mulțumesc pentru zilele pline pe care le-am petrecut împreună. De anul acesta Românii au talent’ merge mai departe fără mine. Eu fac o pauză de televiziune, însă ne revedem curând în cinema, iar până atunci vă aștept pe contul nostru @bucurii_la_tara, unde un nou sezon plin de surprize va începe foarte curând”, a transmis Dragoș Bucur.

