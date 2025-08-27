Pro TV, surpriză colosală! Nou jurat la Românii au Talent: personajul iubit de o țară întreagă. EXCLUSIV

Surpriză colosală la Pro TV! Postul de televiziune a anunțat că un nou jurat se va alătura Andrei, lui Mihai Bobonete și lui Andi Moisescu, iar CANCAN.RO a aflat despre cine este vorba. Vestea vine la câteva zile după ce Dragoș Bucur a dezvăluit că se retrage temporar din lumina reflectoarelor, după trei sezoane în care a făcut parte din echipa show-ului. Află, în articol, toate detaliile!

În urmă cu puțin timp, Pro TV a anunțat că Românii au Talent, una dintre cele mai îndrăgite emisiuni televizate, revine pe micile ecrane cu sezonul 16. De asemenea, o nouă vedetă se alătură la masa juriului, după plecarea lui Dragoș Bucur.

Cine este noul jurat la Românii au Talent

Într-o postare pe pagina oficială a emisiunii, Pro TV a anunțat începerea sezonului 16 Românii au Talent. De asemenea, reprezentanții postului de televiziune au publicat o imagine cu noul jurat, însă fără să îi dezvăluie identitatea.

„Românii au Talent revine cu Sezonul 16 și cu o mega surpriză! Un nou jurat intră în echipă! Cine credeți că e?”, se arată în postarea de pe Facebook.

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. Telespectatorii au încercat să ghicească personajul, speculând mai multe nume precum Andreea Marin, Lidia Buble sau Ana Morodan. Ei bine, potrivit surselor CANCAN.RO, Carmen Tănase este vedeta care se alătură celorlalți jurați – Andra, Mihai Bobonete și Andi Moisescu.

Pro TV a anunțat apariția unui nou jurnal la doar câteva zile distanță după ce Dragoș Bucur a dezvăluit că nu va mai face parte din echipa Românii au Talent. Acesta se afla la masa juriului din 2022, iar timp de trei sezoane s-a remarcat ca una dintre prezențele apreciate și carismatice ale show-ului.

„Acum trei ani am intrat în echipa Românii au talent’. Andra, Bobo, Andi, Pavel și Smiley, sunt niște colegi plin de umor și înțelegere și le mulțumesc pentru zilele pline pe care le-am petrecut împreună. De anul acesta Românii au talent’ merge mai departe fără mine. Eu fac o pauză de televiziune, însă ne revedem curând în cinema”, a transmis Dragoș Bucur, în urmă cu câteva zile.

