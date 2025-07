Cum a ajuns Andi Moisescu pe sticlă la Pro TV, după ce a picat testul lui Adrian Sârbu: “M-am dus fără să mă gândesc că s-ar putea să mă fac de râs”

Andi Moisescu este unul dintre cei mai longevivi prezentatori TV de pe micul ecran și a rămas fidel Pro TV-ului, post unde practic a început cariera lui. Surprinzător, dar nu a alergat niciodată după faină și nu s-a visat în lumina reflectoarelor. Student de 10 la Matematică, pasionat de muzică și talentat în acest domeniu, Andi Moisescu reușise să intre la radio, în adolescență, aflându-se la acel moment într-o conjunctură favorabilă. Juratul de la “Românii au talent” a povestit, pentru CANCAN.RO, cum a picat testul lui Adrian Sârbu, dar, cum peste ani, tot la Pro TV a ajuns să debuteze pe sticlă.

Andi Moisescu a urmat tradția de familie cu Matematica, materie pe care a îndrăgit-o datorită unchiului său, despre care afirmă că este unul dintre cei mai buni matematicieni din România și probabil unul dintre cei mai buni algebriști din lume. Vocea și urechea muzicală le are de la mama sa, dar familia nu l-a încurajat să își valorifice acest hobby, pentru că avea nevoie de o meserie serioasă, cum ar era cea de profesor de matematică. Nu a ajuns la catedră, dar matematica i-a structurat mintea ajutându-l în viață. Legat de muzică se bucură de colaborări ca DJ în timpul liber, dar și de duete de excepție cu artiști de renume, precum Andra sau Horia Brenciu. Este un bun comunicator, a trecut sticla și drept dovadă îl regăsim la Pro TV la masa juriului de la “Românii au talent”, dar și la cârma emisiunii “Apropo TV”.

Andi Moisescu: „În mintea mea acum totul e logică și ordine și absolut orice trece prin filtrul ăsta”

CANCAN.RO: De ce ai ales matematica și cum te-a ajutat ulterior în cariera în televiziune? Pui și muzică la festivaluri. Cât de des te vedem la pupitru ca DJ?

Andi Moisescu: În general fac chestia asta cel puțin o dată pe săptămână. Și matematica m-a ajutat inclusiv în aspectul ăsta. Știu că poate părea exagerat, dar din experiența mea de până acum, să știi că și muzica e matematică, și televiziunea e matematică, și montajul video e matematică, și până și comunicarea e matematică.

Andi Moisescu: Și matematica unde m-a ajutat pe mine cel mai tare este că a fost un antrenament extraordinar pentru creier, pentru că îți solicită creierul. Antrenamentul ăsta fiind zilnic, pentru că matematica din păcate e foarte păcătoasă, adică dacă o zi o lași de izbeliște, simți imediat. Eu n-am avut cum să o las, că n-am avut de ales, drept pentru care mi-am forțat creierul să se antreneze zilnic și asta m-a ajutat foarte mult, pentru că el nu mai face un efort.

El se bucură. Pentru creierul meu e o joacă să gândească și să fie pus la treabă, ca să zic așa. Și al doilea lucru mare câștig de pe urma matematicii e ordinea din mintea mea. Matematica înseamnă foarte multă logică și ordine și în mintea mea acum totul e logică și ordine și absolut orice trece prin filtrul ăsta, drept pentru care e mult mai puțin efort.

Andi Moisescu: „Unchiul meu este unul dintre cei mai buni matematicieni din România”

Andi Moisescu: Cum am ajuns la matematică? Întâmplător. Unchiul meu, fratele mamei mele, este unul dintre cei mai buni matematicieni din România și probabil unul dintre cei mai buni algebriști din lume. Am crescut împreună cu el în aceeași casă. Este, cum să zic, e aproape bolnavicios. Are un talent de a te face să-ți placă matematica ceva ieșit din comun.

Dar fără ca tu să simți că el își propune asta. Și cumva, încă de la vârste fragide, în clasele I- IV, m-am trezit că îmi place matematica. Dar știu sigur că asta i să datorează lui în exclusivitate. După care sigur că am fost încurajat, pentru că nu-i așa, a fi profesor era o meserie serioasă. Eu mi-am dorit să fac muzică întotdeauna, dacă mă întrebi pe mine. Am și ureche și voce și nu sunt meritul meu, le moștenesc pe amândouă de la mama mea.

Așa m-am născut. De la o vârstă foarte fragedă am cântat corect, foarte fragedă însemnând 2 ani. Și tot de la o vârstă foarte fragedă s-a dovedit că am ureche muzicală și am putut să reproduc, fără să știu ce e ăla un pian, clape și așa mai departe, la pian notele pe care le auzeam.

( NU RATA: S-a aflat cel mai bine păzit secret de la Pro TV. Cum a ajuns Bobonete la ”Românii au talent” )

Andi Moisescu: „Urmează să cânt din nou cu Horia Brenciu, o să fie o surpriză, lucrăm împreună la o piesă”

CANCAN.RO: Și de ce nu ți-ai valorificat talentul ?

Andi Moisescu: Mai am tresăriri din astea de orgoliu din când în când, în sensul în care Andra simte. Am cântat cu Andra de Crăciun, am cântat și acum 2 ani de zile cu ea de Crăciun, am mai cântat și cu Horia Brenciu. Urmează să cânt din nou cu Horia Brenciu, o să fie o surpriză, lucrăm împreună la o piesă.

Îți spun sincer de ce nu cred că am făcut muzică. N-am fost încurajat de acasă să o apuc pe calea asta și e de înțeles. Eu când am dat semnele astea erau anii ‘70 în România. Începea să fie din ce în ce mai dificil, iar meseria asta de muzician era una care sub nicio formă nu te putea duce cu gândul la siguranță în viață. Era extrem de imprevizibilă. Și în anii ‘70, le reamintesc celor care n-au prins vremurile alea, viața era oarecum previzibilă.

Făceam o facultate, dacă eram bun la ea și ajungeam șef de promoție, primeam o repartiție, aveam un serviciu, aveam o viață sigură. Era predictibil cumva viitorul, ceea ce nu se mai întâmplă azi sub nicio formă.

CANCAN.RO: Îți pare rău că n-ai apucat să-ți exerciți meseria de profesor? Știu că doar în timpul facultății ai cochetat așa un pic.

Andi Moisescu: E tot o formă de comunicare și meseria de profesor. Pe undeva îmi pare rău, cred că aș fi putut să fac niște copii să descopere că învățământul poate fi și altfel, și școala poate fi și altfel. Nu e niciodată timpul pierdut, pentru că nu trebuie să fiu neapărat la catedră ca să pot să fac asta, cred că pot să vorbesc despre asta, pot să influențez, pot să încerc să schimb lucruri, atâta cât pot eu, sigur, din postura mea. Dar pe undeva, da. Dacă mă întrebi sincer, da, aveam momente când mi-ar fi făcut plăcere și mi-a făcut plăcere. De câte ori am ajuns la catedră, chiar îmi făcea plăcere.

Andi Moisescu: „Eu îmi doream să fiu aproape de muzică, îi dădeam târcoale prin toate părțile”

CANCAN.RO: Băieții tăi spre ce domenii se îndreaptă? Ce îi interesează?

Andi Moisescu: Cel mare a fost foarte pasionat până acum de sporturile astea urbane, ca să nu le zic sporturi extreme. Pare că se îndreaptă ușor, ușor, către o zonă comună cu ceea ce fac eu: producția video, zona de conținut, da. Deși este extrem de pasionat de ideea de business și pe mine asta mă încântă cel mai tare pentru că, în ziua de astăzi, ca să fii antreprenor e foarte important să înțelegi și zona asta, lucru pe care eu nu-l stăpâneam sub nicio formă în primii ani.

Andi Moisescu: Iar cel mic încă nu m-a lăsat să înțeleg în ce direcție se îndreaptă și nici nu cred că e vreo grabă. Sincer, nici eu când aveam vârsta lor, la 17 și respectiv, 19 ani, nu știam ce urmează să fac în viață. Eu am început să fac radio la 17 ani, e foarte adevărat. Asta pentru că mi s-a ivit ocazia.

Eu îmi doream să fiu aproape de muzică, inconștient căutam, îi dădeam târcoale prin toate părțile și când am avut șansa în ’90 să dau un concurs, să devin prezentator de radio pentru că visam la un moment dat să ajung ca Andrei Voiculescu de la Europa Liberă, bineînțeles că n-am stat pe gânduri. Aveam 17 ani, ce aveam de pierdut? Adică nu m-am temut de nimic, m-am adus, am dat concursul, l-am luat și am început meseria asta. Dar dacă mă întrebai atunci ce îmi doresc să fac, habar n-aveam. Eu spuneam că fac lucrul ăla doar ca o chestiune de timp liber.

Andi Moisescu: „Mi-a aduc și acum aminte că Adrian Sârbu ne-a încercat pe fiecare în fața camerei”

CANCAN.RO: Și pentru bani că aveai nevoie.

Andi Moisescu: Nevoie de bani aveam, fără discuție, nu se pune problema, dar trebuie să știi că primele trei luni de zile am făcut doar pro-bono meseria asta și nici măcar nu mi-am pus vreo clipă problema. Nu, îmi plăcea atât de mult ideea asta de a fi aproape de muzică și a pune muzică la radio și a vorbi despre muzică și a crea energie cu ajutorul muzicii, încât nici mă interesa ce bani câștig la vremea respectivă. Dar nu, nu mă gândeam că o să ajung să fac televiziune nici atât.

Eu aveam atât de multă frică de camere și de ideea că mă văd, încât în primii ani de radio am refuzat, dar fără drept de apel, orice fel de tentativă. Pentru că, bineînțeles că mi-a aduc și acum aminte că Adrian Sârbu ne-a încercat pe fiecare în fața camerei. Eu când am văzut prima oară o cameră de-asta și era un beculeț roșu care se aprindea când dădeai rec…

CANCAN.RO: Te crispai?

Andi Moisescu: Nu că m-am crispat, n-am fost în stare să spun nici cum mă cheamă.

Andi Moisescu: „A fost de bun augur în sensul că am luat proba, dar primele șase luni au fost de neprivit”

CANCAN.RO: Și totuși cum ai convins? Pentru că ai intrat la matinal.

Andi Moisescu: Da, s-a întâmplat niște ani mai târziu. Am intrat la matinal în ’96, exact în ziua în care am terminat facultatea. Am prins… Nu știu ce s-a întâmplat atunci. Cred că am fost așa extrem de efervescent de faptul că gata, am terminat facultatea.

Mi-aduc aminte că a fost chiar ziua în care am venit de la examenul de diplomă, unde am luat 10 curat. Am terminat tot, examene, tot ce aveam, 5 ani de facultate și mi se părea că brusc se deschide viața. Și eram foarte dispus să încerc orice de aici încolo. Și atunci a venit: nu vrei să vii mâine să dai o probă pentru Ora 7! Bună dimineața?

Și deși până atunci tot timpul am zis: nu, nu, că nu e de mine, n-am ce să fac. Nu știu, am avut un moment din ăsta… Nici nu știu să-i spun: de rătăcire, de nebunie, de ce a fost, am zis: hai că vin. Și m-am dus fără să mă gândesc deloc de faptul că e o meserie pe care nu o cunosc, că s-ar putea să mă fac de râs, că… Nu știu, m-am dus așa.

CANCAN.RO: Și a fost de bun augur.

Andi Moisescu: A fost de bun augur, da. A fost de bun augur în sensul că am luat proba, dar primele șase luni au fost de neprivit. Mă bucur că oamenii nu-și mai amintesc.

Foto: PRO TV/ Instagram

( VEZI ȘI: Andi Moisescu dă din casă! Vedeta PRO TV a reglat-o din atitudine: ”N-am dat ochii pe spate, n-am zis: aoleu! Vai de capul meu!” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.