Andi Moisescu dă din casă! Vedeta PRO TV a reglat-o din atitudine: ”N-am dat ochii pe spate, n-am zis: aoleu! Vai de capul meu!”

Andi Moisescu se numără printre figurile emblematice de la Pro TV, locul unde a și-a făcut debutul pe sticlă la matinal. În prezent este implicat în două proiecte longevive – Românii au talent, unde este jurat, și Apropo TV – unde este prezentator. Pe perioada verii, Andi se bucură de o binemeritată pauză TV, îmbinând vacanța cu pasiunea lui pentru muzică, respectiv postura de DJ la festivaluri și evenimente. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, prezentatorul TV ne-a povestit despre colaborarea de 10 ani cu un designer român, dar și relația cu băieții săi, David și Luca, dezvăluind și strategia pe care a pus-o în practică pentru a avea o relație confortabilă.

Andi Moisescu s-a lăsat pe mânile creatoarei de modă Irina Voinea cu care a lucrat la Românii au talent și, în prezent, continuă colaborarea pentru outfiturile pe care le etalează în calitate de DJ. Acesta a fost prezent la prezentarea de modă de la Biblioteca Națională, unde a avut loc lansarea colecției Akasha.

Andi Moisescu: “Atunci când sunt pe scenă de foarte multe ori port ținute de la Irina”

CANCAN.RO: Să vorbim un pic despre colaborarea cu Irina Voinea.

Andi Moisescu: Da, e una dintre cele mai frumoase colaborări ale mele cu cineva din industria modei. Un designer foarte talentat, o știu de mică, cum se obișnuiește să se spună. Și am avut de fiecare dată o vibrație comună cu ea și chiar de la bun început pentru simplu motiv că este foarte în spiritul meu așa. Adică pe undeva nu trebuie să facă nimeni niciun efort, pur și simplu viziunile noastre în ceea ce privește cum să se îmbrace cineva se intersectează.

CANCAN.RO: Cum ți-a schimbat stilul de-a lungul anilor?

Andi Moisescu: Avem ceva ani de colaborare împreună. Mergem undeva spre 10 ani. În principiu Irina m-a ajutat să fiu mai curajos în ceea ce privește abordarea a ceea ce pun pe mine. Stilul e în continuare același și al meu și al ei, pentru că fiecare cred că își pune personalitatea în stilul propriu.

Dar îmi face o deosebită plăcere să port ținutele ei și le port de fiecare dată. Mi se pare că sunt extrem de binevenite, mai ales atunci când eu sunt ori în emisiunea “Românii au talent” unde de multe ori ea s-a ocupat de hainele pe care le-am îmbrăcat, cel puțin la începuturi, pentru că de câteva sezoane încoace am intrat sub o nouă aureolă și mă simt absolut excepțional. Și în continuare Irina rămâne destul de implicată în zona de pus muzică. Deci atunci când sunt pe scenă de foarte multe ori port ținute de la ea.

Andi Moisescu: “E dedicat mai degrabă evenimentelor și festivalurilor, deci în zona de pus muzică”

CANCAN.RO: Pentru tine practic a început vacanța, nu?

Andi Moisescu: Teoretic, da, a început vacanța din zona de televiziune. Întotdeauna când începe luna iunie televiziunea intră în vacanță, intru și eu o dată cu ea pe zona de TV . Și practic ceea ce fac este că timpul liber pe care îl câștig, nemaifiind implicat în proiecte de televiziune până în septembrie când reîncepem iar, e dedicat mai degrabă evenimentelor și festivalurilor, deci în zona de pus muzică.

Cumva vacanța la mine e o vacanță activă, în care îmbin utilul cu plăcutul și m-a și întrebat cineva dacă merg în vacanță vara asta și i-am zis că teoretic aș putea să spun da, în același timp aș putea să spun nu. Urmează să plec într-o excursie de o săptămână cu 15 ambarcațiuni, veliere și catamarane în Marea Ionică, unde eu am și două gig-uri în care pun muzică și în rest sunt pe una dintre ambarcațiuni. Și n-aș ști să spun exact dacă sunt la muncă sau sunt în timpul liber, pentru că am făcut cumva să transform munca în joacă și să nu simt că atunci când muncesc, muncesc.

CANCAN.RO: Băieții tăi ce vârste au?

Andi Moisescu: Mai au foarte puțin și fac 17 și respectiv 19 ani.

Andi Moisescu: “Am avut grijă să nu dau niciodată ochii pe spate și să zic: aoleu!“

CANCAN.RO: Mai merg în vacanțe cu părinții sau au separat planurile lor?

Andi Moisescu: În mod surprinzător, încă merg. Deși trebuie să spun că merg și în vacanțele lor separat. Dar încă mai merg și cu părinții, ceea ce ce este un mare câștig.

CANCAN.RO: Cât de apropiat ești de ei? Simți că îți ascund lucruri sau faceți echipă?

Andi Moisescu: E un subiect foarte important ăsta pentru orice părinte. L-am conștientizat de la bun început. Mi-am propus de la bun început să fiu foarte apropiat de ei și să nu îi determin cumva prin vreo reacție a mea să-mi ascundă lucruri.

Cred că am reușit, nu știu în ce măsură, dar cred că într-o proporție relevantă, care e sigur peste 75%. Cred că știu absolut tot ce fac, pentru că am avut grijă să nu dau niciodată ochii pe spate și să zic: aoleu! Cum așa? Vai de capul meu! Așa ceva! Tocmai ca să nu cumva să trezesc prin vreo astfel de reacție, tentația de: “A, ok, deci asta poate ar fi bine să nu-i mai spunem a doua oară”. Înclin să cred că am o relație foarte sinceră cu ei și din punctul lor de vedere, din al meu total, fără niciun fel de discuție și mă și bucur din plin de relația asta care este foarte confortabilă.

