Cât costă să petreci Revelionul în clubul Deliei Matache din Centrul Vechi? Pachetul „platinum” e cât un sejur la St. Moritz

Petrecerea de Revelion din centrul Capitalei promite și anul acesta să fie una de neuitat, iar clubul Deliei Matache, aflat în inima Centrului Vechi, se pregătește să transforme noaptea dintre ani într-un adevărat spectacol al luxului și al eleganței. Pentru cei care doresc să întâmpine 2026 într-un cadru exclusivist, clubul a pregătit mai multe pachete care acoperă o gamă largă de preferințe și bugete, de la opțiuni accesibile până la experiențe premium care se apropie de luxul internațional.

Pachetele pentru seara de Revelion sunt împărțite în trei categorii principale: Silver, Gold și Platinum. Acestea sunt concepute pentru grupuri mici și medii și includ tot ce este necesar pentru o seară completă, de la acces la spațiul clubului și băuturi, până la facilități premium care asigură confortul și experiența unei nopți memorabile.

Cât costă să petreci Revelionul în clubul Deliei Matache

Cel mai accesibil pachet, Silver, este gândit pentru cei care vor să petreacă în atmosferă de club fără a cheltui sume mari. Prețul unui astfel de pachet este de aproximativ 150 de lei de persoană și include o selecție de băuturi de bază pentru întreaga seară. Este varianta ideală pentru cei care vor să se bucure de muzică, lumini și atmosferă festivă, fără să facă compromisuri mari la buget.

Următorul nivel este pachetul Gold, destinat grupurilor de 4-6 persoane, și are un preț de aproximativ 2.500 de lei. Acesta aduce o experiență mai completă, cu mai multe băuturi și facilități incluse, transformând petrecerea de Revelion într-o experiență mai sofisticată și mai exclusivistă. Pachetul Gold este recomandat celor care vor să petreacă într-un mod mai elegant și să beneficieze de un nivel superior de confort și servicii.

Pachetul Platinum este vârful ofertei și este dedicat celor care doresc să întâmpine noul an în stil de lux autentic. Prețul acestuia este de aproximativ 3.500 de lei pentru un grup de 4-6 persoane, ceea ce îl face comparabil cu un sejur la o destinație montană de lux, precum St. Moritz. Pachetul include toate avantajele pachetelor anterioare, plus extra facilități și o selecție premium de băuturi pentru a asigura o experiență completă și memorabilă. Este varianta preferată de cei care nu se uită la preț când vine vorba de sărbătorirea unui moment special și care doresc să transforme Revelionul într-un eveniment cu adevărat spectaculos.

Cât rezistă salata boeuf la frigider, de fapt. După câte zile trebuie aruncată

Nici nu vor să audă de preparatele tradiționale! Care sunt cele mai pretențioase vedete la masa de Crăciun