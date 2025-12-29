Acasă » Știri » Cât costă să petreci Revelionul în clubul Deliei Matache din Centrul Vechi? Pachetul „platinum” e cât un sejur la St. Moritz

Cât costă să petreci Revelionul în clubul Deliei Matache din Centrul Vechi? Pachetul „platinum” e cât un sejur la St. Moritz

De: Anca Chihaie 29/12/2025 | 09:12
Cât costă să petreci Revelionul în clubul Deliei Matache din Centrul Vechi? Pachetul platinum e cât un sejur la St. Moritz
Cât costă să petreci Revelionul în clubul Deliei Matache din Centrul Vechi

Petrecerea de Revelion din centrul Capitalei promite și anul acesta să fie una de neuitat, iar clubul Deliei Matache, aflat în inima Centrului Vechi, se pregătește să transforme noaptea dintre ani într-un adevărat spectacol al luxului și al eleganței. Pentru cei care doresc să întâmpine 2026 într-un cadru exclusivist, clubul a pregătit mai multe pachete care acoperă o gamă largă de preferințe și bugete, de la opțiuni accesibile până la experiențe premium care se apropie de luxul internațional.

Pachetele pentru seara de Revelion sunt împărțite în trei categorii principale: Silver, Gold și Platinum. Acestea sunt concepute pentru grupuri mici și medii și includ tot ce este necesar pentru o seară completă, de la acces la spațiul clubului și băuturi, până la facilități premium care asigură confortul și experiența unei nopți memorabile.

Cât costă să petreci Revelionul în clubul Deliei Matache

Cel mai accesibil pachet, Silver, este gândit pentru cei care vor să petreacă în atmosferă de club fără a cheltui sume mari. Prețul unui astfel de pachet este de aproximativ 150 de lei de persoană și include o selecție de băuturi de bază pentru întreaga seară. Este varianta ideală pentru cei care vor să se bucure de muzică, lumini și atmosferă festivă, fără să facă compromisuri mari la buget.

Pachetul Silver

Următorul nivel este pachetul Gold, destinat grupurilor de 4-6 persoane, și are un preț de aproximativ 2.500 de lei. Acesta aduce o experiență mai completă, cu mai multe băuturi și facilități incluse, transformând petrecerea de Revelion într-o experiență mai sofisticată și mai exclusivistă. Pachetul Gold este recomandat celor care vor să petreacă într-un mod mai elegant și să beneficieze de un nivel superior de confort și servicii.

Pachetul Platinum este vârful ofertei și este dedicat celor care doresc să întâmpine noul an în stil de lux autentic. Prețul acestuia este de aproximativ 3.500 de lei pentru un grup de 4-6 persoane, ceea ce îl face comparabil cu un sejur la o destinație montană de lux, precum St. Moritz. Pachetul include toate avantajele pachetelor anterioare, plus extra facilități și o selecție premium de băuturi pentru a asigura o experiență completă și memorabilă. Este varianta preferată de cei care nu se uită la preț când vine vorba de sărbătorirea unui moment special și care doresc să transforme Revelionul într-un eveniment cu adevărat spectaculos.

Pachetul Gold

Cât rezistă salata boeuf la frigider, de fapt. După câte zile trebuie aruncată

Nici nu vor să audă de preparatele tradiționale! Care sunt cele mai pretențioase vedete la masa de Crăciun

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Accident feroviar major după ce un tren cu 250 de pasageri a deraiat! Bilanțul victimelor: 13 morți și zeci de răniți
Știri
Accident feroviar major după ce un tren cu 250 de pasageri a deraiat! Bilanțul victimelor: 13 morți și…
Cea mai bună zi din ianuarie 2026 pentru toate zodiile din horoscop. Când trebuie să iei deciziile majore
Știri
Cea mai bună zi din ianuarie 2026 pentru toate zodiile din horoscop. Când trebuie să iei deciziile majore
Ce efect are plictiseala asupra COPIILOR. Detaliul ignorat de părinți: Mare grijă!
Mediafax
Ce efect are plictiseala asupra COPIILOR. Detaliul ignorat de părinți: Mare grijă!
Povestea fabuloasă a doi studenți care repun România pe hartă. Aplicația care schimbă modul în care călătorim
Gandul.ro
Povestea fabuloasă a doi studenți care repun România pe hartă. Aplicația care schimbă...
Gigi Becali a pierdut o avere dintr-un foc, dar nu-i pasă: „Am dat 14.000.000 de euro din banii mei”
Prosport.ro
Gigi Becali a pierdut o avere dintr-un foc, dar nu-i pasă: „Am dat...
Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11 țări. „Acum îmi dau seama cât de grav e la noi”
Adevarul
Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11...
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
Digi24
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează...
Patronii au anunțat ce se va întâmpla în următoarele TREI luni. Ce ne așteaptă, de fapt, la începutul lui 2026
Mediafax
Patronii au anunțat ce se va întâmpla în următoarele TREI luni. Ce ne...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Prosport.ro
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
A murit Brigitte Bardot. Îndrăgita actriță franceză avea 91 de ani
Digi 24
A murit Brigitte Bardot. Îndrăgita actriță franceză avea 91 de ani
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume”
Digi24
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă...
Un motor duce chiptuning-ul după 150.000 de KM? Când este sigur și când devine riscant
Promotor.ro
Un motor duce chiptuning-ul după 150.000 de KM? Când este sigur și când devine riscant
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
De ce, indiferent cât ai mâncat, mai ai loc și pentru desert?
Descopera.ro
De ce, indiferent cât ai mâncat, mai ai loc și pentru desert?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Povestea fabuloasă a doi studenți care repun România pe hartă. Aplicația care schimbă modul în care călătorim
Gandul.ro
Povestea fabuloasă a doi studenți care repun România pe hartă. Aplicația care schimbă modul în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Accident feroviar major după ce un tren cu 250 de pasageri a deraiat! Bilanțul victimelor: 13 morți ...
Accident feroviar major după ce un tren cu 250 de pasageri a deraiat! Bilanțul victimelor: 13 morți și zeci de răniți
Cea mai bună zi din ianuarie 2026 pentru toate zodiile din horoscop. Când trebuie să iei deciziile ...
Cea mai bună zi din ianuarie 2026 pentru toate zodiile din horoscop. Când trebuie să iei deciziile majore
Am făcut calculul. Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 35 de ani cu carte ...
Am făcut calculul. Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 35 de ani cu carte de muncă. Tabel complet
Fiica lui Tzancă Uraganu cu Alina Marymar a ajuns de urgență la spital! „Niciodată nu am văzut-o ...
Fiica lui Tzancă Uraganu cu Alina Marymar a ajuns de urgență la spital! „Niciodată nu am văzut-o aşa de rău pe Anastasia”
Câte calorii are o singură felie de cozonac. Câte poți mânca de Revelion fără să te îngrași
Câte calorii are o singură felie de cozonac. Câte poți mânca de Revelion fără să te îngrași
Au devenit părinți pentru a doua oară! Foștii concurenți de la „Mireasă pentru fiul meu” au ...
Au devenit părinți pentru a doua oară! Foștii concurenți de la „Mireasă pentru fiul meu” au făcut primul Crăciun în formulă de patru
Vezi toate știrile
×