Cristian Gațu s-a căsătorit cu Mariana Oprea înainte de Crăciun, în mare secret! Avem primele imagini de la cununia civilă

Fostul mare handbalist român Cristian Gațu, supranumit „Magicianul semicercului”, și-a surprins apropiații și presa în prag de sărbători, oficializându-și relația cu Mariana Oprea, la vârsta de 80 de ani. Cununia civilă a avut loc pe 23 decembrie, la Primăria Oradea, în prezența strictă a prietenilor apropiați, evenimentul fiind organizat cu discreție, așa cum și-a dorit sportivul de legendă.

Cristian Gațu este unul dintre cei mai titrați handbaliști români din toate timpurile. În cariera sa de jucător, el a condus naționala României spre victorii istorice, printre care titlurile mondiale din 1970 și 1974, medalia de argint olimpică din 1976 și bronzul de la Jocurile Olimpice din 1972. Magia cu care dribla adversarii și precizia cu care marca goluri l-au transformat într-un simbol al handbalului românesc. Acum, într-o altă etapă a vieții sale, Gațu și-a asigurat un alt fel de performanță, una personală și discretă, prin această căsătorie.

Cristian Gațu s-a căsătorit cu Mariana Oprea înainte de Crăciun

Evenimentul vine la doar câțiva ani după un divorț public care a atras atenția presei. În 2024, Cristian Gațu a încheiat oficial mariajul de 53 de ani cu Tamara, fosta sa soție, procesul fiind unul mediatizat intens. În urma separării, partajul averii comune a fost realizat prin vânzarea vilei de la Corbeanca, suma rezultată fiind împărțită egal. Fiecare dintre foștii soți și-a păstrat, de asemenea, propria mașină, iar Gațu a investit partea sa într-un apartament în București.

De-a lungul carierei și vieții personale, Cristian Gațu a fost recunoscut pentru discreția și diplomația sa. Aceeași abordare a adoptat-o și în ceea ce privește noua relație, care a devenit publică pentru prima dată în primăvara anului 2023. Cu ocazia unei reuniuni dedicate aniversării a 50 de ani de la titlul mondial câștigat în 1974, Gațu a apărut însoțit de Mariana Oprea, marcând prima lor apariție oficială ca un cuplu. Ulterior, cei doi au mai participat împreună la câteva meciuri de handbal, însă evenimentele publice au fost mereu cu prezența altor persoane, menținând astfel discreția care i-a caracterizat relația.

Primăria Oradea, locul în care a avut loc cununia civilă, a găzduit astfel un eveniment privat, în care doar prietenii cei mai apropiați au asistat la oficializarea legăturii dintre Cristian Gațu și Mariana Oprea. Astfel, sportivul de legendă a reușit să mențină discreția și intimitatea.

CITEŞTE ŞI: Cum vrea Gațu să-și împartă averea + Suma uriașă pe care o cere soția. Divorț cu scandal în lumea sportului! Detectivi particulari și daune de sute de mii de euro!

Divorțul după 53 de ani nu e finalul! Cristian Gațu face naveta București-Oradea pentru partajul care îi poate lua totul: ”Se va da un verdict…”