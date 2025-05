Divorțul după 53 de ani nu e finalul! Cristian Gațu face naveta București-Oradea pentru partajul care îi poate lua totul: ”Se va da un verdict…”

A divorțat după 53 de ani de mariaj, dar încă se luptă în instanță pentru partaj cu fosta soție. Cristian Gațu a mers recent în fața instanței la Oradea și a oferit exclusiv pentru CANCAN.RO detalii incredibile din sala de judecată. Fostul handbalist a recunoscut că a fost nevoit să plece de la București ca să ajungă la proces, dar rămâne optimist. Vă reamintim că fosta soție a lui Gațu, Tamara, a cerut în instanță despăgubiri de 500.000 de lei, plus o pensie de întreţinere de 5.000 de lei pe lună!

Fostul comandant al clubului Steaua a oferit detalii despre stadiul în care se află cu procesul de partaj după ce Tamara l-a acuzat că a înșelat-o. Fosta soție a fost și ea în sala de judecată.

”Eu sunt bine cu sănătatea, îmi fac niște tratamente și totul este perfect. Eu acum sunt la Oradea. Stau și aici, fac naveta București-Oradea deocamdată. Cu divorțul… se va da un verdict, dar nu știu când. Am fost la ultimul termen din proces pentru că a fost aici, la Oradea. Toate părțile au fost prezente. A rămas în pronunțare, o să ne anunțe, nu știu. (n.r- Rămâneți optimist cu decizia instanței privind partajul?) Normal, că altfel nu eram prezent!”, a declarat Cristian Gațu exclusiv pentru CANCAN.RO.

,,Federația Română de Handbal nu prea este!”

Fostul handbalist de la Steaua a vorbit și despre retragerea Cristinei Neagu, eveniment care va avea loc în București pe 8 iunie. Gațu nu a uitat nici de federația de handbal condusă de Constantin Din.

,,Cristina Neagu a fost un pion de bază, dar rezultatele echipei naționale cu ea nu au avut niciun fel de plus pentru că nu este un sport individual. Am discutat chiar ieri cu niște cetățeni de aici de la Oradea și m-au întrebat, bine, bine dar care e performanța ei? Că nu e sport individual? M-am cam blocat! Handbalul feminin românesc va resimți retragerea Cristinei Neagu, dar nu decisiv. Nu am auzit nimic despre ce va face Cristina în viitor. În mod normal are dreptul să candideze la o funcție în federație care este cum este. Cum este Federația Română de Handbal? Nu prea este!”, este de părere Gațu.

,,Echipa masculină a avut o evoluție bună dar dă și rateuri”

Discuția cu fostul handbalist a atins și subiectul calificării echipei masculine de handbal a României la Campionatul European de anul viitor.

,,Am fost la mâna Portugaliei, spre exemplu. Dacă în ultima etapă nu câștiga Portugalia, nu intram. Este o performanță! Nu am dovada că e… Echipa a avut o evoluție bună, dar dă și rateuri. Practic, e greu să… Generația mea era calificată direct și juca finală și generația actuală de abia intră în primele 24! E un început bun, salvator. De acum încolo trebuie să vedem. Oricum, Buricea mi-a plăcut ca antrenor!”, a comentat Cristian Gațu.

Fost fotbalist la Dinamo, Cristian Gațu și-a adus aminte cum l-a gonit pe Gigi Becali de la stadionul Steaua în urmă cu mai mulți ani. Pur și simplu… i-a dat un șut în fund!

,,Nu știam cine este, dar îl căuta pe Hagi ca să-i dea niște valută sau ceva de genul acesta. La stadion (n.r-. stadionul Steaua) îl căuta. Nu era nimic el atunci. Era macedonean ca și Hagi, ca și mine, dar atât! Becali era prieten cu Viorel Păunescu și s-a băgat și el în seamă. A făcut bine pentru că a atins o performanță deosebită, titlul național. Altceva ce? Situația se repetă de la handbal la fotbal”, a mai spus Cristian Gațu.

