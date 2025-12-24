Acasă » Bancuri » Bancul de Ajun | Moș Crăciun și bancnota de 500 de lei

Bancul de Ajun | Moș Crăciun și bancnota de 500 de lei

24/12/2025
CANCAN.RO ți-a pregătit bancul de Ajun. Un politician, un avocat și Moș Crăciun ajuns într-un hotel foarte select. Vezi în ce situație ajung cei trei. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Dacă da, spor și voie bună!

Chiar înainte de Crăciun, un politician cinstit, un avocat binevoitor și Moș Crăciun se aflau în liftul unui hotel foarte select. Înainte ca ușa să se deschidă, observă o bancnotă de 500 de lei pe jos. Care dintre cei trei ridică bancnota?

– Moș Crăciun, bineînțeles! Ceilalți doi nu există!

Alte bancuri amuzante cu Moș Crăciun

Soțul iubitor și cadoul de la Moș Crăciun

Un soţ iubitor, aflat în delegaţie în străinătate, îi trimise soţiei, drept cadou de Moş Crăciun, un papagal vorbitor. Când s-a întors acasă din delegaţie, şi-a întrebat nevasta:
– Spune-mi draga mea, ţi-a plăcut cadoul pe care l-am trimis de Crăciun?
– Da, dragul meu, dar cum eram 10 persoane la masă, a trebuit să mai cumpăr şi un curcan.

Bulă se întâlnește cu Moș Crăciun

În seara de Ajun, Bulă, mergând ostenit către casă, se întâlneşte cu Moş Crăciun.
– Bulă, eu sunt Moş Crăciun şi pot să-ţi îndeplinesc trei dorinţe dacă îmi vei răspunde la o întrebare.
– De acord, pune-mi întrebarea!
– Nu, mai întâi spune-ţi dorinţele!
– Păi, să am bani destui ca să-mi întreţin familia, să am şi eu o maşină şi o nevastă frumoasă.
– Du-te repede acasă şi vei găsi toate dorinţele îndeplinite. Şi acum întrebarea. Câţi ani ai? – 60.
– Şi, la 60 de ani, tu, om serios, tot mai crezi în Moş Crăciun?

”Ce vrei să-ți aducă Moș Crăciun?”

– Draga mea, ce ai vrea să-ţi aducă Moş Crăciun?
– Doar pe tine dragul meu… Şi dacă s-ar putea… într-o limuzină…
– Nu ţi se pare că vrei cam mult?
– Bine… atunci să-mi aducă numai limuzina.

