De: Irina Vlad 24/12/2025 | 17:42
Iluzie optică de Ajun | Găsiți pisica ascunsă în bradul de Crăciun din imagine/ sursă foto: Jagrajosh

Dragă cititorule, în Ajun de Crăciun, CANCAN.RO ți-a pregătit o iluzie optică tematică. Ai la dispoziție 5 secunde să găsești pisica ascunsă în bradul decorat de Crăciun. Ești pregătit? Dacă da, spor la treabă!

luziile optice sunt unul dintre cele mai simple instrumente care pot fi utilizate pentru a determina inteligența unei persoane. Acestea testează abilitățile de observare și nivelul de percepție al unei persoane.

Dacă reușiți să găsiți o pisică în imaginea cu decorațiuni de Crăciun în 5 secunde, aveți ochii unui vânător. Există trei tipuri de iluzii optice, și anume iluzii literale, fiziologice și cognitive. Toate aceste iluzii optice au o temă centrală, și anume păcălirea creierului uman.

Aceste iluzii optice nu sunt doar distractive, ci și benefice pentru creier. Studiile sugerează că iluziile optice ne pot ajuta să înțelegem modul în care creierul și ochii noștri percep lumea din jurul nostru.

Fotografia de mai sus înfățișează o imagine clasică de Crăciun, cu un brad frumos împodobit. Dar asta nu este tot. Undeva în decor se ascunde o pisică, iar pentru a finaliza cu succes provocarea, trebuie să o găsiți în 5 secunde.

Această provocare care îți pune mintea la încercare îi înnebunește pe internauți, deoarece mulți se străduiesc să găsească pisica ascunsă. Este un test al răbdării, care necesită ca participanții să se concentreze foarte tare asupra imaginii pentru a găsi pisica.

REZOLVARE: Ai reușit să te încadrezi în cele 5 secunde? Dacă da, felicitări. Dacă nu, în imaginea de mai jos am încercuit locul unde se află pisica ascunsă.

Ce reprezintă nivelul IQ al unei persoane

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini.

IQ (coeficientul de inteligență) este o măsură standardizată a inteligenței cognitive, care indică în general abilitățile de gândire, raționamentul și rezolvarea de probleme ale unei persoane în raport cu media populației. Este obținut prin teste de inteligență, care evaluează logica, percepția spațială, abilitățile de vorbire etc.

