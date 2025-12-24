Cu cine își petrece Lidia Buble sărbătorile. Artista a fost mustrată de tatăl ei: „Mi-a zis să mă întorc acasă”

Lidia Buble are o familie numeroasă, formată din 11 frați, astfel că rareori reușesc să se strângă cu toții. Nici de sărbători artista nu poate ajunge să petreacă alături de cei dragi, fiind deja al doilea an consecutiv când nu este alături de ei de Crăciun. Spune că îi este dor de „acasă”, de preparatele tradiționale și de atmosfera de sărbători de la Deva. Dar, totodată este conștientă că fără sacrificii nu poți avea o carieră complexă. Așadar, și în acest an a ales să petreacă sărbătorile „la datorie”, iar familia a fost lăsată în plan secund, spre nemulțumirea tatălui ei care a mustrat-o pentru această decizie. Totuși, înainte de a lua această hotărâre, cântăreața a făcut un gest pentru cei dragi care „îi mai spală din păcate”. CANCAN.RO a stat de vorbă cu ea și a aflat totul.

Sărbătorile sunt un prilej pentru toți de a sta în sânul familiei și a petrece momente de neuitat cu cei dragi. Dar, artiștii fac excepție de la regulă. Mulți dintre ei aleg să își programeze evenimente, căci onorariile sunt mult mai mari față de restul anului. Nu face excepție de la regulă nici Lidia Buble care are programul încărcat atât de Crăciun, cât și de Revelion. Și anul trecut a fost la fel pentru artista care face parte dintr-o familie credincioasă, tatăl său fiind preot, și cu tradiții. Așadar, decizia de a munci de sărbători a atras cu sine și supărare în sufletul celor dragi ei.

Lidia Buble, sărbători departe de familie: „Trăiască Face-time-ul”

Lidia Buble recunoaște că în ultimii ani nu a mai petrecut alături de familia ei Crăciunul, fapt care o debusolează. Însă, cântăreața este conștientă că este nevoită să facă sacrificii pentru cariera ei. Sărbătorile sunt pentru ea un prilej de muncă intens, cu spectacole programate în mai multe orașe.

„De Crăciun o să cânt, mă găsiți ca de obicei pe scenă. O să ajung pe la Bacău, Ploiești, iar de Revelion voi cânta la Bistrița. Nu reușesc să ajung acasă din păcate nici în acest an, numai așa prin intermediul telefonului o să vorbesc cu ai mei. O să îi sun pe Face-time, să ne urăm La mulți ani. Acesta este sacrificiul pe care îl facem noi artiștii. Este mai greu cu partea personală, iar de sărbători se simte cel mai tare. Meseria nu îți permite să faci chiar ce vrei tu, sunt contracte la mijloc pe care le semnăm și cu un an înainte. Eu, care sunt un om de cuvânt și serioasă, dacă îmi dau cuvântul, mă țin de el”, a povestit ea pentru CANCAN.RO.

Artista spune că nu a reușit în ultimii ani să petreacă sărbătorile cu cei dragi. Anul trecut, la fel ca și acum, programul încărcat și numeroasele concerte au făcut imposibilă prezența ei acasă, iar dorul de familie s-a simțit cu atât mai mult în aceste zile speciale. Totuși, artista a găsit o soluție să îi simtă mai aproape, însă nici așa nu l-a putut îndupleca pe deplin pe tatăl ei care își dorește mult să o vadă.

„Nu am reușit să ajung nici anul trecut să petrec sărbătorile cu ei și pentru anul viitor, una dintre dorințe, este să apuc să îmi fac sărbătorile alături de familie. Decizia nu îmi aparține doar mie, am o echipă cu care iau decizii și asta este. Îmi fac treaba că de asta sunt artist. Slavă Domnului că există tehnologia și trăiască Face-time-ul!

Noi vorbim deseori pe facetime, uneori avem și câteva apeluri pe zi. Altfel mi-ar fi foarte greu, să nu îi văd cu lunile. Am frați pe care nu îi văd și un an sau doi, unii sunt plecați din țară și nici mie nu-mi permite timpul să merg. Nu mai zic de tati, că mi-a zis să mă întorc acasă”, a mai spus ea pentru CANCAN.RO.

Artista a fost foarte clară cu familia: „Le-am zis că mă revanșez, dar de sărbători nu voi fi acasă”

Lidia Buble a dezvăluit că deși nu va petrece Crăciunul cu cei dragi, nu i-a neglijat, dimpotrivă. Și-a făcut timp o săptămână să stea la Deva cu cei dragi. Dar, știți cum se spune. E bine să petreci timp cu familia, dar și să pleci când trebuie.😀

„Am fost acum o lună la Deva, m-am pus la masă și când s-a relaxat el, mi-a zis: Vino, tati, aici la Deva că tu ai dimplomă de antrenoare! Eu am terminat liceul sportiv la Deva și Facultatea la fel. Mi-a zis: Te faci antrenoare, vii acasă, stai și tu cu noi, cu mami, cu nepoții tăi. Dragii de ei, din 11 copii s-au trezit singuri peste noapte. Anii trec repede, clipești de două ori și deja suntem cu familii.

M-a invitat chiar să mă remut cu ei din casă. Dacă aș fi putut, o să încerc să petrec cât de mult timp pot cu ei. Dar e bine că am reușit să mă revanșez înainte de sărbători. Am avut mai multe concerte în zona Ardealului și am stat o săptămână. Venise și sora mea din Spania, dar le-am zis: Vedeți că acum mă revanșez față de voi și pentru sărbători că atunci nu voi putea fi” , a spus cântăreața.

