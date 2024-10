Ce lovitură pregătește Lidia Buble! A spus-o în premieră pentru CANCAN.RO!

Lidia Buble face ce face și nu se potolește în trafic. Știm că artista este mereu foarte ocupată, așa că nu este de mirare că este mereu pe grabă. După ce în trecut a fost prinsă în timp ce a încercat să mituiască doi agenți de poliție, acum vedeta a făcut-o din nou, de oaie. Artista nu a acordat prioritate într-o intersecție, astfel că a fost sancționată de autorități. Agenții de poliție rutieră i-au dat Lidiei Buble o amendă de 990 de lei și i-au suspendat și permisul de conducere o perioadă de 60 de zile. Totul s-a întâmplat în urmă cu mai puțin de trei săptămâni, așa că în următoarea lună artista va avea nevoie de șofer personal. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO artista vorbește despre cine o ajută acum de când are permisul suspendat.

Lidia Buble ne povestea tot într-un interviu exclusiv (vezi aici) că Horațiu Nicolau îi împrumută mașina și viceversa. Astfel că acum, după ce Lidia a fost sancționată în trafic și a rămas fără permis, omul de afaceri conduce ambele autoturisme, și a lui, și a partenerei sale. Așadar, Lidia are parte nu doar de iubit, ci și de șofer personal, căci partenerul ei este mereu atent la nevoile pe care artista le are. Și, că tot vorbeam despre nevoi, Lidia și-a amintit în interviul pe care îl veți citi în rândurile de mai jos, despre perioada în care nu avea bani pentru ceea ce își dorea, așa că se îmbrăca mereu de la surorile mai mari. Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade, iar acum surorile ei abia așteaptă ca vedeta să se plictisească de vreun accesoriu sau vreun articol vestimentar.

Lidia Buble a rămas fără permis

CANCAN.RO: Lidia, mă bucur tare mult că ne întâlnim la un eveniment de fashion de această dată și vreau să îmi spui care este cea mai de preț amintire pe care o ai tu legată de modă?

Lidia Buble: Mă bucur și eu să te revăd. Deja se știe că provin dintr-o familie foarte modestă, dar de mică am iubit fashionul, însă nu mereu mi-am permis să îmi cumpăr piesele pe care mi le doream. Așadar, din alocație, că așteptam alocația ca pe pita caldă, mergeam jos la un second hand lângă bloc și găseam niște piese foarte frumoase. Mai nou le spune vintageuri. Să știi că și în momentul de față dacă trec pe lângă un second hand și văd o piesă care îmi place, mi-o cumpăr. Dar piesa pe care am iubit-o, dar s-a rătăcit pe undeva, este un sacou dintr-o colecție foarte veche Escada. Știu că de fiecare dată când mergeam la școală sau la biserică sau la un eveniment important, îl purtam cu mândrie.

CANCAN.RO: Ai crescut într-o familie cu mulți frați. Vă certați pe haine? Cred că te certai cu Estera cel mai mult, așa-i?

Lidia Buble: Da, cu Estera mă ciondăneam cel mai tare pentru că suntem foarte apropiate de vârstă, sunt doi ani diferență între noi. Dar acum, m-am răzbunat și oarecum acum sunt ele cele care mă întreabă de haine. „Auzi, nu te-ai săturat de geanta aceea? Nu vrei și tu să o dai?” sau „Mai porți pantofii aceia că nu te-am mai văzut cu ei?”. Hopa, s-au inversat lucrurile! Dar absolut tot ce am îmi face plăcere să împart cu surorile mele.

CANCAN.RO: Dai și hainele pe care nu le mai porți oamenilor nevoiași sau la biserică?

Lidia Buble: Da, fac lucrul acesta încă de când sunt micuță că așa am fost crescuți și învățați. Chiar săptămânile trecute am început să fac curîțenie în garderobă și le-am împărțit pe categorii că sunt foarte multe haine pe care le dau și nu sunt neapărat foarte purtabile.

CANCAN.RO: Este bine că ai timp pentru că ai o viață agitată, știu că ești tot timpul plecată la evenimente, concerte.

Lidia Buble: Da, dar când vrei să faci ceva, îți faci timp. Este adevărat că am o viață agitată din multe puncte de vedere, dar de suflet trebuie să ne îngrijim cel mai mult

CANCAN.RO: Ce ai făcut, ai rămas iar fără permis?

Lidia Buble: Nu este nimic, ce li se întâmplă fiecărui om în trafic, mai greșim. Asta este, respectăm legea cu toții, nu avem ce face. Nu este nicio problemă, pentru următoarele zile voi fi răsfățată.

Lidia Buble: „Șoferul meu personal este omul meu drag”

CANCAN.RO: Vei avea șofer personal, înțeleg?

Lidia Buble: Așa este.

CANCAN.RO: De data aceasta, șoferul personal cine a fost?

Lidia Buble: Un om drag.

CANCAN.RO: Zi-mi cum ești în următoarea perioadă? Ai agenda încărcată?

Lidia Buble: Am foarte multe concerte, am început să pregătim și Revelionul. Pregătesc și un album, cam în maxim o lună voi lansa prima piesă, anul viitor vă puteți bucura de tot albumul. Sunt cele mai personale piese pe care le-am scris până acum. Eu cel mai bine știu să-mi exprim sentimentele prin muzică, albumul se numește Fragil, vă spun în premieră. Fragil ca sufletul meu de artist.

