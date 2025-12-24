Suma uriașă cu care se vinde o pensiune în Poiana Brașov. Are 15 camere și e la doar 200 de metri de pârtie

Pensiunea turistică din Poiana Brașov este clasificată cu patru Margarete, are 15 camere, 16 băi, terasă generoasă și se află foarte aproape de pârtia de schi. Costul imobilului este de ordinul milioanelor de euro. Care este, de fapt, suma uriașă cu care se vinde proprietatea?

Pensiunea turistică este construită în anul 2013 și se află în zona centrală a stațiunii Poiana Brașov. Dispune de 15 camere și se află la aproximativ 200 de metri de părtia de schi din stațiune. În anunțul imobiliar publicat pe o platformă de vânzare-cumpărare, imobilul este scos la vânzare pentru nici mai mult, nici mai puțin de 1.800.000 de euro.

Cu cât se vinde o pensiune de 3 Margarete din Poiana Brașov

„Imobilul propus este situat în Poiana Brașov, fiind dispus pe un regim de înălțime P + 2E + M. Această proprietate este situată în zona centrală a stațiunii, la o distanță de aproximativ 200 metri pătrați de ski. Pensiunea este clasificată cu 4 Margarete”, se arată în anunțul imobiliar de pe imobiliare.ro.

Conform descrierii din anunț, pensiunea turisitcă dispune de apă, curent, gaze, canalizare, sistem de supraveghere video și alarmă și apă curentă. Vila este compartimentată în felul următor:

PARTER : Aici regăsim recepția, 2 bucătarii complet utilate, un living generos, cu ieșire spre terasă acoperită și o toaletă comună.

: Aici regăsim recepția, 2 bucătarii complet utilate, un living generos, cu ieșire spre terasă acoperită și o toaletă comună. ETAJ 1 si 2 : La etajele 1 și 2 regăsim 8 camere spațioase, cu băi proprii, 4 dintre ele având ieșire la balcon și vedere către stațiune. Alte 4 camere au vedere spre pădure.

: La etajele 1 și 2 regăsim 8 camere spațioase, cu băi proprii, 4 dintre ele având ieșire la balcon și vedere către stațiune. Alte 4 camere au vedere spre pădure. MANSARDĂ : Aceasta este prevăzută cu intrare separată de restul clădirii și este compusă din 5 camere, cu băi și balcoane proprii, un living comun și o bucătărie complet utilată.

: Aceasta este prevăzută cu intrare separată de restul clădirii și este compusă din 5 camere, cu băi și balcoane proprii, un living comun și o bucătărie complet utilată. CURTE: Aici regăsim un foișor, cu o capacitate de 40 persoane, prevăzut cu 2 grătare”

