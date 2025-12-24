Acasă » Știri » Suma uriașă cu care se vinde o pensiune în Poiana Brașov. Are 15 camere și e la doar 200 de metri de pârtie

Suma uriașă cu care se vinde o pensiune în Poiana Brașov. Are 15 camere și e la doar 200 de metri de pârtie

De: Irina Vlad 24/12/2025 | 18:36
Suma uriașă cu care se vinde o pensiune în Poiana Brașov. Are 15 camere și e la doar 200 de metri de pârtie
Suma uriașă cu care se vinde o pensiune în Poiana Brașov. Are 15 camere și e la doar 200 de metri de pârtie

Pensiunea turistică din Poiana Brașov este clasificată cu patru Margarete, are 15 camere, 16 băi, terasă generoasă și se află foarte aproape de pârtia de schi. Costul imobilului este de ordinul milioanelor de euro. Care este, de fapt, suma uriașă cu care se vinde proprietatea?

Pensiunea turistică este construită în anul 2013 și se află în zona centrală a stațiunii Poiana Brașov. Dispune de 15 camere și se află la aproximativ 200 de metri de părtia de schi din stațiune. În anunțul imobiliar publicat pe o platformă de vânzare-cumpărare, imobilul este scos la vânzare pentru nici mai mult, nici mai puțin de 1.800.000 de euro.

Cu cât se vinde o pensiune de 3 Margarete din Poiana Brașov

„Imobilul propus este situat în Poiana Brașov, fiind dispus pe un regim de înălțime P + 2E + M. Această proprietate este situată în zona centrală a stațiunii, la o distanță de aproximativ 200 metri pătrați de ski. Pensiunea este clasificată cu 4 Margarete”, se arată în anunțul imobiliar de pe imobiliare.ro.

Pensiunea turistică din Poiana Brașov costă 1.800.000 de euro/ sursă foto: imobiliare.ro

Conform descrierii din anunț, pensiunea turisitcă dispune de apă, curent, gaze, canalizare, sistem de supraveghere video și alarmă și apă curentă. Vila este compartimentată în felul următor:

  • PARTER: Aici regăsim recepția, 2 bucătarii complet utilate, un living generos, cu ieșire spre terasă acoperită și o toaletă comună.
  • ETAJ 1 si 2: La etajele 1 și 2 regăsim 8 camere spațioase, cu băi proprii, 4 dintre ele având ieșire la balcon și vedere către stațiune. Alte 4 camere au vedere spre pădure.
  • MANSARDĂ: Aceasta este prevăzută cu intrare separată de restul clădirii și este compusă din 5 camere, cu băi și balcoane proprii, un living comun și o bucătărie complet utilată.
  • CURTE: Aici regăsim un foișor, cu o capacitate de 40 persoane, prevăzut cu 2 grătare”

Un sejur în Poiana Brașov de Crăciun, de 3 nopți, costă 5.000 de lei. Prețul crește cu 78% de Revelion

Top 10 destinații pentru un Crăciun de vis în Europa. Singura zonă din România care a reușit să se încadreze și ea pe listă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Orașul din România în care îți poți cumpăra un apartament cu 2 camere, cu doar 15.000 de euro. Are 30 de metri pătrați
Știri
Orașul din România în care îți poți cumpăra un apartament cu 2 camere, cu doar 15.000 de euro.…
Zonele din România unde ninge ca în povești în Ajunul Crăciunului. Zăpada are chiar și 25 de cm
Știri
Zonele din România unde ninge ca în povești în Ajunul Crăciunului. Zăpada are chiar și 25 de cm
Alertă epidemiologică în România: Primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon la o femeie din Cluj
Mediafax
Alertă epidemiologică în România: Primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon...
Orbán nu exclude posibilitatea izbucnirii unui război în Europa în 2026: „În acest moment, forțele care susțin războiul au un avantaj”
Gandul.ro
Orbán nu exclude posibilitatea izbucnirii unui război în Europa în 2026: „În acest...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Milionarul român, care s-a lăfăit în banii celor de la Dinamo, a murit singur și uitat de lume. „Îi dădea bani Elenei Cîrstea. S-a separat de soție”
Adevarul
Milionarul român, care s-a lăfăit în banii celor de la Dinamo, a murit...
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul comisar Thierry Breton. Care este motivul
Digi24
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul...
Sudul țării, sub cod galben de ninsori în Ajunul Crăciunului. În ce zone se așteaptă un strat mai consistent de zăpadă
Mediafax
Sudul țării, sub cod galben de ninsori în Ajunul Crăciunului. În ce zone...
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova
Click.ro
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de...
Piloții ucraineni de F-16 au reușit acolo unde sistemele Patriot au eșuat: Aproape toate rachetele rusești Kinjal au fost interceptate
Digi 24
Piloții ucraineni de F-16 au reușit acolo unde sistemele Patriot au eșuat: Aproape toate rachetele...
Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000 de dolari ascunși în încălțăminte
Digi24
Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000 de dolari...
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni de la lansare
Promotor.ro
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Cum poți conecta la iPhone dispozitive care nu sunt marca Apple?
go4it.ro
Cum poți conecta la iPhone dispozitive care nu sunt marca Apple?
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Orbán nu exclude posibilitatea izbucnirii unui război în Europa în 2026: „În acest moment, forțele care susțin războiul au un avantaj”
Gandul.ro
Orbán nu exclude posibilitatea izbucnirii unui război în Europa în 2026: „În acest moment, forțele...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Bancul de Ajun | Moș Crăciun și bancnota de 500 de lei
Bancul de Ajun | Moș Crăciun și bancnota de 500 de lei
Georgescu, expertul în adidași, spune ce să porți de Sărbători: „Contează să arate bine, ...
Georgescu, expertul în adidași, spune ce să porți de Sărbători: „Contează să arate bine, dar să fie și comozi”
Iluzie optică de Ajun | Găsiți pisica ascunsă în bradul de Crăciun din imagine
Iluzie optică de Ajun | Găsiți pisica ascunsă în bradul de Crăciun din imagine
Orașul din România în care îți poți cumpăra un apartament cu 2 camere, cu doar 15.000 de euro. ...
Orașul din România în care îți poți cumpăra un apartament cu 2 camere, cu doar 15.000 de euro. Are 30 de metri pătrați
Cu cine își petrece Lidia Buble sărbătorile. Artista a fost mustrată de tatăl ei: „Mi-a zis ...
Cu cine își petrece Lidia Buble sărbătorile. Artista a fost mustrată de tatăl ei: „Mi-a zis să mă întorc acasă”
Zonele din România unde ninge ca în povești în Ajunul Crăciunului. Zăpada are chiar și 25 de cm
Zonele din România unde ninge ca în povești în Ajunul Crăciunului. Zăpada are chiar și 25 de cm
Vezi toate știrile
×