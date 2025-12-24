Georgescu, expertul în adidași, spune ce să porți de Sărbători: „Contează să arate bine, dar să fie și comozi”

CANCAN.RO a stat de vorbă cu Georgescu, omul care știe tot ce mișcă în lumea sneakerșilor, de la ce porți la masa de Crăciun până la ce vei încălța peste doi ani. Între nostalgie, confort și tehnologie, ne pregătim de Sărbători încălțați ca niște regi și aruncăm o privire serioasă spre trendurile care vor domina 2026.

În ultimii ani, lumea sneakerșilor a suferit o transformare radicală, iar Georgescu spune că schimbarea vine chiar din rândul tinerilor. Dacă înainte goana era după adidași scumpi, rari și exclusiviști, astăzi direcția este complet diferită. Trendul se mută spre modele simple, confortabile, cu aer retro, inspirate chiar din copilăria părinților noștri. Este o reîntoarcere la „dad shoes”, la acele perechi care nu țipă după atenție, dar care câștigă prin confort și autenticitate.

”Sincer, cred că asistăm la o schimbare foarte mare în rândul tinerilor. În ultimii ani, s-a produs o migrare clară de la zona de adidași foarte scumpi, exclusiviști, către adidași mai simpli, mai „decenți”, ca să spun așa. Eu îi numesc „dad shoes” sau adidașii pe care îi purtau părinții noștri. Sunt modele clasice, confortabile, fără hype excesiv, iar trendul acesta devine din ce în ce mai puternic. ”

Nike și Adidas, în recul. Cine câștigă lupta anului viitor

Deși rămân giganți ai industriei, Nike și Adidas nu mai sunt, în acest moment, liderii incontestabili ai trendurilor. Georgescu vorbește deschis despre un an dificil pentru Nike și despre câteva excepții notabile din partea Adidas. Modele precum Samba, Gazelle sau colaborările cu Pharrell Williams încă rezistă, dar nu mai domină scena.

În schimb, adevărata bătălie se dă între două branduri care au înțeles perfect ce își dorește publicul: New Balance și Asics. Retro, tehnologie, confort și design echilibrat – toate se întâlnesc aici.

Dacă ne uităm la branduri mari precum Nike sau Adidas, nu mai sunt, din punctul meu de vedere, la nivelul de altădată. Nike trece prin unul dintre cei mai dificili ani din istoria sa, cel puțin la capitolul încălțăminte sport. Adidas are totuși câteva modele care au ieșit din tipare și se poartă foarte bine: Samba, Gazelle, Samba XLG, plus unele colaborări interesante, inclusiv cu Pharrell Williams, care cred că vor conta mai ales în 2026. Cu toate acestea, adevărații câștigători ai momentului sunt New Balance și Asics. Acolo mi se pare că se va da bătălia anul viitor. Ambele branduri produc modele care se potrivesc perfect cu ceea ce caută tinerii acum: design retro, confort și tehnologie, spune Georgescu.

Balenciaga, un capitol care se închide

Balenciaga, odată simbolul sneakerșilor supradimensionați și controversați, pare să fi pierdut teren. După plecarea lui Demna, brandul nu a mai reușit să lanseze modele cu adevărat memorabile. Triple S și celelalte perechi care făceau furori în urmă cu aproape un deceniu nu mai sunt relevante.

”Balenciaga a trecut prin schimbări importante, mai ales după plecarea lui Demna, care a mers la Gucci. De atunci, brandul nu a mai lansat produse „bombă”. Modele precum Triple S sau alte piese extrem de populare acum 7–8 ani nu mai au viitor. Mai există câteva perechi purtabile, dar nu mai vorbim de același impact. Mi se pare că anul viitor vom vedea o revenire puternică a bocancilor. Lumea începe să se sature de adidașii purtați doar pentru imagine și caută din ce în ce mai mult confortul real, mai ales cei care stau 8–10 ore pe zi în picioare. Contează să arate bine, dar să fie și comozi, cu tehnologie bună. ”

Cadoul perfect de Sărbători: cu ce nu dai greș niciodată

Când vine vorba de cadouri, Georgescu spune clar: există câteva perechi sigure, indiferent de stilul celui care le primește. De la Air Force 1 și Campus 00, până la Asics Kayano 14, New Balance 2002 sau bocancii Timberland, sunt alegeri care funcționează aproape garantat.

”Dacă vrem să facem un cadou unei persoane pe care nu o cunoaștem foarte bine, prețurile s-au mai ridicat în ultima perioadă.

New Balance: 650–700 lei

Nike: 500–600 lei

Recomandări sigure, cu care nu poți da greș:

Nike Air Force 1

Adidas Campus 00

Asics Kayano 14

New Balance 2002 sau 9060

Timberland (bocanci) – foarte greu să nu placă cuiva”

Planuri pentru 2026: mutarea în studio și proiecte ținute încă „la sertar”

Privind spre anul viitor, Georgescu spune clar că 2026 va veni cu schimbări importante și cu un alt ritm de lucru. Fără să vrea să dezvăluie toate detaliile, cel mai influent om din România pe zona de sneakers recunoaște că are deja mai multe proiecte aproape finalizate, dar preferă să le lanseze doar atunci când totul va fi pus la punct. Cert este că direcția se schimbă vizibil.

Unul dintre obiectivele principale pentru 2026 este mutarea accentului pe clipuri de studio, considerate esențiale pentru zona de YouTube și pentru conținutul de calitate. În paralel, Georgescu pregătește serii noi, aflate în proporție de 90% gata, dar care mai au nevoie de ultimele ajustări înainte de a fi anunțate oficial.

„Pentru 2026 am câteva proiecte noi, dar nu pot da încă toate detaliile. Pot spune însă că vreau să mă concentrez mai mult pe clipuri de studio, care sunt extrem de importante pentru YouTube. Pregătim și câteva serii noi, aproape finalizate. În plus, vom fi prezenți la festivaluri, fără discuție. Se anunță un an foarte interesant. ”

