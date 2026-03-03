Explozie în Sectorul 6 al Capitalei. O persoană a murit în urma incendiului produs de deflagrație

Tragedie în Capitală! O explozie puternică s-a produs la o locuință din sectorul 6. În urma celor întâmplate, alarma a fost dată imediat și s-a intervenit de urgență. Explozia a fost urmată de un incendiu ce s-a extins rapid. O persoană și-a pierdut viața.

O persoană a decedat după ce casa în care locuia, de pe strada Pietrele Doamnei din Bucureşti, s-a prăbuşit luni dimineța în urma unei explozii, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF).

Explozie în Sectorul 6 al Capitalei

Luni dimineața, în jurul orei 3:30, o explozie puternică a avut loc în sectorul 6 al Capitalei. Deflagrația a fost urmată de un incendiu, ce s-a extins rapid. Din primele informaţii, în momentul producerii exploziei, în locuinţă se afla o persoană.

Incendiul s-a manifestat cu flacără violentă, pe o suprafaţă de aproximativ 100 mp, iar în urma exploziei tavanul şi pereţii casei s-au prăbuşit. Echipele de căutare-salvare au extras de sub dărâmături o persoană decedată şi câinele acesteia.

„În această dimineaţă, în jurul orei 03:30, a avut loc o explozie urmată de incendiu la o casa pe strada Pietrele Doamnei, Sector 6, Bucureşti. Incendiul s-a manifestat cu flacără violentă, pe o suprafaţă de aproximativ 100 de metri pătraţi, iar în urma exploziei tavanul şi pereţii casei s-au prăbuşit”, a transmis Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF).

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă au intervenit opt autospeciale de stingere, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, o autospecială de descarcerare, Detaşamentul Special de Salvatori şi cinci ambulanţe SMURD.

