Care vor fi urmările operațiunii din Iran, potrivit lui Benjamin Netanyahu: „Nici măcar nu am visat”

De: Alina Drăgan 03/03/2026 | 08:19
Care vor fi urmările operațiunii din Iran, potrivit lui Benjamin Netanyahu /Foto: Profimedia

Israelul și SUA au lansat, sâmbătă dimineață – 28 februarie, un atac comun asupra Iranului. Teheranul a ripostat, iar întreg conflictul a fost aspru criticat. Care vor fi urmările operațiunii din Iran, potrivit lui Benjamin Netanyahu? Prim-ministrul israelian neagă că SUA și Israelul se angajează într-un „război fără sfârșit” împotriva Iranului.

Războiul pornit de SUA și Israel este aspru criticat, iar multe voci susțin că operațiunea acestora din Iran începe să se asemene cu „operațiunea de trei zile” anunțată de Putin la începutul războiului din Ucraina. Însă, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu neagă că SUA și Israelul se angajează într-un „război fără sfârșit” împotriva Iranului, insistând că operațiunea se va încheia rapid.

Așa cum spuneam, Benjamin Netanyahu insistă că operațiunea se va încheia rapid. De asemenea, acesta spune că atacurile americane și israeliene vor crea condițiile pentru schimbarea regimului în Iran.

„Aud că oamenii vă spun că veți avea un război fără sfârșit aici. Nu veți avea un război fără sfârșit pentru că… acest regim terorist din Iran este în punctul său cel mai slab de la înființarea sa. Aceasta va fi o acțiune rapidă și decisivă”, a declarat Benjamin Netanyahu, într-un interviu pentru Fox News.

Mai mult, Benjamin Netanyahu a subliniat că 95% din problemele din Orientul Mijlociu sunt generate de Iran și că prăbușirea regimului ar duce la un val de acorduri de pace între Israel și vecinii săi arabi și musulmani.

Prim-ministrul israelian a vorbit și despre urmările operațiunii din Iran. El susține că operațiunile comune americano-israeliene vor „inaugura o eră de pace la care nici măcar nu am visat”.

Pe de altă parte, în ciudat discursului lui Benjamin Netanyahu, oficialii americani au transmis mesaje contradictorii cu privire la faptul dacă schimbarea regimului este obiectivul. De exemplu, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat anterior că nu acesta este obiectivul, ci neutralizarea amenințărilor iraniene legate de rachete, marină și nucleare.

În același timp, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că SUA au lansat Operațiunea Epic Fury deoarece Israelul urma să efectueze un atac preventiv împotriva Iranului, iar serviciile secrete americane au indicat că Teheranul va răspunde prin vizarea activelor americane din regiune.

