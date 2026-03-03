Acasă » Știri » Magicianul Robert Tudor intră la Survivor? Câștigătorul Power Couple 2025 o face praf pe „războinica” Ramona Micu: „Victimizare, toxicitate și manipulare prin conflict”

De: Iancu Tatiana 03/03/2026 | 07:50
În competiția Survivor 2026 intră noi concurenți, iar Magicianul Tudor se speculează că ar putea fi unul dintre ei. Antena 1 a recrutat pentru renumita emisiune din junglă persoane care au participat și în trecut la reality-show-urile postului de emisiune. Obișnuiți cu aventura și foamea au fost Aris Eram, concurent finalist în cadrul America Express, sezonul 6, acolo unde a participat cu sora lui, Alexia Eram, dar și Gabi Tamaș, câștigător al emisiunii Asia Express, sezonul 8, unde l-a avut coechipier pe Dan Alexa. Naba Salem și Nicu Grigore fac parte din concurenții pe care Antena 1 i-a readus în fața camerelor de filmare, după ce au mai participat la Insula Iubirii și, respectiv, Power Couple.

Olga Barcari este una dintre persoanele care va intra în competiție și este cunoscută de publicul postului de televiziune pentru că, împreună cu Karmen Minune, a participat în același sezon Asia Express pe care l-a câștigat Gabi Tamaș. Totuși, o altă celebritate din aceeași televiziune, Magicianul Robert Tudor, se zvonește că va intra în emisiune. Dacă stăm să observăm cine a fost selectat să participe la concursurile difuzate de Antena 1, vedem cum televiziunea readuce concurenții din alte formate.

Cunoscutul magician a lăsat loc de interpretări, după ce a făcut o postare pe Facebook. Robert Tudor a desființat-o pe una dintre concurentele emisiunii și a spus că producătorii „au băgat pericolul la războinici”. Câștigătorul Power Couple 2025 a vorbit despre cum echipa Războinicilor se destabilizează din cauza uneia dintre concurente, despre care a spus că nu se poate stăpâni din a provoca certuri și că bagă bățul prin gard.

„Frumoasă emisiune, îmi pare că producătorii au băgat pericolul la Războinici, Ramona Micu, doar urmăriți să vedeți dacă are una din astea:
1. Factor constant de scandal
2. Toxicitate emoțională în echipă
3. Victimizare exagerată
4. Orgoliul înaintea jocului
5. Manipulare prin conflict
6. Energie negativă permanentă
7. Lipsă de autocontrol
8. Distruge coeziunea Războinicilor
Ultimele 2 dueluri le-a pierdut”, a scris pe pagina sa de socializare.
SURSA FOTO: Captură Antena 1
Magicianul a făcut-o praf pe Războinica Ramona Micu și a susținut că ea este persoana care rupe legăturile care se formează în trib. Acesta spune că Ramona pretinde să fie o victimă, după ce tot ea începe o ceartă cu ceilalți concurenți, dar și că maneverează situația atât de bine încât reușește să îi dezechilibreze. Tensiunile ajung la cote înalte, iar în trib pare că s-au făcut bisericuțe.

Printre cei care au o legătură mai puternică sunt Nicu și Kaan, care în episodul din 1 martie 2026, au fost trimiși la duel pentru a concura unul împotriva celuilalt, după ce au fost aleși la votul colectiv și la votul posesorului de imunitate. Nicu s-a accidentat la cea de-a treia intrare pe teren, iar duelul de eliminare a fost suspendat.

SURA FOTO: Captură Antena 1
