Cine este Agustina Gandolfo, soția lui Lautaro Martínez. Momentul de relaxare al cuplului după accidentarea căpitanului lui Inter

Agustina Gandolfo, soția atacantului Lautaro Martínez, a atras din nou atenția presei italiene după o postare în care a arătat un moment rar de liniște petrecut alături de fotbalistul lui Inter. Cu programul extrem de încărcat al echipei din Milano și cu accidentarea recentă a lui Lautaro, astfel de clipe sunt tot mai rare pentru familia lor.

Lautaro Martínez, liderul lui Inter și unul dintre cei mai importanți atacanți ai generației sale

Înainte de a vorbi despre Agustina Gandolfo, povestea începe cu Lautaro Martínez, unul dintre cei mai importanți atacanți din fotbalul european și căpitanul echipei Inter Milano.

Născut pe 22 august 1997 în Bahía Blanca, Argentina, Lautaro s-a remarcat încă de la început prin instinctul de golgheter, agresivitatea în pressing și capacitatea de a decide meciuri importante.

Cariera sa a început la Racing Club, unde a debutat în 2015 și a devenit rapid unul dintre cei mai promițători jucători din campionatul argentinian. Evoluțiile sale au atras atenția cluburilor europene, iar în 2018 Inter Milano l-a transferat.

La Inter a devenit rapid titular și a format în primii ani un cuplu ofensiv celebru cu Romelu Lukaku. Împreună au contribuit la câștigarea titlului din Serie A în 2021, primul pentru club după 11 ani.

În timp, Lautaro a devenit liderul echipei și a primit banderola de căpitan.

Performanțele cu Argentina și stilul de joc

La nivel internațional, Lautaro face parte din generația de aur a Argentinei.

Alături de Lionel Messi, el a câștigat:

Copa América 2021

Cupa Mondială din 2022

Copa América 2024

Supranumit „El Toro”, atacantul este apreciat pentru forța fizică, mișcarea inteligentă în careu și capacitatea de a marca în meciurile importante.

Deși nu este foarte înalt pentru un atacant central, compensează prin poziționare și determinare.

Accidentarea care a îngrijorat Inter

Ultimele zile au adus însă și o veste mai puțin bună pentru Inter.

Lautaro Martínez s-a accidentat la gambă și va lipsi aproximativ trei sau patru săptămâni, după o întindere musculară suferită într-un meci european.

Există riscul ca atacantul să rateze câteva partide importante din Serie A, inclusiv derby-ul cu AC Milan.

În acest context, orice moment de liniște petrecut acasă devine important pentru fotbalist și familie.

Momentul rar de relaxare al cuplului

Presa italiană a scris recent despre o postare publicată de Agustina Gandolfo pe rețelele sociale.

Modelul argentinian a publicat fotografii cu ea și Lautaro în timpul unei zile libere. Mesajul a fost simplu: astfel de momente sunt rare din cauza programului extrem de aglomerat al fotbalistului.

Sezonul lui Inter este plin de meciuri în Serie A și competițiile europene, iar familia profită de fiecare pauză pentru a petrece timp împreună.

Cine este Agustina Gandolfo

Agustina Gandolfo s-a născut în 1996 în Mendoza, Argentina.

A devenit cunoscută ca model și influencer pe rețelele sociale, unde vorbește frecvent despre stil de viață sănătos, nutriție și fitness.

Pe Instagram are milioane de urmăritori și este una dintre cele mai cunoscute partenere ale fotbaliștilor din Serie A.

Povestea de dragoste cu Lautaro Martínez

Agustina și Lautaro s-au cunoscut în Argentina și formează un cuplu de mai mulți ani.

Relația lor a devenit publică în 2018, când Lautaro s-a transferat la Inter Milano. De atunci, Agustina s-a mutat în Italia alături de el.

Cei doi s-au căsătorit în 2023, iar viața lor de familie este urmărită constant de presa sportivă și de fanii fotbalului.

Viața de familie la Milano

Cuplul are doi copii. Fiica lor Nina s-a născut în 2021, iar băiatul Theo în 2023.

Familia locuiește la Milano, iar Agustina este adesea prezentă în tribunele stadionului San Siro, unde îl susține pe Lautaro la meciurile lui Inter.

Activitatea ei în afara rețelelor sociale

Pe lângă activitatea online, Agustina Gandolfo este implicată și în afaceri.

La Milano a deschis restaurantul Coraje, iar presa italiană a scris frecvent despre proiectul ei gastronomic.

În același timp, colaborează cu branduri de lifestyle și promovează proiecte legate de nutriție și fitness.

O prezență constantă în presa italiană

În Italia, Agustina Gandolfo apare frecvent în presa sportivă și mondenă.

Articolele despre ea vorbesc despre viața de familie cu Lautaro, aparițiile de la meciurile lui Inter, proiectele de fitness și activitatea pe Instagram.

În spatele imaginii elegante din tribunele stadionului San Siro se află însă și realitatea unei familii care încearcă să găsească timp pentru momente de liniște într-un program dominat de fotbal.

CITEȘTE ȘI: Cine este Ema Smailagić, soția lui Rijad Sadiku de la FC Botoșani: fostă voleibalistă și absolventă cu nota 10

Stephanie Hope, iubita lui Leon Bailey: Viața între Roma și Premier League, familie, lux și vacanțe exotice