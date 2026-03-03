Acasă » Știri » Trei zodii atrag banii ca un magnet în martie 2026. Vin oportunități uriașe pentru ele

Trei zodii atrag banii ca un magnet în martie 2026. Vin oportunități uriașe pentru ele

De: Iancu Tatiana 03/03/2026 | 10:22
Trei zodii atrag banii ca un magnet în martie 2026. Vin oportunități uriașe pentru ele

Belșugul și norocul vin în viața a trei zodii, iar următoarea perioadă va fi marcată de bucurii pentru acestea. Noile schimbări ale planetelor vor da startul unei perioade binecuvântate pentru cele trei semne zodiacale, care se vor folosi de tot bagajul de cunoștințe acumulat în trecut pentru a se dezvolta și pentru a atinge succesul.

Cele trei zodii sunt total diferite din punct de vedere al categoriei din care fac parte. Toată atenția din luna martie este îndreptată asupra nativilor din zodiile Berbec, Vărsător și Pești. Pentru aceste semne de foc, aer și apă, norocul este garantat în prima lună din primăvara care tocmai a început. Două momente cheie au fost intrarea lui Saturn în Berbec și începutul Anului de Foc, deoarece acestea au reprezentat inițierea creșterii pe plan financiar.

Pești

Mercur rămâne retrograd până pe 20 martie, dar acest lucru nu îi afectează pe nativii din această zodie. Intrarea lui Mercur retrograd în Pești, din 26 februarie, a reprezentat un moment de respiro, dar și o șansă de a acorda mai multă atenție la ceea ce se întâmplă în viața lor. Saturn și Neptun vin în favoarea acestor semne zodiacale și le aduc noroc pe plan financiar. Este momentul ca Peștii să fie mai atenți la cheltuieli și să se concentreze pe carieră. Au parte de foarte multe lucruri pozitive, iar planul profesional va fi plin de șanse de evoluție.

Horoscop bani martie 2026. Zodiile care au noroc pe plan financiar

Vărsător

Saturn și Neptun sar în ajutorul acestor zodii de aer și le dezleagă de ghinionul financiar. Vărsătorii au prilejul să ia parte la activități profesionale importante, fără să arate urme de reținere. În sfârșit, aceștia își vor lua inima în dinți și vor fi îndeajuns de curajoși să lucreze pentru viața pe care vor să o aibă. Nu vor mai lenevi, iar focusul din această periodă va fi axat pe cum să creeze noi orizonturi.

Berbec

Echinocțiul de primăvară marchează o schimbare majoră pentru Berbeci. Au planetele de partea lor, iar Saturn și Neptun le ghidează drumul spre succes. Vor avea parte de bani și sunt predispuși la noi șanse pentru a se dezvolta pe plan profesional. Atunci când se așteaptă mai puțin, Berbecii vor fi cei care vor primi vești inopinate în legătură cu oportunitățile profesionale.

Citește și:

Zodia abandonată și de noroc, și de persoanele dragi, potrivit numerologului Mihai Voropchievici

Cea mai norocoasă zodie la început de primăvară 2026, potrivit maestrului Mihai Voropchievici: „Nimic nu vă stă în cale”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce diferență de vârstă este între Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică: „Relația noastră nu a fost influențată”
Știri
Ce diferență de vârstă este între Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică: „Relația noastră nu a fost influențată”
Românii din Israel s-au întors acasă! Susțin că nu au primit ajutor de la stat: „Ne-am expatriat noi singuri, pe banii noștri”
Știri
Românii din Israel s-au întors acasă! Susțin că nu au primit ajutor de la stat: „Ne-am expatriat noi…
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic....
Cum reușește Iranul să fenteze faimosul Iron Dome și care este marea vulnerabilitate a armatei Statelor Unite. Atuurile și dezavantajele forțelor militare în conflictul din Orientul Mijlociu
Gandul.ro
Cum reușește Iranul să fenteze faimosul Iron Dome și care este marea vulnerabilitate...
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment că anumite lucruri s-ar putea întâmpla”
Adevarul
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment...
„Al Treilea Război Mondial poate izbucni în orice moment”, susține nervos Medvedev
Digi24
„Al Treilea Război Mondial poate izbucni în orice moment”, susține nervos Medvedev
Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat”
Mediafax
Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care...
Parteneri
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele mai recente imagini cu ea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Click.ro
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a...
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
Digi 24
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu...
Cum a devenit fabrica de tractoare din Iran, construită de România, cea mai mare din Orientul Mijlociu
Promotor.ro
Cum a devenit fabrica de tractoare din Iran, construită de România, cea mai mare din...
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
Scutul de la Deveselu și războiul din Orient: Va fi folosit sistemul de rachete?
go4it.ro
Scutul de la Deveselu și războiul din Orient: Va fi folosit sistemul de rachete?
Din ce este făcută coaja de ou?
Descopera.ro
Din ce este făcută coaja de ou?
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Cum reușește Iranul să fenteze faimosul Iron Dome și care este marea vulnerabilitate a armatei Statelor Unite. Atuurile și dezavantajele forțelor militare în conflictul din Orientul Mijlociu
Gandul.ro
Cum reușește Iranul să fenteze faimosul Iron Dome și care este marea vulnerabilitate a armatei...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce diferență de vârstă este între Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică: „Relația noastră nu a ...
Ce diferență de vârstă este între Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică: „Relația noastră nu a fost influențată”
Soția ayatollahului Ali Khamenei a murit. Ea fusese rănită în atacul care l-a ucis pe liderul suprem ...
Soția ayatollahului Ali Khamenei a murit. Ea fusese rănită în atacul care l-a ucis pe liderul suprem al Iranului
Românii din Israel s-au întors acasă! Susțin că nu au primit ajutor de la stat: „Ne-am expatriat ...
Românii din Israel s-au întors acasă! Susțin că nu au primit ajutor de la stat: „Ne-am expatriat noi singuri, pe banii noștri”
Cât costă noul iPhone 17e. Ce a îmbunățit Apple la ultimul model considerat „cel mai accesibil”
Cât costă noul iPhone 17e. Ce a îmbunățit Apple la ultimul model considerat „cel mai accesibil”
Doliu în televiziune! Un prezentator de 25 de ani a murit în timpul filmărilor: „Cea mai tragică zi”
Doliu în televiziune! Un prezentator de 25 de ani a murit în timpul filmărilor: „Cea mai tragică zi”
Duminică avem Rapid – Craiova, iar noi vă așteptam la „EXCLUSIV RAPID”, în direct ...
Duminică avem Rapid – Craiova, iar noi vă așteptam la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport, de la ora 16:45!
Vezi toate știrile
×