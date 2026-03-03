Trei zodii atrag banii ca un magnet în martie 2026. Vin oportunități uriașe pentru ele

Belșugul și norocul vin în viața a trei zodii, iar următoarea perioadă va fi marcată de bucurii pentru acestea. Noile schimbări ale planetelor vor da startul unei perioade binecuvântate pentru cele trei semne zodiacale, care se vor folosi de tot bagajul de cunoștințe acumulat în trecut pentru a se dezvolta și pentru a atinge succesul.

Cele trei zodii sunt total diferite din punct de vedere al categoriei din care fac parte. Toată atenția din luna martie este îndreptată asupra nativilor din zodiile Berbec, Vărsător și Pești. Pentru aceste semne de foc, aer și apă, norocul este garantat în prima lună din primăvara care tocmai a început. Două momente cheie au fost intrarea lui Saturn în Berbec și începutul Anului de Foc, deoarece acestea au reprezentat inițierea creșterii pe plan financiar.

Pești

Mercur rămâne retrograd până pe 20 martie, dar acest lucru nu îi afectează pe nativii din această zodie. Intrarea lui Mercur retrograd în Pești, din 26 februarie, a reprezentat un moment de respiro, dar și o șansă de a acorda mai multă atenție la ceea ce se întâmplă în viața lor. Saturn și Neptun vin în favoarea acestor semne zodiacale și le aduc noroc pe plan financiar. Este momentul ca Peștii să fie mai atenți la cheltuieli și să se concentreze pe carieră. Au parte de foarte multe lucruri pozitive, iar planul profesional va fi plin de șanse de evoluție.

Vărsător

Saturn și Neptun sar în ajutorul acestor zodii de aer și le dezleagă de ghinionul financiar. Vărsătorii au prilejul să ia parte la activități profesionale importante, fără să arate urme de reținere. În sfârșit, aceștia își vor lua inima în dinți și vor fi îndeajuns de curajoși să lucreze pentru viața pe care vor să o aibă. Nu vor mai lenevi, iar focusul din această periodă va fi axat pe cum să creeze noi orizonturi.

Berbec

Echinocțiul de primăvară marchează o schimbare majoră pentru Berbeci. Au planetele de partea lor, iar Saturn și Neptun le ghidează drumul spre succes. Vor avea parte de bani și sunt predispuși la noi șanse pentru a se dezvolta pe plan profesional. Atunci când se așteaptă mai puțin, Berbecii vor fi cei care vor primi vești inopinate în legătură cu oportunitățile profesionale.

