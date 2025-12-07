Acasă » Știri » Cristian Gațu (80 de ani) a cerut-o de soție pe iubita lui (56 de ani). Și-a părăsit nevasta, iar acum își trăiește a doua tinerețe

Cristian Gațu (80 de ani) a cerut-o de soție pe iubita lui (56 de ani). Și-a părăsit nevasta, iar acum își trăiește a doua tinerețe

Cristian Gațu (80 de ani) a cerut-o de soție pe iubita lui (56 de ani). Și-a părăsit nevasta, iar acum își trăiește a doua tinerețe
Cristian Gațu, unul dintre cei mai mari handbaliști ai României, se însoară la 80 de ani, după ce a trecut printr-un divorț intens mediatizat care a încheiat o căsnicie de peste cinci decenii. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Surpriză mare, la acest sfârșit de an. Cristian Gațu (80 de ani), a depus cererea de înregistrare a căsătoriei cu actuala sa parteneră, în vârstă de 56 de ani. Cununia civilă era programată, inițial, chiar în ajunul Crăciunului. Mai precis, pe data de 23 decembrie. Contactat de CANCAN.RO, fostul mare handbalist a confirmat informația. Acesta ne-a precizat însă că acest eveniment se va amâna cu o lună față de cum era stabilit inițial.

„Am mai amânat o lună, nu va mai fi pe 23 decembrie. Va fi doar între noi. Dar e problema mea personală. Să separăm handbalul de viața personală”, ne-a spus Cristian Gațu.

A divorțat la notar

Fostul campion mondial a decis în urmă cu aproximativ un an să încheie mariajul cu Tamara, femeia care i-a fost alături timp de 53 de ani. Cei doi au semnat actele de divorț la notar. Dar procesul a continuat și în instanță, unde au apărut acuzații și cereri de despăgubiri.

Tamara l-a acuzat pe Gațu de infidelitate și a solicitat daune morale și pensie, spunând că a fost trădată după o viață întreagă petrecută împreună.

În ciuda scandalului și a tensiunilor, Gațu nu a rămas singur. La aniversarea a 50 de ani de la câștigarea Campionatului Mondial din 1974, eveniment la care a participat alături de foștii colegi din echipa națională, acesta s-a prezentat cu noua sa parteneră. Nimeni alta decât cea cu care urmează să se recăsătorească. Mai precis femeia pentru care și-a părăsit soția, asumându-și public noua etapă din viața sa.

Gațu și-a refăcut viața și s-a însurat din nou

În fața jurnaliștilor, Cristian Gațu a vorbit deschis despre alegerile sale:

„Nu, nu, nu. Este o decepţie, dar nu am ce să fac, trebuie să suport. Nu mă simt vinovat cu nimic. Din păcate, suntem şi trăim în România, nu avem ce să facem. Că vrei, nu vrei, intri în morişcă, dar nu are importanţă. Am ales cu mâna mea soarta şi o s-o duc mai departe”, a declarat dublul campion mondial.

Despărțirea de Tamara a fost cu atât mai surprinzătoare cu cât cei doi păreau să formeze un cuplu stabil, după o viață plină de sacrificii și momente grele. Totuși, presa a relatat că ruptura s-a produs din cauza unei relații extraconjugale, iar fosta soție nu a ezitat să îl acuze pe Gațu că și-a distrus familia pentru o altă femeie.

Cristian Gațu și-a asumat în totalitate deciziile luate, fiind pregătit să meargă mai departe.

CITEŞTE ŞI: Cum vrea Gațu să-și împartă averea + Suma uriașă pe care o cere soția. Divorț cu scandal în lumea sportului! Detectivi particulari și daune de sute de mii de euro!

Divorțul după 53 de ani nu e finalul! Cristian Gațu face naveta București-Oradea pentru partajul care îi poate lua totul: ”Se va da un verdict…”

