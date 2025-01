Menajera l-a costat mariajul, iar divorțul, casa! Unde a ajuns să locuiască Cristian Gațu după ce a rămas fără vila din Corbeanca

Cristian Gațu, fostul campion mondial și președinte al Federației Române de Handbal, a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN atât despre echipele românești cu pretenții cât și despre încercările din viața personală. Afectat de moartea lui Cornel Oțelea, Gațu este pesimist când vine vorba despre performanțele handbalului românesc care sunt așteptate de suporteri. Fostul comandand al clubului Steaua, Cristian Gațu, anunță că următorul ”meci” pe care îl va avea în instanță cu fosta sa soție, Tamara, va fi luna viitoare, în februarie și a dezvăluit motivul pentru care și-a vândut casa din Corbeanca și unde a ajuns să locuiască.

Cristian Gațu trece printr-un divorț exploziv după 53 de ani de căsnicie, iar prețul aventurii cu menajera s-a dovedit unul uriaș! Soția sa, Tamara Gațu, îl acuză că a înșelat-o și cere despăgubiri imense. Deși fostul mare handbalist și-a asumat relația, consecințele financiare au fost devastatoare.

Pentru a face față partajului, Gațu a fost nevoit să vândă vila din Corbeanca, iar banii au fost împărțiți între cei doi. Însă războiul nu s-a încheiat aici! Tamara nu se mulțumește doar cu partea primită și continuă procesele, cerând încă 500.000 de lei, dar și o pensie de întreținere. CANCAN are ultimele detalii!

CANCAN: Despre divorțul dumneavoastră ce ne mai puteți spune? Am văzut că pe data de 30 ianuarie este un nou termen.

Cristian Gațu: Nu. În februarie.

CANCAN: Pe ce data în februarie va fi?

Cristian Gațu: Nu știu. Avocata se ocupă de treaba asta.

CANCAN: S-a mai purtat vreo corespondență cu avocata soției? S-au mai mișcat cumva lucrurile în ultimul timp?

Cristian Gațu: Eu nu! Poate avocații între ei să fi vorbit, eu nu am avut privilegiul să discut. Eu zic să o lasați așa…

,,Casa din Corbeanca am vândut-o pentru că nu aveam unde să stau”

CANCAN: Ce s-a întâmplat cu casa dumneavoastră de la Corbeanca? Ați vândut-o?

Cristian Gațu: Am vândut-o, pentru că altfel nu aveam unde să stau. Am vândut casa, jumătate din bani i-am dat soției și jumătate i-am oprit eu. Din jumătatea aceea am cumpărat un apartament în București. Tot timpul am fost în București, da. În Beiuș a fost procesul. Și acest lucru nu trebuie să îl comentez. Am fost pe terenul adversarei (n.r.- soției Tamara, cea care vrea despăgubiri de 100.000 de euro plus 5.000 de lei pensie lunară).

CANCAN: Ce spuneți de ultimele rezultate ale fetelor de la handbal în Liga Campionilor? CSM București a câștigat în deplasare iar Rapid a pierdut la București.

Cristian Gațu: Deocamdată nu pot să mă pronunț, pentru că toate echipele românești sunt în căutare. Sunt scoruri surprinzătoare și neprevăzute.

CANCAN: La ce vă referiți?

Cristian Gațu: Este vorba despre faptul că s-a luat o hotărâre și toate echipele noastre vor juca cu 8 jucătoare românce din campionatul viitor. Acum sunt în căutări. E o primă hotărâre de la Federația de Handbal pe care o salut.

CANCAN: Când s-a luat această decizie?

Cristian Gațu: Păi ea e luată de pe vremea ministrului Novak. Vor fi 8 jucătoare românce pe foaia de joc.

CANCAN: Dar pe teren efectiv nu s-a stabilit, nu?

Cristian Gațu: Nu s-a stabilit și părerea mea este că o se se ia și o altă decizie pentru că antrenorii nu sunt prea entuziasmați și vor juca cu fetele românce pe bancă tot timpul și o să le folosească mai mult pe handbalistele străine.

CANCAN: În ultima vreme, o campanie importantă de achiziții de jucătoare străine o face Gloria Bistrița, inclusiv de la Vispers. Gloria e echipa antrenată de Florentin Pera, selecționerul echipei feminine a României.

Cristian Gațu: Da, vor fi 8 din 16 pe foaia de joc, jumătate-jumătate. Eu îmi aduc aminte că pe vremea când eram acolo s-a luat o hotărâre să fie pe teren tot timpul minim 3 jucătoare românce. Eu cred că era mai bine, dar mă rog…

”Îmi e teamă că eu nu mai apuc ziua când o echipă românească va ajunge în sferturile de finală ale Cupei Campionilor Europeni”

CANCAN: Cum ați primit vestea desființării echipei Gloria Buzău?

Cristian Gațu: Urât, urât! Pentru că ei chiar făcuseră un nucleu bun și jucau, nu erau la retrogradare. Pe mine mă doare când dispare o echipă din primul eșalon, cum era Gloria Buzău. Eu zic că trebuie să mai așteptăm și îmi e teamă că eu nu mai apuc ziua când o echipă românească va ajunge în sferturile de finală ale Cupei Campionilor Europeni (n.r.- Liga Campionilor). Nici la băieți și nici la fete.

CANCAN: Nici la nivel de echipă națională la un turneu final?

Cristian Gațu: Nu, acolo se poate pentru că fiind echipa națională în primul și primul rând se va juca numai cu jucătoare românce și atunci acelea vor fi antrenate cum trebuie.

CANCAN: Dar știți cazul Lorenei Ostase care a jucat foarte bine la ultimul turneu final pentru România iar la echipa de club Rapid București era considerată a treia variantă ca pivot.

Cristian Gațu: Păi și aici cine e vinovat? Antrenorul echipei naționale sau antrenorul de club? Nu-i interesa pe cei de la Rapid echipa națională, ca dovadă că că au plecat cam multe jucătoare de la acest club.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.