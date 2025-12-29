Acasă » Exclusiv » Scandal de proporții între doi cântăreți, după o apariție pe scena iUmor. Parodia care a explodat în online s-a transformat într-un proces

Scandal de proporții între doi cântăreți, după o apariție pe scena iUmor. Parodia care a explodat în online s-a transformat într-un proces

De: Keva Iosif 29/12/2025 | 05:50
Scandal de proporții între doi cântăreți, după o apariție pe scena iUmor. Parodia care a explodat în online s-a transformat într-un proces
Doi artiști de muzică populară au transformat un conflict artistic într-un scandal de proporții în instanță. Totul a pornit de la o parodie a lui Cristian Harhătă, pe scena iUmor, care l-a scos din minți pe colegul său Cristinel Gorovei. Motivul? Gorovei a acuzat că Harhătă batjocorește folclorul românesc prin momentele sale satirice. Între timp, instanța s-a pronunțat, iar decizia este uimitoare!

Totul a pornit de la o parodie a lui Cristian Harhătă, cunoscut drept „Cristian din Iași”, care l-a scos din minți pe colegul său Cristinel Gorovei, acuzându-l că batjocorește folclorul românesc.

Harhătă s-a întors pentru a doua oară la iUmor cu o nouă piesă parodică, de data aceasta despre animalele sălbatice care invadează tomberoanele orașului. Și ca să fie momentul și mai exploziv, pe scenă au apărut… un extraterestru, un lup, un urs și chiar… o shaorma!

„Mi s-a părut amuzant să combin elementele de folclor cu realitățile zilelor noastre. Totul a fost o glumă, o parodie, nimic mai mult. Dar iată că pentru unii, asta este o mare problemă”, a declarat Cristian Harhătă după momentul controversat care nu a fost apreciat nici de juriu.

Însă mai revoltat de-atât a fost colegul său de breaslă, Cristinel Gorovei: „Băi, prostanule, asta e o piesă p…o. Nu e folclor!”, i-ar fi transmis acesta. „Aș dori să văd o mai mare responsabilitate din partea celor care se joacă cu tradițiile noastre. Ce am văzut acolo nu are nimic de-a face cu folclorul. E mai degrabă cu o batjocură la adresa acestuia”, a mai spus acesta.

Criticile primite de Harhătă nu i-au picat deloc bine, așa că a decis să ducă totul în instanță, contestând declarațiile făcute la adresa sa de Gorovei într-un live pe Facebook.

Cristian Harhătă a câștigat procesul după ce a fost jignit de un coleg de breaslă

Magistrații au analizat cu atenție probele, inclusiv înregistrarea video a live-ului de pe Facebook. Concluzia lor a fost clară: Gorovei a folosit termeni jignitori precum „băiat de doi lei”, „ospătar”, „prostan fără școală”, „scursură” sau „jeg”, fără să existe vreo justificare obiectivă pentru acestea.

Judecătorii au decis: Gorovei a sărit calul!

Deși exercițiul libertății de exprimare este permis, tribunalul a decis că Gorovei a depășit limitele acestei libertăți și a afectat reputația și onoarea lui Harhătă, care, deși este o persoană publică, beneficiază de o protecție sporită în raport cu viața sa privată și cariera artistică.

”În aceste condiţii, tribunalul apreciază că pârâtul a depăşit doza de exagerare permisă în cazul exprimării publice a unor judecăţi de valoare şi chiar dacă scopul intervenţiei publice a pârâtului a fost acela de a informa în legătură cu un subiect de interes general, prin folosirea expresiilor jignitoare la adresa reclamantului, pârâtul nu a contribuit în niciun fel la dezbaterea publică, scopul utilizării acestora fiind acela de a leza onorarea, demnitatea şi reputaţia reclamantului”.

Mai mult, instanța a apreciat că Gorovei trebuie să-și ceară scuze pe Facebook și să-i plătească lui Harhătă și o sumă importantă de bani.

”Dispune obligarea pârâtului la publicarea de scuze publice pe platforma Facebook unde a fost publicate postările și live-ul, cu menținerea acestei postări prin fixarea sa tip „pin” în pagină, pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile, obligație care să fie îndeplinită într-un termen de maximum 15 zile de la momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătorești. Obligă pârâtul să achite reclamantului  suma de 5000 lei, cu titlul de daune morale pentru prejudiciul adus onoarei, demnității și reputației reclamantului”.

