Un nou scandal în showbiz! Cornel Păsat l-a făcut praf pe CRBL: „Un caracter infect”

Un nou scandal stă să explodeze, iar startul l-a dat Cornel Păsat. Invitat în cadrul unei emisiuni de televiziune, coregraful nu a mai ținut cont de nimic și a dat de pământ cu CRBL. Se pare că nu îl are deloc la suflet și nu a ezitat să își spună deschis părerea despre el.

Recent, Cornel Păsat a fost invitat în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță. Printre altele, acesta a acceptat și provocarea „Sosurilor Picante”, iar spre deosebire de alți invitați nu a menajat pe nimeni și a răspuns cu subiect și predicat tuturor întrebărilor.

Cornel Păsat l-a făcut praf pe CRBL

Așa cum spuneam, Cornel Păsat a fost invitat recent în emisiunea lui Cătălin Măruță și a răspuns, fără menajamente, întrebărilor picante. În cadrul provocării, dansatorul a fost întrebat și cine este persoana din showbiz care l-a vorbit cel mai urât pe la spate sau cu cine a avut cele mai mari tensiuni nerezolvate.

Ei bine, vizibil încă supărat, Cornel Păsat a oferit un răspuns direct: CRBL. Despre artist a spus că ar avea un „caracter infect” și un vocabular execrabil.

„Vai de capul meu! Omul (n.r. CRBL) are un caracter infect și vorbește oribil”, a spus Cornel Păsat.

Se pare că neînțelegerile dintre cei doi datează de ceva timp și au pornit încă din anul 2009, când au participat împreună la un proiect de televiziune. Atunci cei doi s-au contrat puternic, iar conflictul nu s-a stins, ba chiar pare că se reaprinde acum.

„Prin 2009 am fost în emisiunea «Rătăciți în Panama» și acum un an l-am invitat în RXF să răspundă pentru minciunile pe care le-a spus. M-a jignit în emisiune. A pus genunchiul jos și cu lacrimi în ochi și-a cerut scuze. Nu m-a înjurat nimeni în viața mea și nu mi-a vorbit nimeni așa urât. Vorbesc serios. Știi cum am scăpat de el, să nu mă mai înjure? I-am zis: «Tot ce îmi spui tu mie de acum încolo redirecționezi către mama și tatăl tău, că ei sunt responsabili că te-au adus pe lume. Probabil te-au educat, dar tu ai ales să nu accepți educația lor, să te porți în halul ăsta de mizerabil»”, a mai spus Cornel Păsat.

Cornel Păsat, la momentul adevărului! Ce a condus, de fapt, la divorț + A înșelat-o sau nu pe Bianca: „Am multe păcate”

Bianca i-a dat o lovitură dureroasă lui Cornel Păsat, după ce a acceptat să locuiască din nou cu el: „E foarte greu să spui…”